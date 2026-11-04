Μάρκο Νίκολιτς: «Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, να επενδύσουμε σ' αυτήν την εμφάνιση», δείτε βίντεο
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Champions League ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης Μάρκο Νίκολιτς

Μάρκο Νίκολιτς: «Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, να επενδύσουμε σ' αυτήν την εμφάνιση», δείτε βίντεο

Δείτε τι δήλωσε ο Σέρβος τεχνικός αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Μάρκο Νίκολιτς: «Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, να επενδύσουμε σ' αυτήν την εμφάνιση», δείτε βίντεο
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Η ΑΕΚ κοίταξε στα μάτια την Ρεάλ Μαδρίτης, προηγήθηκε δύο φορές στο σκορ, αλλά η φωτοβολίδα του Βαλβέρδε χάρισε στους μερένγκες τη νίκη.

Ο Μάρκο Νίκολιτς αρχικά κλήθηκε να σχολιάσει τα εγκωμιαστικά σχόλια του Ζοσέ Μουρίνιο ο οποίος αποθέωσε την Ένωση και τον Σέρβο τεχνικό.

«Πολύ ωραία λόγια από τον Μουρίνιο τον οποίο θεωρώ από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου και είναι μεγάλο κοπλιμέντο για την ομάδα μου», τόνισε ο Σέρβος και συνέχισε:



«Τα συναισθήματα που κυριαρχούν αυτήν τη στιγμή είναο περηφάνια και λύπη.Είμαι περήφανος για την ομάδα μου, τους παίκτες μου, τον κόσμο και την ατμόσφαιρα που υπήρχε σήμερα στο γήπεδο και την προσπάθεια που κάναμε... 
Είμαι λυπημένος γιατί δεχθήκαμε ένα γκολ στο τέλος. Τώρα υποφέρουμε λίγο, αλλά θα επενδύσουμε σ' αυτό το ματς. Δεν έχουμε χρόνο να κλάψουμε ή να στεναχωρηθούμε, σηκώνουμε το κεφάλι ψηλά και συνεχίζουμε».

Όταν ρωτήθηκε για το τι είπε στα αποδυτήρια στους παίκτες του τόνισε:
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«Οτι είπα και σ' εσάς, ότι είμαι περήφανος. Είναι λογικό να αισθάνονται στεναχωρημένοι, αλλά συνεχίζουμε και πρέπει να επενδύσουμε σ' αυτήν την εμφάνιση, σ' αυτό το ταξίδι στο Champions League. Παίζουμε στο κορυφαίο επίπεδο, δεν υπάρχει πιο ψηλά... Σήμερα παίξαμε με τη Ρεαλ, έχουμε παίξει με τη Σίτι, την Σαχτάρ,  έχουμε να παίξουμε με Ντόρτμουντ, Κόμο... Πρέπει να αξιοποίησουμε τη σημερινή εμπειρία σαν μια επένδυση, δεν έχουμε χρόνο να στεναχωριόμαστε»
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