Νικηφόρο ξεκίνημα για την Σάκκαρη στο τουρνουά του Χονγκ Κονγκ
SPORTS
Μαρία Σάκκαρη Χονγκ Κονγκ

Νικηφόρο ξεκίνημα για την Σάκκαρη στο τουρνουά του Χονγκ Κονγκ

Η Ελληνίδα τενίστρια ξεπέρασε το εμπόδιο της Κάρολ Γιανγκ Σου Λι και πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης που διεξάγεται στο Χονγκ Κονγκ

Νικηφόρο ξεκίνημα για την Σάκκαρη στο τουρνουά του Χονγκ Κονγκ
Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του διεθνούς τουρνουά, που διεξάγεται στο Χονγκ Κονγκ. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια όλων των εποχών, η οποία βρίσκεται στο Νο. 30 της παγκόσμιας κατάταξης, νίκησε στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, την Αμερικανίδα, Κάρολ Γιανγκ Σου Λι (Νο 153 στον κόσμο) με 2-0 σετ και στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του αγώνα, ανάμεσα στις Μάντισον Ινγκλις (Νο 135) και Μάγια Τζόϊντ (Νο 90) από την Αυστραλία.



Στο πρώτο σετ η Σάκκαρη ήταν καταιγιστική και με δύο διαδοχικά breaks προηγήθηκε με 4-0 για να διατηρήσει στην συνέχεια το σερβίς της και να φθάσει με άνεση στο 6-1, μετά από 39 λεπτά αγώνα.

Στο δεύτερο σετ, οι δύο τενίστριες κράτησαν το σερβίς τους μέχρι το ένατο game, όπου η Σάκκαρη έκανε break και προηγήθηκε με 5-4 για να κλείσει το σετ και το ματς στο 6-4, μετά από 54 λεπτά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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