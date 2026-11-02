Νικηφόρο ξεκίνημα για την Σάκκαρη στο τουρνουά του Χονγκ Κονγκ

Η Ελληνίδα τενίστρια ξεπέρασε το εμπόδιο της Κάρολ Γιανγκ Σου Λι και πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης που διεξάγεται στο Χονγκ Κονγκ