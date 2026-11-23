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Βίντεο: Προπονητής πανηγύρισε το γκολ στην εξέδρα των οπαδών και σεκιούριτι προσπάθησε να τον συλλάβει όταν επέστρεψε στο γήπεδο
Βίντεο: Προπονητής πανηγύρισε το γκολ στην εξέδρα των οπαδών και σεκιούριτι προσπάθησε να τον συλλάβει όταν επέστρεψε στο γήπεδο
Απίθανο σκηνικό στον τελικό του Κυπέλου της πολιτείας Παρανά με πρωταγωνιστή τον προπονητή της Κλαμπ Παρανά, Άντερσον Σίμας Λουτσιάνο, που είναι γνωστός με το παρατσούκλι Τσέκο
Το περασμένο Σάββατο διεξήχθη στη Βραζιλία ο τελικός του Κυπέλλου της πολιτείας του Παρανά μεταξύ της Ατλέτικο Παραναένσε και της Κλαμπ Παρανά που βρήκει νικήτρια την δεύτερη με σκορ 2-1.
Η Κλαμπ Παρανά κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο 31' με τρομερή κεφαλιά του Σαλαζάρ μετά από εκτέλεση κόρνερ και με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα ήρθε το 2-0 από τον Λίμα.
Ένα γκολ που πανηγυρίστηκε έξαλλα από τον κόσμο και ακόμη πιο έντονα από τον προπονητή της ομάδας.
Ο αξιότιμος κύριος Άντερσον Σίμας Λουτσιάνο, τον οποίο όλοι στη Βραζιλία γνωρίζουν ως Τσέκο με το που είδε τη μπάλα στα δίχτυα «τρελάθηκε» και πήδηξε τον φράχτη πίσω από τον πάγκο του για να γίνει ένα με τους οπαδούς της ομάδας...
Ωστόσο όταν επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο, ένας από τους άνδες σεκιούριτι ο οποίος προφανώς δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με το ποδόσφαιρο ή τέλος πάντων δεν είναι οπαδός της Κλαμπ Παρανά τον άρπαξε από πίσω θεωρώντας ότι ήταν φίλαθλος που μόλις είχε εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο!
Τελικά η παρέμβαση των υπολοίπων ανδρών που ήταν υπεύθυνοι για την ασφάλεια του αγώνα, επέτρεψε στον προπονητή να... απελευθερωθεί και να επιστρέψει στη θέση του αν και το φινάλε του αγώνα τους βρήκε όλους πικραμένους.
Η Κλαμπ Παρανά νίκησε τελικά με 2-1, ισοφαρίζοντας την ήττα με 1-0 στην έδρα της Ατλέτικό με τους φιλούξενούμενους να παίρνουν τον τίτλο στα πέναλτι επικρατώντας με 11-10!
Η Κλαμπ Παρανά κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο 31' με τρομερή κεφαλιά του Σαλαζάρ μετά από εκτέλεση κόρνερ και με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα ήρθε το 2-0 από τον Λίμα.
Ένα γκολ που πανηγυρίστηκε έξαλλα από τον κόσμο και ακόμη πιο έντονα από τον προπονητή της ομάδας.
Ο αξιότιμος κύριος Άντερσον Σίμας Λουτσιάνο, τον οποίο όλοι στη Βραζιλία γνωρίζουν ως Τσέκο με το που είδε τη μπάλα στα δίχτυα «τρελάθηκε» και πήδηξε τον φράχτη πίσω από τον πάγκο του για να γίνει ένα με τους οπαδούς της ομάδας...
Ωστόσο όταν επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο, ένας από τους άνδες σεκιούριτι ο οποίος προφανώς δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με το ποδόσφαιρο ή τέλος πάντων δεν είναι οπαδός της Κλαμπ Παρανά τον άρπαξε από πίσω θεωρώντας ότι ήταν φίλαθλος που μόλις είχε εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο!
INACREDITÁVEL! Na final da Copa Paraná, Tcheco, técnico do Paraná, saiu para comemorar o gol com sua torcida e quando voltou o segurança achou que era invasão de campo. A comissão técnica do Paraná aos gritos: "É O TÉCNICO! É O TÉCNICO!" 🎥 Reprodução https://t.co/zbbdllIvM0— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) November 21, 2026
Τελικά η παρέμβαση των υπολοίπων ανδρών που ήταν υπεύθυνοι για την ασφάλεια του αγώνα, επέτρεψε στον προπονητή να... απελευθερωθεί και να επιστρέψει στη θέση του αν και το φινάλε του αγώνα τους βρήκε όλους πικραμένους.
Η Κλαμπ Παρανά νίκησε τελικά με 2-1, ισοφαρίζοντας την ήττα με 1-0 στην έδρα της Ατλέτικό με τους φιλούξενούμενους να παίρνουν τον τίτλο στα πέναλτι επικρατώντας με 11-10!
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