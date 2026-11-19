Αλιμπίγεβιτς για Αντρέι Στογιάκοβιτς: «Έχουμε κάνει ό,τι περνά από το χέρι μας για να παίξει στη Σερβία»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Σερβίας μίλησε για την υπόθεση του Αντρέι Στογιάκοβιτς και κατά πόσο είναι πιο πιθανό τελικά να παίξει για την Εθνική Σερβίας και όχι για την Ελλάδα