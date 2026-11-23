CAS: Ανακοινώνεται η ετυμηγορία για τη διαμάχη Σενεγάλης και Μαρόκου σχετικά με το Κύπελλο Εθνών Αφρικής

Η ώρα της κρίσης έφτασε για τη μεγάλη διαμάχη ανάμεσα στη Σενεγάλη και το Μαρόκο σχετικά με το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, καθώς το CAS ανακοίνωσε ότι θα εκδώσει την απόφασή του την Τρίτη (24/11)