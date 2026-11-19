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Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τη χερσαία επιχείρηση που εξαπέλυσε χθες στο κεντρικό τμήμα της Γάζας
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τη χερσαία επιχείρηση που εξαπέλυσε χθες στο κεντρικό τμήμα της Γάζας
Οικογένειες Παλαιστινίων είχαν εγκαταλείψει την περιοχή μία ημέρα νωρίτερα καθώς τεθωρακισμένα προέλασαν στην περιοχή
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα την ολοκλήρωση χερσαίας επιχείρησης που εξαπέλυσε χθες σε περιοχή στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας που είναι υπό τον έλεγχο της Χαμάς, σε μια σπάνια προέλαση από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση πυρός η οποία οδήγησε σε νέο εκτοπισμό του πληθυσμού.
Η επιχείρηση, που έγινε κοντά στους προσφυγικούς καταυλισμούς του αλ-Μπουρέιτζ και της Νουσεϊράτ, «τερματίστηκε», δήλωσε ο στρατός στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Ο Cogat, ο ισραηλινός οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τις πολιτικές υποθέσεις στα παλαιστινιακά εδάφη, δήλωσε σε ανακοίνωση ότι οι Παλαιστίνιοι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή μπορούν και πάλι να κυκλοφορούν εκεί ελεύθερα.
Στην Νουσεϊράτ, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου δεν εντόπισαν στρατιωτική παρουσία σήμερα το πρωί.
Αναρτώντας μήνυμα στο Facebook και απευθυνόμενος στους κατοίκους της Γάζας, ο στρατός δήλωσε ότι οι δυνάμεις ολοκλήρωσαν τη «δραστηριότητα κατά των υποδομών της Χαμάς» στην περιοχή και ότι η βασική οδός Σαλαχουντίν που συνδέει τον βορρά με τον νότο έχει τώρα ανοίξει και πάλι στην κυκλοφορία.
Οικογένειες Παλαιστινίων είχαν εγκαταλείψει την περιοχή μία ημέρα νωρίτερα καθώς τεθωρακισμένα προέλασαν στον δρόμο αυτό --η πρώτη φορά μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου 2025 που τα ισραηλινά στρατεύματα ανακοίνωσαν δημοσίως επιδρομή πέραν της γραμμής οριοθέτησης μεταξύ των εδαφών που ελέγχει το Ισραήλ και αυτών που ελέγχει η Χαμάς.
Κάτοικοι δήλωσαν σήμερα ότι ο δρόμος παραμένει επικίνδυνος και ακούγονται σποραδικά πυρά με αποτέλεσμα να μην πλησιάζουν οχήματα και πολίτες.
Χθες, ο στρατός είχε ανακοινώσει ότι εξαπέλυσε, μαζί με τη Σιν Μπετ –την υπηρεσία της εσωτερικής ασφάλειας-- επιχείρηση με στόχο να «διαλύσει τρομοκρατική σήραγγα στα δυτικά της ‘Κίτρινης Γραμμής’ που αποτελούσε άμεση απειλή» για τα στρατεύματά του.
Σύμφωνα με τον στρατό, οι πολίτες έλαβαν προειδοποίηση να αποφεύγουν την περιοχή.
Υπό τον φόβο νέας στρατιωτικής επίθεσης, οικογένειες Παλαιστινίων, οι περισσότερες εκ των οποίων έχουν εκτοπιστεί πολλές φορές από την αρχή του πολέμου το 2023, στοίβαξαν τα υπάρχοντά τους σε ποδήλατα, καροτσάκια, μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα εγκαταλείποντας την περιοχή. Το γραφείο Τύπου της ελεγχόμενης από τη Χαμάς κυβέρνησης στη Λωρίδα της Γάζας εκτιμά σε περίπου 6.000 τον αριθμό εκείνων που έφυγαν από την περιοχή χθες.
Η «Κίτρινη Γραμμή», που ορίστηκε από το Ισραήλ από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση πυρός τον Οκτώβριο του 2025, χωρίζει τις περιοχές υπό τον έλεγχο των Ισραηλινών από εκείνες που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς.
Ο στρατός δήλωσε ότι ενήργησε σε απάντηση των παραβιάσεων της εκεχειρίας από τη Χαμάς, που από την πλευρά της κατήγγειλε «κατάφωρη παραβίαση» της συμφωνίας.
Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται συχνά για παραβίαση της εκεχειρίας, παρά την οποία το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει πλήγματα στο παλαιστινιακό έδαφος.
Από τον Οκτώβριο του 2025, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν αυξήσει τον έλεγχό τους από το 53% σε πάνω από το 60% του εδάφους. Το μεγαλύτερο μέρος του παλαιστινιακού πληθυσμού στοιβάζεται στις εναπομείνασες περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Χαμάς, η οποία ασκεί την εξουσία στη Γάζα από το 2007.
Η επιχείρηση αυτή έγινε σε μια περίοδο πολιτικών διαβουλεύσεων στο Ισραήλ, μετά τις βουλευτικές εκλογές στα τέλη Οκτωβρίου.
Ο Γκάντι Αιζενκοτ, αντίπαλος του Μπενιαμίν Νετανιάχου που θέλει να δώσει τέλος στην εποχή του απερχόμενου πρωθυπουργού, προσπαθεί να σχηματίσει κυβερνητικό συνασπισμό μετά τις εκλογές από τις οποίες δεν προέκυψε ξεκάθαρη πλειοψηφία.
