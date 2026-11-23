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CAS: Ανακοινώνεται η ετυμηγορία για τη διαμάχη Σενεγάλης και Μαρόκου σχετικά με το Κύπελλο Εθνών Αφρικής
CAS: Ανακοινώνεται η ετυμηγορία για τη διαμάχη Σενεγάλης και Μαρόκου σχετικά με το Κύπελλο Εθνών Αφρικής
Η ώρα της κρίσης έφτασε για τη μεγάλη διαμάχη ανάμεσα στη Σενεγάλη και το Μαρόκο σχετικά με το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, καθώς το CAS ανακοίνωσε ότι θα εκδώσει την απόφασή του την Τρίτη (24/11)
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έκδοση της απόφασης του Διαιτητικού Αθλητικού Δικαστηρίου (CAS) σχετικά με τη μεγάλη διαμάχη ανάμεσα στη Σενεγάλη, το Μαρόκο και τη Συνομοσπονδία Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF), με την ετυμηγορία να αναμένεται την Τρίτη 24 Νοεμβρίου.
Όπως γνωστοποίησε το CAS, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν ήδη ενημερωθεί ότι η απόφαση θα ανακοινωθεί το απόγευμα της συγκεκριμένης ημέρας, βάζοντας τέλος στην αναμονή γύρω από μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο αφρικανικό ποδόσφαιρο.
Η διαμάχη ξεκίνησε μετά την απόφαση της CAF να απονείμει το Κύπελλο Εθνών Αφρικής στο Μαρόκο, αρκετές εβδομάδες μετά τον τελικό, στον οποίο η Σενεγάλη είχε επικρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σενεγάλης (FSF) προσέφυγε στο CAS, καταθέτοντας έφεση κατά της CAF και της Βασιλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου του Μαρόκου (FRMF).
Πλέον, η κρίσιμη απόφαση βρίσκεται στα χέρια του Διαιτητικού Αθλητικού Δικαστηρίου, με τις δύο πλευρές να περιμένουν να μάθουν ποια θα είναι η τελική έκβαση της υπόθεσης και ποιος θα αναγνωριστεί ως κάτοχος του τροπαίου.
Όπως γνωστοποίησε το CAS, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν ήδη ενημερωθεί ότι η απόφαση θα ανακοινωθεί το απόγευμα της συγκεκριμένης ημέρας, βάζοντας τέλος στην αναμονή γύρω από μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο αφρικανικό ποδόσφαιρο.
🌍🏆 CAS are set to deliver the final verdict on AFCON 2025 official winner on Tuesday. Morocco and Senegal have been notified and wait for the decision next. 🔜 https://t.co/3U1XI4wXoH— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 23, 2026
Η διαμάχη ξεκίνησε μετά την απόφαση της CAF να απονείμει το Κύπελλο Εθνών Αφρικής στο Μαρόκο, αρκετές εβδομάδες μετά τον τελικό, στον οποίο η Σενεγάλη είχε επικρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σενεγάλης (FSF) προσέφυγε στο CAS, καταθέτοντας έφεση κατά της CAF και της Βασιλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου του Μαρόκου (FRMF).
Πλέον, η κρίσιμη απόφαση βρίσκεται στα χέρια του Διαιτητικού Αθλητικού Δικαστηρίου, με τις δύο πλευρές να περιμένουν να μάθουν ποια θα είναι η τελική έκβαση της υπόθεσης και ποιος θα αναγνωριστεί ως κάτοχος του τροπαίου.
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