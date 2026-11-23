Πρόβλημα στον Παναθηναϊκό και με τον Ντε Φράι, στο νοσοκομείο ο Σαλάχ Εντίν
Πρόβλημα στον Παναθηναϊκό και με τον Ντε Φράι, στο νοσοκομείο ο Σαλάχ Εντίν
Αρκετά προβλήματα καλείται να διαχειριστεί ο Παναθηναϊκός μετά την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, καθώς ο τραυματισμός του Σαντίνο Αντίνο δεν ήταν ο μοναδικός που προέκυψε
Αρκετά αγωνιστικά και ιατρικά ζητήματα καλείται να διαχειριστεί ο Παναθηναϊκός μετά την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ, καθώς πέρα από τον τραυματισμό του Σαντίνο Αντίνο, προέκυψαν προβλήματα και με άλλους ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού».
Συγκεκριμένα, ο Στέφαν Ντε Φράι θα υποβληθεί σήμερα σε μαγνητική τομογραφία, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού που υπέστη στον αριστερό καρπό, έπειτα από χτύπημα που δέχθηκε από τον Τιάγκο Νους. Το σημείο παρουσιάζει έντονο πρήξιμο, με το ιατρικό επιτελείο των «πρασίνων» να περιμένει τα αποτελέσματα της εξέτασης για να αξιολογήσει την κατάστασή του.
Παράλληλα, στο νοσοκομείο Υγεία βρέθηκε και ο Σαλάχ Εντίν. Ο ποδοσφαιριστής ταλαιπωρήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από πυρετό και επίμονο βήχα, με τους γιατρούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο αναπνευστικής λοίμωξης.
Την ίδια στιγμή, στον Παναθηναϊκό περιμένουν νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση του Σαντίνο Αντίνο, με την αγωνία να παραμένει αναφορικά με την πορεία της αποκατάστασής του.
Συγκεκριμένα, ο Στέφαν Ντε Φράι θα υποβληθεί σήμερα σε μαγνητική τομογραφία, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού που υπέστη στον αριστερό καρπό, έπειτα από χτύπημα που δέχθηκε από τον Τιάγκο Νους. Το σημείο παρουσιάζει έντονο πρήξιμο, με το ιατρικό επιτελείο των «πρασίνων» να περιμένει τα αποτελέσματα της εξέτασης για να αξιολογήσει την κατάστασή του.
Παράλληλα, στο νοσοκομείο Υγεία βρέθηκε και ο Σαλάχ Εντίν. Ο ποδοσφαιριστής ταλαιπωρήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από πυρετό και επίμονο βήχα, με τους γιατρούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο αναπνευστικής λοίμωξης.
Την ίδια στιγμή, στον Παναθηναϊκό περιμένουν νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση του Σαντίνο Αντίνο, με την αγωνία να παραμένει αναφορικά με την πορεία της αποκατάστασής του.
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