Τι ψάχνουν για τη συντριβή του αεροσκάφους που ξεκλήρισε μια οικογένεια στις ΗΠΑ, «έχω αναταράξεις, έχω πάγο» έγραφε στο τελευταίο μήνυμα η 20χρονη συγκυβερνήτης
Τι ψάχνουν για τη συντριβή του αεροσκάφους που ξεκλήρισε μια οικογένεια στις ΗΠΑ, «έχω αναταράξεις, έχω πάγο» έγραφε στο τελευταίο μήνυμα η 20χρονη συγκυβερνήτης
Το φαινόμενο coffin corner που εξετάζουν οι ειδικοί - Με πάνω από 1.300 ώρες πτήσης η συγκυβερνήτης Νατάλια Γκαντέλια
Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το Learjet των 2 εκατομμύριων δολαρίων συνετρίβη στη Φλόριντα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι εννέα επιβαίνοντες σε αυτό - ανάμεσά τους και μια οικογένεια - προσπαθούν να διαπιστώσουν οι ερευνητές της Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) των ΗΠΑ.
Στο πλαίσιο αυτό άμεση προτεραιότητα είναι η άντληση του νερού από τον κρατήρα που δημιουργήθηκε μετά την σχεδόν κάθετη πρόσκρουση του ιδιωτικού αεροσκάφους, ώστε να μπορέσουν να ανασύρουν τα βαρύτερα συντρίμμια, μεταξύ των οποίων οι κινητήρες και το σύστημα προσγείωσης, καθώς και να αναζητήσουν τους καταγραφείς πτήσης.
Όπως αναφέρει η Daily Mail μια προκαταρκτική έκθεση αναμένεται μέσα σε έναν μήνα, ωστόσο δεν θα δώσει οριστική απάντηση για το τι προκάλεσε τη συντριβή του αεροσκάφους καθώς για το τελικό πόρισμα ενδέχεται να χρειαστεί πολύ περισσότερος χρόνος δεδομένου ότι οι τεχνικές και εγκληματολογικές εξετάσεις που απαιτούνται μπορεί να διαρκέσουν από ένα έως δύο χρόνια.
Με βάση τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ιδίως από το ηχητικό ντοκουμέντο της επικοινωνίας του πιλότου και της 20χρονης συγκυβερνήτη με τον πύργο ελέγχου, ειδικοί για θέματα πτήσεων έχουν διατυπώσει το ενδεχόμενο το αεροσκάφος να αντιμετώπισε ένα επικίνδυνο φαινόμενο, γνωστό ως «coffin corner». Σύμφωνα με τους ειδικούς το φαινόμενοι παρατηρείται καθώς οι πιλότοι προσπαθούσαν να ανέβουν σε μεγαλύτερο ύψος για να αποφύγουν δύο καταιγιδοφόρα συστήματα.
Σε μεγάλα υψόμετρα, όμως, η διαφορά ανάμεσα στην ελάχιστη ασφαλή ταχύτητα ενός αεροσκάφους και τη μέγιστη επιτρεπόμενη μπορεί να περιοριστεί επικίνδυνα, αφήνοντας στους πιλότους ελάχιστα περιθώρια λάθους. Αν το αεροσκάφος πετάξει πολύ αργά, τα φτερά του μπορεί να χάσουν την άντωση και να προκληθεί απώλεια στήριξης (stall). Αντίθετα, αν πετάξει πολύ γρήγορα, μπορεί να υπερβεί τα ασφαλή όρια λειτουργίας του, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να δυσκολευτεί να διατηρήσει τον έλεγχο.
«Έστειλε μήνυμα στον σύντροφό της, νομίζω, στις 12:40 το μεσημέρι και το δυστύχημα σημειώθηκε στις 12:50», δήλωσε ο 44χρονος πατριός της Γκαντέλια. «Του έγραψε απλώς: “Έχω αναταράξεις, έχω πάγο”» συμπλήρωσε.
WATCH: Dashcam video captures the crash of a $2 million Learjet 60 (N722BD) in Palm Springs, Florida. pic.twitter.com/8jmiOMG9ys— Scope Report (@ScopeReport_) November 1, 2026
Στο πλαίσιο αυτό άμεση προτεραιότητα είναι η άντληση του νερού από τον κρατήρα που δημιουργήθηκε μετά την σχεδόν κάθετη πρόσκρουση του ιδιωτικού αεροσκάφους, ώστε να μπορέσουν να ανασύρουν τα βαρύτερα συντρίμμια, μεταξύ των οποίων οι κινητήρες και το σύστημα προσγείωσης, καθώς και να αναζητήσουν τους καταγραφείς πτήσης.
