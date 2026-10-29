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Μίλαν και Ίντερ παρουσίασαν το νέο υπερσύγχρονο γήπεδο που θα αντικαταστήσει το ιστορικό Σαν Σίρο, δείτε βίντεο
Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από το νέο γήπεδο που αναμένεται να αντικασταστήσει το υπάρχον Σαν Σίρο σε ένα πρότζεκτ που θα κοστίσει 1,2 δισ. ευρώ και θα ανοίξει τις πύλες του τη σεζόν 2031/2032
Το νέο υπερσύγχρονο στάδιο, με τις μεγάλες τσιμεντένιες αψίδες και την εκτεταμένη λευκή οροφή, προορίζεται να αντικαταστήσει το ιστορικό Σαν Σίρο από τη σεζόν 2031/32.
«Είναι χαμηλότερο στο κέντρο και ψηλότερο στις άκρες, ώστε να εξυπηρετεί τους φιλάθλους και των δύο ομάδων στις εξέδρες πίσω από τις εστίες», εξήγησε ο Βρετανός αρχιτέκτονας Νόρμαν Φόστερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Μιλάνο.
Δείτε βίντεο με την παρουσίαση του νέου γηπέδου
A new symbol for Milano. A new home for future generations of fans. Generali Stadium 🏟️ @GENERALI https://t.co/c7D0827E7T— AC Milan (@acmilan) October 29, 2026
Πίσω από τις εντυπωσιακές τσιμεντένιες αψίδες, βασική επιδίωξη των δημιουργών είναι οι θεατές να βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Όπως επισήμανε ο Ντέιβιντ Μάνικα, ειδικός στον σχεδιασμό αθλητικών εγκαταστάσεων που συνεργάστηκε με τον Φόστερ στο πρότζεκτ, οι εξέδρες πίσω από τις εστίες θα έχουν ιδιαίτερα μεγάλη κλίση, που θα φτάνει τις 37 μοίρες.
Το νέο γήπεδο θα φέρει το όνομα της «Generali», του ιταλικού ασφαλιστικού κολοσσού που θα αποτελέσει τον χορηγό ονοματοδοσίας. Σύμφωνα με τις εικόνες που παρουσιάστηκαν απόψε το βράδυ στο «Κάστρο των Σφόρτσα», ένα ακόμη εμβληματικό σημείο του Μιλάνου, η κατασκευή θα διαθέτει υπερυψωμένη διάταξη.
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην ακουστική, καθώς η οροφή θα καλύπτει όλες τις εξέδρες, αφήνοντας ακάλυπτο μόνο τον αγωνιστικό χώρο. Στόχος είναι ο σχεδιασμός να ενισχύει την ένταση της εξέδρας και να δημιουργεί μια εκρηκτική ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια των αγώνων. «Ο σχεδιασμός αποτυπώνεται σε κάθε λεπτομέρεια, ώστε να αντιπροσωπεύει το Μιλάνο», υπογράμμισε ο Μάνικα.
Inspired by Milano's architectural heritage and designed for the future. Generali Stadium brings together design, innovation, and sustainability in one of the most ambitious projects ever envisioned for the city. @GENERALI https://t.co/NYAS3eiTMT— AC Milan (@acmilan) October 29, 2026
Το «Generali Stadium» δεν θα περιορίζεται αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο, καθώς θα μπορεί να φιλοξενεί αγώνες αμερικανικού ποδοσφαίρου, ράγκμπι, αλλά και μεγάλες συναυλίες. «Θέλω ο κόσμος να φτάνει στο νέο γήπεδο με τον ίδιο ενθουσιασμό που ένιωθε και στο προηγούμενο, αλλά να αισθάνεται ότι αυτό είναι ακόμη πιο αυθεντικό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάνικα.
Η Ίντερ και η Μίλαν κατέβαλαν 197 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του σημερινού γηπέδου και των παρακείμενων χώρων στάθμευσης, όπου σχεδιάζουν να κατασκευάσουν τη νέα εγκατάσταση, την οποία θα συνεχίσουν να μοιράζονται.
Ispirato all'eredità architettonica di Milano e progettato per il futuro.— Inter ⭐⭐ (@Inter) October 29, 2026
Un nuovo stadio che unisce design, innovazione e sostenibilità in una delle opere più ambiziose mai immaginate per la città. pic.twitter.com/YiQLWaShqO
Το συνολικό κόστος του έργου εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η χωρητικότητα του νέου σταδίου θα ανέρχεται σε 71.500 θέσεις, έναντι περίπου 75.000 του σημερινού Σαν Σίρο, ενώ η έναρξη των εργασιών προγραμματίζεται για το 2028. Ο Νόρμαν Φόστερ και ο Ντέιβιντ Μάνικα έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν στον σχεδιασμό του ιστορικού γηπέδου Γουέμπλεϊ στο Λονδίνο.
Un nuovo simbolo per Milano.— Inter ⭐⭐ (@Inter) October 29, 2026
Una nuova casa per le future generazioni di tifosi Interisti.
Generali Stadium 🏟️ pic.twitter.com/9wmNGfrVI9
Το σημερινό «Σαν Σίρο», γνωστό και ως στάδιο «Τζουζέπε Μεάτσα», αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα γήπεδα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Συχνά αποκαλείται «καθεδρικός ναός από μπετόν» και είναι το μεγαλύτερο στάδιο της Ιταλίας, με χωρητικότητα περίπου 75.000 θεατών.
🚨📹😱 OFFICIAL VIDEO: THE NEW SAN SIRO — GENERALI STADIUM! Milan and Inter unveil their FUTURE HOME, set to become Italy’s MOST TECHNOLOGICALLY ADVANCED stadium. [ AC Milan / Inter ] https://t.co/dCfmYQ0tMv— Milan Wire (@MilanWireX) October 29, 2026
Εγκαινιάστηκε το 1926 και έχει ανακαινιστεί αρκετές φορές έκτοτε, ωστόσο πλέον δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις των φιλάθλων και των δύο συλλόγων, οι οποίοι επιδιώκουν να αυξήσουν τα έσοδά τους από την εμπορική αξιοποίηση του γηπέδου.
Πριν από την παρουσίαση του νέου σχεδίου, ορισμένοι φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν έξω από το «Κάστρο των Σφόρτσα» και τραγούδησαν: «Αφήστε μας το γήπεδό μας, τα φώτα του Σαν Σίρο δεν θα σβήσουν ποτέ».
Το ιστορικό στάδιο αναμένεται να κατεδαφιστεί σε μεγάλο βαθμό, όταν οι εργασίες κατασκευής του νέου γηπέδου θα βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωσή τους.
Approved ✅🏟️ pic.twitter.com/I3xpiTfsr9— Inter ⭐⭐ (@Inter) October 29, 2026
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