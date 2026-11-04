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Παναθηναϊκός: Μία αγωνιστική στον Κάνγκουα για την αποβολή του με την ΑΕΚ
Παναθηναϊκός: Μία αγωνιστική στον Κάνγκουα για την αποβολή του με την ΑΕΚ
Ο Κινγκς Κάνγκουα τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική για την κόκκινη που αντίκρισε στο ματς του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ
Στο 70ο λεπτό του αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ ο Κάνγκουα αντίκρισε την κόκκινη κάρτα για ένα χτύπημα εκτός φάσης στον Κοϊτά. Για τον 27χρονο ποδοσφαιριστή υπήρξαν φόβοι ότι μπορεί να χάσει από ένα έως και τρία παιχνίδια της ομάδας του.
Όπως έγινε γνωστό, όμως, ο Αφρικανός τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική γεγονός που σημαίνει ότι θα απουσιάσει μόνο από το ματς της ερχόμενης αγωνιστικής με αντίπαλο τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο.
Αυτό θα είναι και το πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος που δεν θα παίξει καθόλου ο Κάνγκουα. Μέχρι τώρα έχει αγωνιστεί σε όλα τα ματς, ενώ δεν έχει χρησιμοποιηθεί βασικός στο 3-0 επί του Παναιτωλικού, αλλά και στην ήττα από τον Ολυμπιακό που ταλαιπωρούνταν από ίωση.
Όπως έγινε γνωστό, όμως, ο Αφρικανός τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική γεγονός που σημαίνει ότι θα απουσιάσει μόνο από το ματς της ερχόμενης αγωνιστικής με αντίπαλο τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο.
Αυτό θα είναι και το πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος που δεν θα παίξει καθόλου ο Κάνγκουα. Μέχρι τώρα έχει αγωνιστεί σε όλα τα ματς, ενώ δεν έχει χρησιμοποιηθεί βασικός στο 3-0 επί του Παναιτωλικού, αλλά και στην ήττα από τον Ολυμπιακό που ταλαιπωρούνταν από ίωση.
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