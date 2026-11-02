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Νικηφόρο ξεκίνημα για την Σάκκαρη στο τουρνουά του Χονγκ Κονγκ
Νικηφόρο ξεκίνημα για την Σάκκαρη στο τουρνουά του Χονγκ Κονγκ
Η Ελληνίδα τενίστρια ξεπέρασε το εμπόδιο της Κάρολ Γιανγκ Σου Λι και πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης που διεξάγεται στο Χονγκ Κονγκ
Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του διεθνούς τουρνουά, που διεξάγεται στο Χονγκ Κονγκ. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια όλων των εποχών, η οποία βρίσκεται στο Νο. 30 της παγκόσμιας κατάταξης, νίκησε στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, την Αμερικανίδα, Κάρολ Γιανγκ Σου Λι (Νο 153 στον κόσμο) με 2-0 σετ και στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του αγώνα, ανάμεσα στις Μάντισον Ινγκλις (Νο 135) και Μάγια Τζόϊντ (Νο 90) από την Αυστραλία.
Στο πρώτο σετ η Σάκκαρη ήταν καταιγιστική και με δύο διαδοχικά breaks προηγήθηκε με 4-0 για να διατηρήσει στην συνέχεια το σερβίς της και να φθάσει με άνεση στο 6-1, μετά από 39 λεπτά αγώνα.
Στο δεύτερο σετ, οι δύο τενίστριες κράτησαν το σερβίς τους μέχρι το ένατο game, όπου η Σάκκαρη έκανε break και προηγήθηκε με 5-4 για να κλείσει το σετ και το ματς στο 6-4, μετά από 54 λεπτά.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
We were delighted to welcome Ms. Manpreet Kandhari, Executive Director of Asian Tennis Federation, as our coin toss guest for Carol Young Suh Lee vs Maria Sakkari! 🌟 #PHKTO #PrudentialHongKong #DiscoverHongKong #WTA250 #HKCTA #HKTS #NextGenAces #GameOn #MajorSportsEventsCommittee #MSEC— HongKong Tennis Open (@HKTennisOpen) November 2, 2026
Στο πρώτο σετ η Σάκκαρη ήταν καταιγιστική και με δύο διαδοχικά breaks προηγήθηκε με 4-0 για να διατηρήσει στην συνέχεια το σερβίς της και να φθάσει με άνεση στο 6-1, μετά από 39 λεπτά αγώνα.
Στο δεύτερο σετ, οι δύο τενίστριες κράτησαν το σερβίς τους μέχρι το ένατο game, όπου η Σάκκαρη έκανε break και προηγήθηκε με 5-4 για να κλείσει το σετ και το ματς στο 6-4, μετά από 54 λεπτά.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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