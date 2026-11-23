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Απρόοπτο στη Μπαρτσελόνα με τον Γιαμάλ, χάνει το ματς με τη Σαμπάχ
Απρόοπτο στη Μπαρτσελόνα με τον Γιαμάλ, χάνει το ματς με τη Σαμπάχ
Ο Ισπανός διεθνής ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη γάμπα και θα απουσιάσει από το παιχνίδι των Καταλανών απέναντι στη Σαμπάχ για το Champions League
Με ένα απρόοπτο συνεχίζεται η προετοιμασία της Μπαρτσελόνα για την επόμενη αναμέτρησή της στο Champions League, καθώς ο Λαμίν Γιαμάλ δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Χάνσι Φλικ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Σαμπάχ.
Οι Καταλανοί επέστρεψαν με τον καλύτερο τρόπο στη δράση μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, πανηγυρίζοντας μια σπουδαία νίκη με 3-2 απέναντι στη Βιγιαρεάλ. Μάλιστα, χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν μια εντυπωσιακή ανατροπή, καθώς βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 0-2, πριν φτάσουν στην κατάκτηση των τριών βαθμών.
Ωστόσο, η χαρά της νίκης συνοδεύτηκε από μια ανησυχητική εξέλιξη για τον Γερμανό τεχνικό. Ο Γιαμάλ αισθάνθηκε μια ήπια ενόχληση στον δεξιό αστράγαλο μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη Βιγιαρεάλ, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός για το ταξίδι της ομάδας στο Αζερμπαϊτζάν.
Έτσι, ο νεαρός μεσοεπιθετικός δεν θα ενισχύσει την Μπαρτσελόνα στο παιχνίδι της Τετάρτης (25/11, 19:45) με τη Σαμπάχ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.
🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Lamine Yamal has mild pain in his right ankle and will miss Barcelona’s match against Sabah as a precaution 🧘🏻♂️🔵🔴 After his heavy workload, the coaching staff believe now is the right time to give the youngster a break, according to @sport 😴 The decision has been 𝒂𝒈𝒓𝒆𝒆𝒅 upon by both the club and the player.— 433 (@433) November 23, 2026
Οι Καταλανοί επέστρεψαν με τον καλύτερο τρόπο στη δράση μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, πανηγυρίζοντας μια σπουδαία νίκη με 3-2 απέναντι στη Βιγιαρεάλ. Μάλιστα, χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν μια εντυπωσιακή ανατροπή, καθώς βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 0-2, πριν φτάσουν στην κατάκτηση των τριών βαθμών.
Ωστόσο, η χαρά της νίκης συνοδεύτηκε από μια ανησυχητική εξέλιξη για τον Γερμανό τεχνικό. Ο Γιαμάλ αισθάνθηκε μια ήπια ενόχληση στον δεξιό αστράγαλο μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη Βιγιαρεάλ, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός για το ταξίδι της ομάδας στο Αζερμπαϊτζάν.
🚨 Lamine Yamal, out for the next UCL game against Sabah after experiencing mild discomfort in his right ankle. He’s expected to be available for next Sunday’s match against Deportivo. https://t.co/j9P8ctnfKn— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 23, 2026
Έτσι, ο νεαρός μεσοεπιθετικός δεν θα ενισχύσει την Μπαρτσελόνα στο παιχνίδι της Τετάρτης (25/11, 19:45) με τη Σαμπάχ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.
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