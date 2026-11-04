Η Σάκκαρη πέρασε με ανατροπή στα προημιτελικά του τουρνουά στο Χονγκ Κονγκ
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Μαρία Σάκκαρη Χονγκ Κονγκ Μάγια Τζόιντ

Η Σάκκαρη πέρασε με ανατροπή στα προημιτελικά του τουρνουά στο Χονγκ Κονγκ

Αν και βρέθηκε πίσω σετ, η Ελληνίδα τενίστρια κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της  Μάγια Τζόιντ και να πάρει το εισιτήριο για την τελική οκτάδα της διοργάνωσης που διεξάγεται στο Χονγκ Κονγκ

Η Σάκκαρη πέρασε με ανατροπή στα προημιτελικά του τουρνουά στο Χονγκ Κονγκ
Η Μαρία Σάκκαρη βρήκε σθεναρή αντίσταση από την 20χρονη Μάγια Τζόιντ, όμως με ανατραπή στο σκορ (2-1), πανηγύρισε την πρόκριση στην προημιτελική φάση στο WTA 250 του Χονγκ Κονγκ.



Από το 4-2 στο 0-1

Οι παίκτριες, μετά το 30-30, έκλεισαν τα πρώτο τους service game για το 1-1 και η Σάκκαρη με love game έκανε το 2-1.

Η Τζόιντ μετά το 30-30 στο 4ο game, υπέπεσε σε δύο διαδοχικά διπλά λάθη, για ένα ξεκούραστο break της Σάκκαρη (3-1).
Όμως το πήρε άμεσα πίσω, η Σάκκαρη είδε το 40-15 να γίνεται break point, που ήρθε για την Αυστραλέζα, μετά τη λάθος επιστροφή (3-2).

Άμεση ήταν και η απάντηση από τη Σάκκαρη, καθώς με βολέ βρήκε το 2ο break point στον αγώνα και το πέτυχε με διαγώνιo backhand winner για το 4-2.

H Σάκκαρη προηγήθηκε 40-0 στο 7ο game, όμως δεν απέφυγε το break, καθώς η Τζόιντ με πέντε πόντου στη σειρά το κατέκτησε, μειώνοντας ξανά (4-3).

Κλείσιμο
H Tζόιντ με το πρώτο δικό της love game έφερε το σετ στο 4-4 και βλέποντας την αντίπαλό της να έχει χαμηλά ποσοστά στο 1ο σερβίς και εκνευρισμένη, μετά το 30-0 στο 9ο game, πέτυχε νέο break, προσπερνώντας με 5-4.
Η Τζόιντ είχε την ευκαιρία να κατακτήσει το σετ και το πέτυχε στο 3ο set point, ολοκληρώνοντας την ανατροπή (6-4).

Βελτίωσε το σερβίς και 1-1

Η παραπάνω εξέλιξη περισσότερο πείσμωσε, παρά απογοήτευσε τη Σάκκαρη. Βελτιώνοντας αισθητά τις επιδόσεις της στο 1ο σερβίς έκανε το 1-0, με winner έφθασε σε break για το 2-0 και διεύρυνε το σερί της, φθάνοντας στο 3-0.

«Σβήνοντας» break point η Σάκκαρη διατήρησε το προβάδισμα (4-1). Η Τζόιντ με τη σειρά της απέφυγε νέο break, μειώνοντας σε 4-2, η Aυστραλέζα είδε το forehand να είναι οριακά έξω σε break point, πριν η Σάκκαρη φθάσει στο 5-2. Η Τζόιντ μείωσε σε 5-3, όμως η Σάκκαρη έχοντας το σερβίς, με άσο δημιούργησε set point κι αμέσως έφθασε στο 6-3.

Πηγή: gazzetta.gr

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