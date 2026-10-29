Μίλαν και Ίντερ παρουσίασαν το νέο υπερσύγχρονο γήπεδο που θα αντικαταστήσει το ιστορικό Σαν Σίρο, δείτε βίντεο

🚨📹😱 OFFICIAL VIDEO: THE NEW SAN SIRO — GENERALI STADIUM! Milan and Inter unveil their FUTURE HOME, set to become Italy’s MOST TECHNOLOGICALLY ADVANCED stadium. [ AC Milan / Inter ] https://t.co/dCfmYQ0tMv — Milan Wire (@MilanWireX) October 29, 2026

Το συνολικό κόστος του έργου εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η χωρητικότητα του νέου σταδίου θα ανέρχεται σε 71.500 θέσεις, έναντι περίπου 75.000 του σημερινού Σαν Σίρο, ενώ η έναρξη των εργασιών προγραμματίζεται για το 2028. Ο Νόρμαν Φόστερ και ο Ντέιβιντ Μάνικα έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν στον σχεδιασμό του ιστορικού γηπέδου Γουέμπλεϊ στο Λονδίνο.Το σημερινό «Σαν Σίρο», γνωστό και ως στάδιο «Τζουζέπε Μεάτσα», αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα γήπεδα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Συχνά αποκαλείται «καθεδρικός ναός από μπετόν» και είναι το μεγαλύτερο στάδιο της Ιταλίας, με χωρητικότητα περίπου 75.000 θεατών.Εγκαινιάστηκε το 1926 και έχει ανακαινιστεί αρκετές φορές έκτοτε, ωστόσο πλέον δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις των φιλάθλων και των δύο συλλόγων, οι οποίοι επιδιώκουν να αυξήσουν τα έσοδά τους από την εμπορική αξιοποίηση του γηπέδου.Πριν από την παρουσίαση του νέου σχεδίου, ορισμένοι φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν έξω από το «Κάστρο των Σφόρτσα» και τραγούδησαν: «Αφήστε μας το γήπεδό μας, τα φώτα του Σαν Σίρο δεν θα σβήσουν ποτέ».Το ιστορικό στάδιο αναμένεται να κατεδαφιστεί σε μεγάλο βαθμό, όταν οι εργασίες κατασκευής του νέου γηπέδου θα βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωσή τους.