Όπως αναφέρει η Daily Mail μια προκαταρκτική έκθεση αναμένεται μέσα σε έναν μήνα, ωστόσο δεν θα δώσει οριστική απάντηση για το τι προκάλεσε τη συντριβή του αεροσκάφους καθώς για το τελικό πόρισμα ενδέχεται να χρειαστεί πολύ περισσότερος χρόνος δεδομένου ότι οι τεχνικές και εγκληματολογικές εξετάσεις που απαιτούνται μπορεί να διαρκέσουν από ένα έως δύο χρόνια.
Footage from witnesses shows the aftermath of a plane crash in Florida, where a Learjet believed to have been carrying nine passengers made a rapid dive of about 350 feet per second and crashed into the road, the FAA said. https://t.co/7F3ZGkDwpi pic.twitter.com/jrCUqcLyqF— ABC News (@ABC) November 2, 2026
Με βάση τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ιδίως από το ηχητικό ντοκουμέντο της επικοινωνίας του πιλότου και της 20χρονης συγκυβερνήτη με τον πύργο ελέγχου, ειδικοί για θέματα πτήσεων έχουν διατυπώσει το ενδεχόμενο το αεροσκάφος να αντιμετώπισε ένα επικίνδυνο φαινόμενο, γνωστό ως «coffin corner». Σύμφωνα με τους ειδικούς το φαινόμενοι παρατηρείται καθώς οι πιλότοι προσπαθούσαν να ανέβουν σε μεγαλύτερο ύψος για να αποφύγουν δύο καταιγιδοφόρα συστήματα.
Σε μεγάλα υψόμετρα, όμως, η διαφορά ανάμεσα στην ελάχιστη ασφαλή ταχύτητα ενός αεροσκάφους και τη μέγιστη επιτρεπόμενη μπορεί να περιοριστεί επικίνδυνα, αφήνοντας στους πιλότους ελάχιστα περιθώρια λάθους. Αν το αεροσκάφος πετάξει πολύ αργά, τα φτερά του μπορεί να χάσουν την άντωση και να προκληθεί απώλεια στήριξης (stall). Αντίθετα, αν πετάξει πολύ γρήγορα, μπορεί να υπερβεί τα ασφαλή όρια λειτουργίας του, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να δυσκολευτεί να διατηρήσει τον έλεγχο.
Το τελευταίο μήνυμα της 20χρονης συγκυβερνήτηΌπως αποκαλύπτει η New York Post η 20χρονη συγκυβερνήτης Νατάλια Γκαντέλια είχε στείλει μήνυμα στον σύντροφό της, ο οποίος είναι επίσης πιλότος, ενημερώνοντάς τον ότι αντιμετώπιζε αναταράξεις, λίγα μόλις λεπτά πριν από τη συντριβή του αεροσκάφους.
«Έστειλε μήνυμα στον σύντροφό της, νομίζω, στις 12:40 το μεσημέρι και το δυστύχημα σημειώθηκε στις 12:50», δήλωσε ο 44χρονος πατριός της Γκαντέλια. «Του έγραψε απλώς: “Έχω αναταράξεις, έχω πάγο”» συμπλήρωσε.
Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η 20χρονη Γκαντέλια είχε ήδη συμπληρώσει περίπου 1.300 ώρες πτήσης ενώ συχνά πετούσε μαζί με τον σύντροφό της.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ, το αεροσκάφος είχε ζητήσει άδεια να ανέβει σε ύψος περίπου 37.000 ποδιών, προκειμένου να αποφύγει τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όταν το πλήρωμα ανέφερε προβλήματα λόγω παγοποίησης και αναταράξεων. Λίγο αργότερα, το αεροσκάφος άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος με κατεύθυνση προς το έδαφος. Το τζετ, το οποίο εκτελούσε πτήση από το Όστιν του Τέξας, προς τις Μπαχάμες, κατέβαινε με ταχύτητα περίπου 32.000 ποδιών ανά λεπτό μέχρι να συντριβεί, με τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας να δηλώνει πως «έχουμε ορισμένες ενδείξεις ότι το αεροσκάφος διαλυόταν πριν από την πρόσκρουση»
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