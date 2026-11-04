Παναθηναϊκός: Μία αγωνιστική στον Κάνγκουα για την αποβολή του με την ΑΕΚ
SPORTS
Κινγκς Κάνγκουα Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Μία αγωνιστική στον Κάνγκουα για την αποβολή του με την ΑΕΚ

Ο Κινγκς Κάνγκουα τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική για την κόκκινη που αντίκρισε στο ματς του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ

Παναθηναϊκός: Μία αγωνιστική στον Κάνγκουα για την αποβολή του με την ΑΕΚ
Στο 70ο λεπτό του αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ ο Κάνγκουα αντίκρισε την κόκκινη κάρτα για ένα χτύπημα εκτός φάσης στον Κοϊτά. Για τον 27χρονο ποδοσφαιριστή υπήρξαν φόβοι ότι μπορεί να χάσει από ένα έως και τρία παιχνίδια της ομάδας του.

Όπως έγινε γνωστό, όμως, ο Αφρικανός τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική γεγονός που σημαίνει ότι θα απουσιάσει μόνο από το ματς της ερχόμενης αγωνιστικής με αντίπαλο τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο.

Αυτό θα είναι και το πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος που δεν θα παίξει καθόλου ο Κάνγκουα. Μέχρι τώρα έχει αγωνιστεί σε όλα τα ματς, ενώ δεν έχει χρησιμοποιηθεί βασικός στο 3-0 επί του Παναιτωλικού, αλλά και στην ήττα από τον Ολυμπιακό που ταλαιπωρούνταν από ίωση.

Thema Insights

Η αριστεία της Rolex στην υπηρεσία των ελληνικών δασών

Με πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά και συνδέουν την καινοτομία με την υπευθυνότητα, η ROLEX Ελλάδας υποστηρίζει έμπρακτα όσους εργάζονται για τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς της χώρας, υλοποιώντας έτσι τη διαχρονική της δέσμευση για κοινωνική ευθύνη και υποστήριξη δράσεων με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Love at First Sight: Η συνεργασία του glo™ HILO με τον Στέλιο Κουδουνάρη

Μόδα, design και υψηλή αισθητική συναντήθηκαν σε μια exclusive βραδιά με πρωταγωνιστές το glo™ HILO και τον Στέλιο Κουδουνάρη

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης