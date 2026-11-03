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Ο ΠΑΟΚ πήρε το θρίλερ κόντρα στη Ρόμα με 113-111 και ήρωα τον Μπεν Μουρ, δείτε το καλάθι της νίκης
Ο ΠΑΟΚ πήρε το θρίλερ κόντρα στη Ρόμα με 113-111 και ήρωα τον Μπεν Μουρ, δείτε το καλάθι της νίκης
Ο Αμερικανός σέντερ έβαλε το καλάθι της νίκης 9 δέκατα πριν το φινάλε και ο ΠΑΟΚ διατήρησε το εντός έδρας αήττητο το EuroCup
Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με τη φωτιά σ' ένα ακόμη ματς, αλλά δεν κάηκε καταφέρνοντας αυτήν τη φορά να πανηγυρίζει στο φινάλε του δραματικού αγώνα με την Ρόμα για το EuroCup.
Μια καλή (από τις λίγες) άμυνα στην τελευταία επίθεση των Ιταλών, ένα απίθανο καλάθι με φόλοου του Μπεν Μουρ σφράγισαν το φινάλε θρίλερ με τους πεισματάρηδες Ιταλούς να επιστρέφουν στο ματς παρόλο που βρέθηκαν τρεις φορές πίσω στο σκορ με διαφορές 8 και 9 πόντων.
Ο αγώνας:
Ο Καλάθης μπήκε ορεξάτος, «ταΐζοντας» τους πάντες (5 ασίστ), ενώ ο Μουρ που ήρθε από τον πάγκο, αντί του Αλεξάντερ (που ήταν στα... χαμένα αμυντικά) έδωσε λύσεις και στις δύο πλευρές (18-12). Ο Στίβενσον είχε απαντήσεις για τη Ρόμα, αλλά Φόστερ και Μουρ τελείωσαν τις φάσεις τους για το 29-22.
Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές του αγώνα
Στο ξεκίνημα της 2ης περιόδου, με τον Μάνιον στον πάγκο, οι γηπεδούχοι φάνηκαν να σετάρουν καλύτερα το παιχνίδι σε άμυνα και επίθεση και με ένα ξέσπασμα του Ταϊρί πήγαν στο +10 (48-38). Εκεί, με το 2ο φάουλ του, ο Τρινκιέρι τον τράβηξε στον πάγκο, ο Μάνιον είχε επιστρέψει και απέναντι στον Καλάθη, όχι απλά ένιωσε άνετα, αλλά έφτασε τους 14 πόντους, με το πρώτο μέρος, να κλείνει στο 61-60 (!), αφού άμυνες, εκατέρωθεν... δεν υπήρχαν.
Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με ένα 5-0, αλλά η απάντηση της Ρόμα ήρθε άμεσα που με τρίποντο του Στίβενσον, πέρασε μπροστά (68-69). Με Ταϊρί και Γκρέι, οι γηπεδούχοι πήγαν στο 76-72, ενώ κάποιες αποφάσεις των διαιτητών, έφεραν γκρίνια από πάγκο και κερκίδα, ενώ με τον Μάνιον στον πάγκο, ο Αγιαγί πήρε πρωτοβουλίες πάνω στον Φόστερ (82-83).
Ο Όσμαν σε εκείνο το σημείο βγήκε μπροστά (89-86) και στο τέλος, ο Καλάθης βρήκε μία εκπληκτική ασίστ για τον Φόστερ, ο οποίος με τρίποντο από τη γωνία, έκανε το 92-86. Με Φόστερ και Ταϊρί, ο ΠΑΟΚ, πήγε στο 102-93, αλλά με Γουότσον, Μάνιον, η Ρόμα μείωσε (102-98) και με τον Ντέιβις να βάζει 6 πόντους... από το πουθενά ισοφάρισε (106-106).
O Όσμαν έβαλε το μεγάλο τρίποντο για το 109-106, ο Ολίνικ όμως με ένα γκολ-φάουλ και ένα καλάθι, απάντησε για το 109-111. Ο Ταϊρί βρήκε την ασίστ στον Μουρ κι αυτός ισοφάρισε (111-111), με 42 δευτερόλεπτα να απομένουν. Οι άμυνες βγήκαν, ο Ταϊρί αστόχησε στο τρίποντο, ο Μουρ όμως με επιθετικό ριμπάουντ, έκανε το 113-111, με 0.9 στο χρονόμετρο. Ο Ολίνικ βρήκε το τρίποντο απο μακριά, αλλά αστόχησε και νίκη, έμεινε στον ΠΑΟΚ...