Εν αναμονή σχηματισμού της νέας κυβέρνησης, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, του οποίου η εικόνα ως «o Κύριος Ασφάλεια» αμαυρώθηκε από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, συνεχίζει να έχει την ευθύνη στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα και αλλού.
Η επιχείρηση, που έγινε κοντά στους προσφυγικούς καταυλισμούς του αλ-Μπουρέιτζ και της Νουσεϊράτ, «τερματίστηκε», δήλωσε ο στρατός στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Ο Cogat, ο ισραηλινός οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τις πολιτικές υποθέσεις στα παλαιστινιακά εδάφη, δήλωσε σε ανακοίνωση ότι οι Παλαιστίνιοι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή μπορούν και πάλι να κυκλοφορούν εκεί ελεύθερα.
Στην Νουσεϊράτ, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου δεν εντόπισαν στρατιωτική παρουσία σήμερα το πρωί.
Αναρτώντας μήνυμα στο Facebook και απευθυνόμενος στους κατοίκους της Γάζας, ο στρατός δήλωσε ότι οι δυνάμεις ολοκλήρωσαν τη «δραστηριότητα κατά των υποδομών της Χαμάς» στην περιοχή και ότι η βασική οδός Σαλαχουντίν που συνδέει τον βορρά με τον νότο έχει τώρα ανοίξει και πάλι στην κυκλοφορία.
Οικογένειες Παλαιστινίων είχαν εγκαταλείψει την περιοχή μία ημέρα νωρίτερα καθώς τεθωρακισμένα προέλασαν στον δρόμο αυτό --η πρώτη φορά μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου 2025 που τα ισραηλινά στρατεύματα ανακοίνωσαν δημοσίως επιδρομή πέραν της γραμμής οριοθέτησης μεταξύ των εδαφών που ελέγχει το Ισραήλ και αυτών που ελέγχει η Χαμάς.
Κάτοικοι δήλωσαν σήμερα ότι ο δρόμος παραμένει επικίνδυνος και ακούγονται σποραδικά πυρά με αποτέλεσμα να μην πλησιάζουν οχήματα και πολίτες.
Χθες, ο στρατός είχε ανακοινώσει ότι εξαπέλυσε, μαζί με τη Σιν Μπετ –την υπηρεσία της εσωτερικής ασφάλειας-- επιχείρηση με στόχο να «διαλύσει τρομοκρατική σήραγγα στα δυτικά της ‘Κίτρινης Γραμμής’ που αποτελούσε άμεση απειλή» για τα στρατεύματά του.
Σύμφωνα με τον στρατό, οι πολίτες έλαβαν προειδοποίηση να αποφεύγουν την περιοχή.
Υπό τον φόβο νέας στρατιωτικής επίθεσης, οικογένειες Παλαιστινίων, οι περισσότερες εκ των οποίων έχουν εκτοπιστεί πολλές φορές από την αρχή του πολέμου το 2023, στοίβαξαν τα υπάρχοντά τους σε ποδήλατα, καροτσάκια, μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα εγκαταλείποντας την περιοχή. Το γραφείο Τύπου της ελεγχόμενης από τη Χαμάς κυβέρνησης στη Λωρίδα της Γάζας εκτιμά σε περίπου 6.000 τον αριθμό εκείνων που έφυγαν από την περιοχή χθες.
Η «Κίτρινη Γραμμή», που ορίστηκε από το Ισραήλ από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση πυρός τον Οκτώβριο του 2025, χωρίζει τις περιοχές υπό τον έλεγχο των Ισραηλινών από εκείνες που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς.
Ο στρατός δήλωσε ότι ενήργησε σε απάντηση των παραβιάσεων της εκεχειρίας από τη Χαμάς, που από την πλευρά της κατήγγειλε «κατάφωρη παραβίαση» της συμφωνίας.
Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται συχνά για παραβίαση της εκεχειρίας, παρά την οποία το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει πλήγματα στο παλαιστινιακό έδαφος.
Από τον Οκτώβριο του 2025, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν αυξήσει τον έλεγχό τους από το 53% σε πάνω από το 60% του εδάφους. Το μεγαλύτερο μέρος του παλαιστινιακού πληθυσμού στοιβάζεται στις εναπομείνασες περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Χαμάς, η οποία ασκεί την εξουσία στη Γάζα από το 2007.
Η επιχείρηση αυτή έγινε σε μια περίοδο πολιτικών διαβουλεύσεων στο Ισραήλ, μετά τις βουλευτικές εκλογές στα τέλη Οκτωβρίου.
Ο Γκάντι Αιζενκοτ, αντίπαλος του Μπενιαμίν Νετανιάχου που θέλει να δώσει τέλος στην εποχή του απερχόμενου πρωθυπουργού, προσπαθεί να σχηματίσει κυβερνητικό συνασπισμό μετά τις εκλογές από τις οποίες δεν προέκυψε ξεκάθαρη πλειοψηφία.
Εν αναμονή σχηματισμού της νέας κυβέρνησης, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, του οποίου η εικόνα ως «o Κύριος Ασφάλεια» αμαυρώθηκε από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, συνεχίζει να έχει την ευθύνη στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα και αλλού.
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