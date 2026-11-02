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Σούμποτιτς: «Το μέλλον του Άρη θα είναι λαμπρό, ο ΠΑΟΚ δεν με πείθει»
Σούμποτιτς: «Το μέλλον του Άρη θα είναι λαμπρό, ο ΠΑΟΚ δεν με πείθει»
Η άλλοτε μεγάλη δόξα του Άρη και πρώην προπονητής του Παναθηναϊκός, Λευτέρης Σούμποτιτς, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «The Football Show»
Ο Λευτέρης Σούμποτιτς μίλησε για τη μεγάλη νίκη του Άρη κόντρα στον Παναθηναϊκό, αναλύοντας τόσο την εικόνα των «κιτρίνων», όσο και αυτή του «τριφυλλιού», ενώ αναφέρθηκε και στον ΠΑΟΚ.
«Δεν ήταν έκπληξη για εμένα η χθεσινή νίκη του Άρη. Ήταν καταπληκτικός. Οι παίκτες παίζουν για τη φανέλα και τον προπονητή» η αρχική τοποθέτηση του Λευτέρη Σούμποτιτς, ο οποίος στάθηκε στον κόσμο της ομάδας τονίζοντας πως ήταν φοβερός, όπως πάντα.
Ο νυν τεχνικός του Μπαχρέιν προέβλεψε πως το μέλλον του Άρη θα είναι λαμπρό, όχι μόνο στην πορεία της σεζόν, αλλά και τις επόμενες χρονιές. Όσον αφορά τη χθεσινή νίκη, είπε «σε αυτά τα παιχνίδια δεν παίζει ρόλο το μπάτζετ, αλλά το πάθος και η καρδιά που θα δείξουν οι παίκτες».
Ειδική αναφορά έγινε στον Βασίλη Σπανούλη. «Η καρέκλα στον πάγκο του Άρη είναι "καυτή" και θέλει κότσια για να αντεπεξέλθει κανείς όταν κάθεται σε αυτήν» η χαρακτηριστική δήλωσή του.
«Ο Παναθηναϊκός δεν παίζει σαν ομάδα, κρατάνε την μπάλα πολύ στα χέρια τους, δεν παίζουν το μπάσκετ του Ομπράντοβιτς» ανέφερε για τους επτάκις πρωταθλητές Ευρώπης.
«Ο ΠΑΟΚ δεν με πείθει πως μπορεί να πάει ψηλά, ανάλογα με το μπάτζετ που έχει» η ατάκα του για τον δικέφαλο του Βορρά.
Δείτε όσα είπε ο Λευτέρης Σούμποτιτς στην εκπομπή «The Football Show» με τους Μιχάλη Τσόχο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου, Γιαννίκο Δούσκα και τον Άκη Ζήκο.
«Δεν ήταν έκπληξη για εμένα η χθεσινή νίκη του Άρη. Ήταν καταπληκτικός. Οι παίκτες παίζουν για τη φανέλα και τον προπονητή» η αρχική τοποθέτηση του Λευτέρη Σούμποτιτς, ο οποίος στάθηκε στον κόσμο της ομάδας τονίζοντας πως ήταν φοβερός, όπως πάντα.
Ο νυν τεχνικός του Μπαχρέιν προέβλεψε πως το μέλλον του Άρη θα είναι λαμπρό, όχι μόνο στην πορεία της σεζόν, αλλά και τις επόμενες χρονιές. Όσον αφορά τη χθεσινή νίκη, είπε «σε αυτά τα παιχνίδια δεν παίζει ρόλο το μπάτζετ, αλλά το πάθος και η καρδιά που θα δείξουν οι παίκτες».
Ειδική αναφορά έγινε στον Βασίλη Σπανούλη. «Η καρέκλα στον πάγκο του Άρη είναι "καυτή" και θέλει κότσια για να αντεπεξέλθει κανείς όταν κάθεται σε αυτήν» η χαρακτηριστική δήλωσή του.
«Ο Παναθηναϊκός δεν παίζει σαν ομάδα, κρατάνε την μπάλα πολύ στα χέρια τους, δεν παίζουν το μπάσκετ του Ομπράντοβιτς» ανέφερε για τους επτάκις πρωταθλητές Ευρώπης.
«Ο ΠΑΟΚ δεν με πείθει πως μπορεί να πάει ψηλά, ανάλογα με το μπάτζετ που έχει» η ατάκα του για τον δικέφαλο του Βορρά.
Δείτε όσα είπε ο Λευτέρης Σούμποτιτς στην εκπομπή «The Football Show» με τους Μιχάλη Τσόχο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου, Γιαννίκο Δούσκα και τον Άκη Ζήκο.
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