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Premier League: Η Χαλ του Τζολάκη νίκησε 2-0 την Μπράιτον του Κωστούλα, δείτε τα γκολ
Premier League: Η Χαλ του Τζολάκη νίκησε 2-0 την Μπράιτον του Κωστούλα, δείτε τα γκολ
Ο διεθνής τερματοφύλακας ήταν εξαιρετικός με σημαντικές αποκρούσεις, ευκαιρία στο 0-0 είχε ο Κωστούλας
Ο Κωνσταντής Τζολάκης ήταν ο μεγάλος νικητής του ελληνικού ντέρμπι στην Premier League, καθώς η Χαλ επικράτησε 2-0 στις καθυστερήσεις της Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα.
Ο διεθνής τερματοφύλακας μάλιστα ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του, αφού κράτησε το μηδέν στην εστία του πριν βρουν οι «τίγρεις» δύο γκολ με τον Όλι ΜακΜπέρνι μετά το 90'.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Ο Τζολάκης μόνο στο πρώτο ημίχρονο είχε πει πέντε φορές όχι αλλά παραλίγο να νικηθεί από τον Κωστούλα. Ο διεθνής επιθετικός δεν ξεκίνησε βασικός και μπήκε στο 66'. Λίγο αργότερα στο τετ α τετ πέρασε την μπάλα πάνω από τον Τζολάκη αλλά πρόλαβαν οι αμυντικοί στην γραμμή και απομάκρυναν.
Στο 90+2' και στο 90+5' ο Όλι ΜακΜπέρνι σκόραρε δυο φορές και η Χαλ νίκησε 2-0 την Μπράιτον. Στο 89' οι «γλάροι» είχαν μείνει με δέκα παίκτες, καθώς αποβλήθηκε ο Κοστίνια.
Ο διεθνής τερματοφύλακας μάλιστα ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του, αφού κράτησε το μηδέν στην εστία του πριν βρουν οι «τίγρεις» δύο γκολ με τον Όλι ΜακΜπέρνι μετά το 90'.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Ο Τζολάκης μόνο στο πρώτο ημίχρονο είχε πει πέντε φορές όχι αλλά παραλίγο να νικηθεί από τον Κωστούλα. Ο διεθνής επιθετικός δεν ξεκίνησε βασικός και μπήκε στο 66'. Λίγο αργότερα στο τετ α τετ πέρασε την μπάλα πάνω από τον Τζολάκη αλλά πρόλαβαν οι αμυντικοί στην γραμμή και απομάκρυναν.
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Στο 90+2' και στο 90+5' ο Όλι ΜακΜπέρνι σκόραρε δυο φορές και η Χαλ νίκησε 2-0 την Μπράιτον. Στο 89' οι «γλάροι» είχαν μείνει με δέκα παίκτες, καθώς αποβλήθηκε ο Κοστίνια.
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