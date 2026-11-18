Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Champions League πόλο ανδρών: Φουλάρει για τα προημιτελικά ο Ολυμπιακός, 13-12 το Ανόβερο, βίντεο
Champions League πόλο ανδρών: Φουλάρει για τα προημιτελικά ο Ολυμπιακός, 13-12 το Ανόβερο, βίντεο
Ο Ολυμπιακός πέτυχε το 4χ4 στη διοργάνωση
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 13-12 του Ανόβερο, έκανε το «4 στα 4» στο 1ο όμιλο του Champions League και παρέμεινε στην κορυφή του Α' ομίλου.
Η ομάδα του Πειραιά παίζει στις 2/12 εκτός έδρας με την Γιαντράν στο Μαυροβούνιο και με νίκη σφραγίζει την 1η θέση και την οχτάδα.
Τα οκτάλεπτα: 3-4, 5-2, 4-4, 1-2
Η ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΚΟΡ
1ο οκτάλεπτο: 0-1 Μάκαν (06:43 π.π.), 1-1 Γενηδουνιάς (06:17 περιφ.), 1-2 Βουκίσεβιτς (04:31 π.π.), 2-2 Γενηδουνιάς (04:10 περιφ.), 3-2 Δήμου (01:46 περιφ.), 3-3 Κάιπερς (01:27 περιφ.), 3-4 Βουκίσεβιτς (00:01 π.π.)
2ο οκτάλεπτο: 4-4 Αλαφραγκής (07:24 φουντ.), 5-4 Γενηδουνιάς (06:44 πεν.), 5-5 Μπάσιτς (04:27 περιφ), 5-6 Βαν ντεν Μπεργκ (03:24 π.π.), 6-6 Δήμου (02:47 π.π.), 7-6 Γενηδουνιάς (01:59 π.π.), 8-6 Δήμου (00:47 π.π.)
3ο οκτάλεπτο: 9-6 Αλαφραγκής (06:15 περιφ.), 9-7 Μπάσιτς (06:15 π.π.), 10-7 Σπάχιτς (03:25 π.π.), 10-8 Βαν ντεν Μπεργκ (03:24 π.π.), 11-8 Δήμου (01:43 περιφ), 11-9 Βουκίσεβιτς (01:26 περιφ.), 12-9 Γκίλλας (00:56 π.π.), 12-10 Βουκίσεβιτς (00:35 π.π.)
4ο οκτάλεπτο: 12-11 Λιάνγκεβιτζ (05:35 π.π.), 13-11 Πούρος (05:06 π.π.), 13-12 Κάιπερς (01:35 π.π.)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ, Φάτοβιτς, Γενηδουνιάς 4, Φουντούλης, Παπαναστασίου, Γκίλλας 1, Σπάχιτς 1, Αλαφραγκής 2, Αλαμάνος, Σολανάκης, Δήμου 4, Τζορτζάτος, Πούρος 1
Ανόβερο (Αλεξάνταρ Ράντοβιτς): Σπίτανκ, Μάκαν 1, Λιάνγκεβιτζ 1, Κάιπερς 2, Μποκ, Μπάσιτς 2, Μπούχα, Μπόζιτς, Βούγιοβιτς, Βαν ντεν Μπεργκ 2, Μίτισκα, Μπένκε, Βουκίσεβιτς 4
Η ομάδα του Πειραιά παίζει στις 2/12 εκτός έδρας με την Γιαντράν στο Μαυροβούνιο και με νίκη σφραγίζει την 1η θέση και την οχτάδα.
Τα οκτάλεπτα: 3-4, 5-2, 4-4, 1-2
Η ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΚΟΡ
1ο οκτάλεπτο: 0-1 Μάκαν (06:43 π.π.), 1-1 Γενηδουνιάς (06:17 περιφ.), 1-2 Βουκίσεβιτς (04:31 π.π.), 2-2 Γενηδουνιάς (04:10 περιφ.), 3-2 Δήμου (01:46 περιφ.), 3-3 Κάιπερς (01:27 περιφ.), 3-4 Βουκίσεβιτς (00:01 π.π.)
2ο οκτάλεπτο: 4-4 Αλαφραγκής (07:24 φουντ.), 5-4 Γενηδουνιάς (06:44 πεν.), 5-5 Μπάσιτς (04:27 περιφ), 5-6 Βαν ντεν Μπεργκ (03:24 π.π.), 6-6 Δήμου (02:47 π.π.), 7-6 Γενηδουνιάς (01:59 π.π.), 8-6 Δήμου (00:47 π.π.)
3ο οκτάλεπτο: 9-6 Αλαφραγκής (06:15 περιφ.), 9-7 Μπάσιτς (06:15 π.π.), 10-7 Σπάχιτς (03:25 π.π.), 10-8 Βαν ντεν Μπεργκ (03:24 π.π.), 11-8 Δήμου (01:43 περιφ), 11-9 Βουκίσεβιτς (01:26 περιφ.), 12-9 Γκίλλας (00:56 π.π.), 12-10 Βουκίσεβιτς (00:35 π.π.)
4ο οκτάλεπτο: 12-11 Λιάνγκεβιτζ (05:35 π.π.), 13-11 Πούρος (05:06 π.π.), 13-12 Κάιπερς (01:35 π.π.)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ, Φάτοβιτς, Γενηδουνιάς 4, Φουντούλης, Παπαναστασίου, Γκίλλας 1, Σπάχιτς 1, Αλαφραγκής 2, Αλαμάνος, Σολανάκης, Δήμου 4, Τζορτζάτος, Πούρος 1
Ανόβερο (Αλεξάνταρ Ράντοβιτς): Σπίτανκ, Μάκαν 1, Λιάνγκεβιτζ 1, Κάιπερς 2, Μποκ, Μπάσιτς 2, Μπούχα, Μπόζιτς, Βούγιοβιτς, Βαν ντεν Μπεργκ 2, Μίτισκα, Μπένκε, Βουκίσεβιτς 4
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