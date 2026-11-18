Σάκοτα για την τεράστια ανατροπή της ΑΕΚ κόντρα στη Σομπατέλι: «Ξύπνησε ο εγωισμός μας»
Σάκοτα για την τεράστια ανατροπή της ΑΕΚ κόντρα στη Σομπατέλι: «Ξύπνησε ο εγωισμός μας»
O Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στις απουσίες της ΑΕΚ και φυσικά στον τρόπο που ήρθε η ανατροπή από το -25
Η ΑΕΚ επέστρεψε από το -25 και με καλάθι του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στα 2'' επικράτησε 90-89 στη Sunel Arena της Σομπατέλι.
Μετά τον αγώνα ο Ντράγκαν Σάκοτα δήλωσε:
«Δεν είπα πολλά στο ημίχρονο και ό,τι είπα δεν θα τα αποκαλύψω. Ξύπνησε ο εγωισμός μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίζεις χωρίς προπόνηση, επειδή δεν έχεις παίκτες. Θα ήταν κρίμα να χάσουμε μέσα από τα χέρια μας την πρόκριση. Μπορούμε ακόμη να είμαστε και πρώτοι μετά τη νίκη αυτή, αν κάνουμε το 2/2. Ελπίζω στη συνέχεια να έχουμε περισσότερους διαθέσιμους παίκτες.
Οι στόχοι μας είναι αυτοί που είναι, απλώς έχουμε πολλές δυσκολίες που μας κυνηγούν από την πρώτη μέρα και δεν έχουν σταματήσει. Η ζημιά έγινε, χάσαμε κάποια παιχνίδια. Μας λείπουν παίκτες και προπονήσεις, όλα αυτά τα πληρώσαμε. Ελπίζω να μαζευτούμε. Όσες φορές είχαμε κάποιους παίκτες διαθέσιμους, με τον Παναθηναϊκό ή τον ΠΑΟΚ, κάτι δείξαμε. Παίζουμε με έναν ψηλό, στο μοντέρνο μπάσκετ δεν μπορείς να παίξεις έτσι. Ας ελπίσουμε να έρθουν καλύτερες μέρες μπροστά μας».
Μετά τον αγώνα ο Ντράγκαν Σάκοτα δήλωσε:
«Δεν είπα πολλά στο ημίχρονο και ό,τι είπα δεν θα τα αποκαλύψω. Ξύπνησε ο εγωισμός μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίζεις χωρίς προπόνηση, επειδή δεν έχεις παίκτες. Θα ήταν κρίμα να χάσουμε μέσα από τα χέρια μας την πρόκριση. Μπορούμε ακόμη να είμαστε και πρώτοι μετά τη νίκη αυτή, αν κάνουμε το 2/2. Ελπίζω στη συνέχεια να έχουμε περισσότερους διαθέσιμους παίκτες.
Οι στόχοι μας είναι αυτοί που είναι, απλώς έχουμε πολλές δυσκολίες που μας κυνηγούν από την πρώτη μέρα και δεν έχουν σταματήσει. Η ζημιά έγινε, χάσαμε κάποια παιχνίδια. Μας λείπουν παίκτες και προπονήσεις, όλα αυτά τα πληρώσαμε. Ελπίζω να μαζευτούμε. Όσες φορές είχαμε κάποιους παίκτες διαθέσιμους, με τον Παναθηναϊκό ή τον ΠΑΟΚ, κάτι δείξαμε. Παίζουμε με έναν ψηλό, στο μοντέρνο μπάσκετ δεν μπορείς να παίξεις έτσι. Ας ελπίσουμε να έρθουν καλύτερες μέρες μπροστά μας».
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