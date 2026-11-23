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Η Μαρία Σάκκαρη απάντησε για τον γάμο με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: «Σεπτέμβριο αλλά δεν θα το ανακοινώσεις»
Η Μαρία Σάκκαρη απάντησε για τον γάμο με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: «Σεπτέμβριο αλλά δεν θα το ανακοινώσεις»
«Μου δίνει δύναμη, χαρά και χαμόγελα και είναι ο καλύτερος σύντροφος που θα μπορούσα να έχω» είπε η Μαρία Σάκκαρη για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη
Για το πότε θα γίνει ο γάμος της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη μέσα στο 2027, τη σχέση τους αλλά και τους στόχους της για το τένις την επόμενη χρονιά μίλησε η Μαρία Σάκκαρη στον ΑΝΤ1.
Απαντώντας σε ερώτηση από τον δημοσιογράφο Γρηγόρη Μπάκα για το πότε να... ραφτεί και στην αρχική αναφορά του στον Μάρτιο, η Μαρία Σάκκαρη απάντησε «όχι καλέ, πιο μετά, μετά το καλοκαίρι». Στην επόμενη ερώτηση για Οκτώβριο, η Ελληνίδα τενίστρια απάντησε «δεν θέλουμε χειμώνα» και όταν η συζήτηση ήρθε στον Σεπτέμβριο εκείνη είπε «ναι, δεν θα το ανακοινώσεις αλλά δεν είναι και κρυφό».
«Θα γίνει όπως πρέπει, είμαστε και οι δύο πολύ χαρούμενοι και περιμένουμε πώς και πώς» συμπλήρωσε για τον γάμο η Μαρία Σάκκαρη.
Μιλώντας, δε, για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη είπε «μου δίνει δύναμη, χαρά και χαμόγελα και είναι ο καλύτερος σύντροφος που θα μπορούσα να έχω».
Όσον αφορά το τένις η Μαρία Σάκκαρη ανακοίνωσε ότι ξεκινάει προετοιμασία για την επόμενη χρονιά «μέχρι τέλος Δεκεμβρίου που φεύγουμε για Αυστραλία».
Ερωτηθείσα, στη συνέχεια, για τον Στέφανο Τσιτσιπά και τις επιδόσεις του στα γήπεδα του τένις, είπε «ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα» προσθέτοντας ότι «έχουμε καλή χημεία με τον Τσιτσιπά όταν παίζουμε μαζί».
«Θα ήταν όνειρο ένα ολυμπιακό μετάλλιο, έχουμε 2 χρόνια, το θέλουμε πάρα πολύ» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό ενώ στην ερώτηση πότε θα επιστρέψει στο top 10 του τένις, η Μαρία Σάκκαρη απάντησε «αυτό δεν το ξέρει κανείς αλλά εκεί στοχεύω για να επιστρέψω εκεί που μου αξίζει».
«Δεν αφήνω κάτι πίσω το 2026, ήταν μια ευχάριστη χρονιά με τα πάνω και τα κάτω του αλλά είμαι χαρούμενη με όρεξη για τους αγώνες» κατέληξε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις.
Απαντώντας σε ερώτηση από τον δημοσιογράφο Γρηγόρη Μπάκα για το πότε να... ραφτεί και στην αρχική αναφορά του στον Μάρτιο, η Μαρία Σάκκαρη απάντησε «όχι καλέ, πιο μετά, μετά το καλοκαίρι». Στην επόμενη ερώτηση για Οκτώβριο, η Ελληνίδα τενίστρια απάντησε «δεν θέλουμε χειμώνα» και όταν η συζήτηση ήρθε στον Σεπτέμβριο εκείνη είπε «ναι, δεν θα το ανακοινώσεις αλλά δεν είναι και κρυφό».
«Θα γίνει όπως πρέπει, είμαστε και οι δύο πολύ χαρούμενοι και περιμένουμε πώς και πώς» συμπλήρωσε για τον γάμο η Μαρία Σάκκαρη.
Μιλώντας, δε, για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη είπε «μου δίνει δύναμη, χαρά και χαμόγελα και είναι ο καλύτερος σύντροφος που θα μπορούσα να έχω».
Όσον αφορά το τένις η Μαρία Σάκκαρη ανακοίνωσε ότι ξεκινάει προετοιμασία για την επόμενη χρονιά «μέχρι τέλος Δεκεμβρίου που φεύγουμε για Αυστραλία».
Ερωτηθείσα, στη συνέχεια, για τον Στέφανο Τσιτσιπά και τις επιδόσεις του στα γήπεδα του τένις, είπε «ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα» προσθέτοντας ότι «έχουμε καλή χημεία με τον Τσιτσιπά όταν παίζουμε μαζί».
«Θα ήταν όνειρο ένα ολυμπιακό μετάλλιο, έχουμε 2 χρόνια, το θέλουμε πάρα πολύ» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό ενώ στην ερώτηση πότε θα επιστρέψει στο top 10 του τένις, η Μαρία Σάκκαρη απάντησε «αυτό δεν το ξέρει κανείς αλλά εκεί στοχεύω για να επιστρέψω εκεί που μου αξίζει».
«Δεν αφήνω κάτι πίσω το 2026, ήταν μια ευχάριστη χρονιά με τα πάνω και τα κάτω του αλλά είμαι χαρούμενη με όρεξη για τους αγώνες» κατέληξε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις.
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