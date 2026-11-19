Το myNN, διαθέσιμο online σε υπολογιστές, καθώς και σε κινητά μέσω της σχετικής εφαρμογής, αποτελεί το κεντρικό ψηφιακό σημείο πρόσβασης στις υπηρεσίες και παροχές της NN Hellas για τους ασφαλισμένους της.
Αλιμπίγεβιτς για Αντρέι Στογιάκοβιτς: «Έχουμε κάνει ό,τι περνά από το χέρι μας για να παίξει στη Σερβία»
Αλιμπίγεβιτς για Αντρέι Στογιάκοβιτς: «Έχουμε κάνει ό,τι περνά από το χέρι μας για να παίξει στη Σερβία»
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Σερβίας μίλησε για την υπόθεση του Αντρέι Στογιάκοβιτς και κατά πόσο είναι πιο πιθανό τελικά να παίξει για την Εθνική Σερβίας και όχι για την Ελλάδα
Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς ξεχωρίζει με τις εμφανίσεις του στο NCAA, φορώντας τη φανέλα του Ιλινόι, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για έναν αθλητή με μεγάλες προοπτικές.
Σε ηλικία μόλις 22 ετών, βρίσκεται μπροστά σε μια σημαντική απόφαση που αφορά το μέλλον του σε επίπεδο εθνικών ομάδων.
Ενδιαφέρον έχει δείξει η ελληνική ομοσπονδία, δηλαδή η χώρα που κατάγεται η μητέρα του αλλά μεγαλούργησε και ο πατέρας του, Πέτζα. Από την άλλη υπάρχει και η Σερβία, η χώρα καταγωγής του πατέρα του.
Ο γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς, από την πλευρά του, έχει δηλώσει πως δεν πρόκειται να βιαστεί να αποφασίσει.
Αντίθετα, θέλει πρώτα να αισθανθεί έτοιμος και να συζητήσει με τις δύο πλευρές, προτού καταλήξει στην τελική του επιλογή.
Η σερβική πλευρά, πάντως, φαίνεται πως έχει κινηθεί ήδη δυναμικά προς αυτή την κατεύθυνση.
Όπως αποκάλυψε σε πρόσφατες δηλώσεις του ο ομοσπονδιακός προπονητής, Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλιστεί η θετική απάντηση του νεαρού μπασκετμπολίστα.
Ο τεχνικός της Μπεσίκτας υπογράμμισε, ωστόσο, πως ο Στογιάκοβιτς δεν θα πρέπει να αισθανθεί καμία πίεση για την απόφασή του. Όπως ανέφερε, είναι σημαντικό να επιλέξει ο ίδιος την εθνική ομάδα στην οποία αισθάνεται μεγαλύτερη οικειότητα και άνεση
Αναλυτικά η δήλωση του προπονητή της Σερβίας:
«Όσον αφορά τον Αντρέι, η Ομοσπονδία κι εγώ έχουμε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μας. Εναπόκειται στον ίδιο τον νεαρό να αποφασίσει ποια εθνική ομάδα θέλει να εκπροσωπήσει. Δεν πρέπει να ασκηθεί καμία πίεση· είναι σημαντικό να επιλέξει το περιβάλλον στο οποίο νιώθει πιο άνετα — δεν χρειάζεται να ειπωθούν πολλά περισσότερα.
Ο Νέναντ Κρστιτς ταξίδεψε εκεί για να μιλήσει μαζί του, ενώ κι εγώ είχα δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες μαζί του... Το NCAA έχει αναδειχθεί σε νέα τάση και είναι σαφές ότι εμείς, ως Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης της Σερβίας (KSS), οφείλουμε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω ενέργειες ώστε να προσαρμοστούμε σε αυτή την αλλαγή και να διατηρήσουμε καλύτερη εποπτεία.
Σε ηλικία μόλις 22 ετών, βρίσκεται μπροστά σε μια σημαντική απόφαση που αφορά το μέλλον του σε επίπεδο εθνικών ομάδων.
Ενδιαφέρον έχει δείξει η ελληνική ομοσπονδία, δηλαδή η χώρα που κατάγεται η μητέρα του αλλά μεγαλούργησε και ο πατέρας του, Πέτζα. Από την άλλη υπάρχει και η Σερβία, η χώρα καταγωγής του πατέρα του.
Ο γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς, από την πλευρά του, έχει δηλώσει πως δεν πρόκειται να βιαστεί να αποφασίσει.
Αντίθετα, θέλει πρώτα να αισθανθεί έτοιμος και να συζητήσει με τις δύο πλευρές, προτού καταλήξει στην τελική του επιλογή.
Η σερβική πλευρά, πάντως, φαίνεται πως έχει κινηθεί ήδη δυναμικά προς αυτή την κατεύθυνση.
Όπως αποκάλυψε σε πρόσφατες δηλώσεις του ο ομοσπονδιακός προπονητής, Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλιστεί η θετική απάντηση του νεαρού μπασκετμπολίστα.
Ο τεχνικός της Μπεσίκτας υπογράμμισε, ωστόσο, πως ο Στογιάκοβιτς δεν θα πρέπει να αισθανθεί καμία πίεση για την απόφασή του. Όπως ανέφερε, είναι σημαντικό να επιλέξει ο ίδιος την εθνική ομάδα στην οποία αισθάνεται μεγαλύτερη οικειότητα και άνεση
Dušan Alimpijević ponovo u Pioniru: Kapa dole Penjaroji, prihvatio je što drugi ne bi! Partizan favoriti, Tanasković mnogo donosi... Na Stojakoviću je odluka https://t.co/LXzpFmcxQd— Meridian Sport Srbija (@meridiansportrs) November 19, 2026
Αναλυτικά η δήλωση του προπονητή της Σερβίας:
«Όσον αφορά τον Αντρέι, η Ομοσπονδία κι εγώ έχουμε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μας. Εναπόκειται στον ίδιο τον νεαρό να αποφασίσει ποια εθνική ομάδα θέλει να εκπροσωπήσει. Δεν πρέπει να ασκηθεί καμία πίεση· είναι σημαντικό να επιλέξει το περιβάλλον στο οποίο νιώθει πιο άνετα — δεν χρειάζεται να ειπωθούν πολλά περισσότερα.
Ο Νέναντ Κρστιτς ταξίδεψε εκεί για να μιλήσει μαζί του, ενώ κι εγώ είχα δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες μαζί του... Το NCAA έχει αναδειχθεί σε νέα τάση και είναι σαφές ότι εμείς, ως Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης της Σερβίας (KSS), οφείλουμε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω ενέργειες ώστε να προσαρμοστούμε σε αυτή την αλλαγή και να διατηρήσουμε καλύτερη εποπτεία.
Όσον αφορά τον Κουστούριτσα, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που υπάρχουν. Δεν τον έχω προπονήσει εγώ, οπότε δεν είναι ακριβώς δική μου αρμοδιότητα να μιλήσω εκτενώς γι' αυτόν, αλλά βρίσκομαι σε καθημερινή επικοινωνία με τον Νεμάνια Γιοβάνοβιτς, ο οποίος είναι προπονητής του στο UCLA. Μιλάμε κάθε μέρα — ακριβώς εξαιτίας του».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα