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Μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό στην Πέτρου Ράλλη, κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα προς Αθήνα
Μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό στην Πέτρου Ράλλη, κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα προς Αθήνα
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του πεζού
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται στη λεωφόρο Πέτρου Ράλλη, στο ύψος του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, έπειτα από παράσυρση πεζού από δίκυκλη μοτοσικλέτα.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, τα κυκλοφοριακά προβλήματα εντοπίζονται στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του πεζού ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, τα κυκλοφοριακά προβλήματα εντοπίζονται στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του πεζού ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.
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