Τα δεκάλεπτα: 29-22, 61-60, 92-86, 113-111.
Μια καλή (από τις λίγες) άμυνα στην τελευταία επίθεση των Ιταλών, ένα απίθανο καλάθι με φόλοου του Μπεν Μουρ σφράγισαν το φινάλε θρίλερ με τους πεισματάρηδες Ιταλούς να επιστρέφουν στο ματς παρόλο που βρέθηκαν τρεις φορές πίσω στο σκορ με διαφορές 8 και 9 πόντων.
BEN MOORE FOR THE WIN! 🚨 @PAOKbasketball takes the win with a spectacular finish! 🤯 https://t.co/iffkWz3ifm— BKT EuroCup (@EuroCup) November 3, 2026
Ο αγώνας:
Ο Καλάθης μπήκε ορεξάτος, «ταΐζοντας» τους πάντες (5 ασίστ), ενώ ο Μουρ που ήρθε από τον πάγκο, αντί του Αλεξάντερ (που ήταν στα... χαμένα αμυντικά) έδωσε λύσεις και στις δύο πλευρές (18-12). Ο Στίβενσον είχε απαντήσεις για τη Ρόμα, αλλά Φόστερ και Μουρ τελείωσαν τις φάσεις τους για το 29-22.
Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές του αγώνα
Στο ξεκίνημα της 2ης περιόδου, με τον Μάνιον στον πάγκο, οι γηπεδούχοι φάνηκαν να σετάρουν καλύτερα το παιχνίδι σε άμυνα και επίθεση και με ένα ξέσπασμα του Ταϊρί πήγαν στο +10 (48-38). Εκεί, με το 2ο φάουλ του, ο Τρινκιέρι τον τράβηξε στον πάγκο, ο Μάνιον είχε επιστρέψει και απέναντι στον Καλάθη, όχι απλά ένιωσε άνετα, αλλά έφτασε τους 14 πόντους, με το πρώτο μέρος, να κλείνει στο 61-60 (!), αφού άμυνες, εκατέρωθεν... δεν υπήρχαν.
Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με ένα 5-0, αλλά η απάντηση της Ρόμα ήρθε άμεσα που με τρίποντο του Στίβενσον, πέρασε μπροστά (68-69). Με Ταϊρί και Γκρέι, οι γηπεδούχοι πήγαν στο 76-72, ενώ κάποιες αποφάσεις των διαιτητών, έφεραν γκρίνια από πάγκο και κερκίδα, ενώ με τον Μάνιον στον πάγκο, ο Αγιαγί πήρε πρωτοβουλίες πάνω στον Φόστερ (82-83).
Ο Όσμαν σε εκείνο το σημείο βγήκε μπροστά (89-86) και στο τέλος, ο Καλάθης βρήκε μία εκπληκτική ασίστ για τον Φόστερ, ο οποίος με τρίποντο από τη γωνία, έκανε το 92-86. Με Φόστερ και Ταϊρί, ο ΠΑΟΚ, πήγε στο 102-93, αλλά με Γουότσον, Μάνιον, η Ρόμα μείωσε (102-98) και με τον Ντέιβις να βάζει 6 πόντους... από το πουθενά ισοφάρισε (106-106).
O Όσμαν έβαλε το μεγάλο τρίποντο για το 109-106, ο Ολίνικ όμως με ένα γκολ-φάουλ και ένα καλάθι, απάντησε για το 109-111. Ο Ταϊρί βρήκε την ασίστ στον Μουρ κι αυτός ισοφάρισε (111-111), με 42 δευτερόλεπτα να απομένουν. Οι άμυνες βγήκαν, ο Ταϊρί αστόχησε στο τρίποντο, ο Μουρ όμως με επιθετικό ριμπάουντ, έκανε το 113-111, με 0.9 στο χρονόμετρο. Ο Ολίνικ βρήκε το τρίποντο απο μακριά, αλλά αστόχησε και νίκη, έμεινε στον ΠΑΟΚ...
Τα δεκάλεπτα: 29-22, 61-60, 92-86, 113-111.
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά
Πηγή:www.gazzetta.gr
Πηγή:www.gazzetta.gr
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