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Ο Μπαρτζώκας απολογήθηκε για το επεισόδιο στο Ντουμπάι - Οι καταγγελίες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατά του Έλληνα προπονητή
Ο Μπαρτζώκας απολογήθηκε για το επεισόδιο στο Ντουμπάι - Οι καταγγελίες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατά του Έλληνα προπονητή
Ο Παναθηναϊκός έχει καταγγείλει τον Γιώργο Μπαρτζώκα για την συμπεριφορά τους στους αγώνες κόντρα σε Ντουμπάι, Ηρακλή, Άρη και Βίρτους
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας απολογήθηκε την Πέμπτη στην ΕΦΙΠΗΔ μετά από καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την συμπεριφορά του σε παιχνίδι της Euroleague στο Ντουμπάι τον Φεβρουάριο του 2026.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με επίσημη ανακοίνωσή της ενημέρωσε το κοινό ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει καταγγείλει τον Έλληνα προπονητή για τα παιχνίδια της Stoiximan Basket League με Άρη και Ηρακλή.
Η καταγγελία για την συμπεριφορά του στον αγώνα της Euroleague με τη Βίρτους απορρίφθηκε.
Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
«Ο προπονητής μας, Γιώργος Μπαρτζώκας απολογήθηκε σήμερα (19/11) ενώπιον της ΕΦΙΠΗΔ για την καταγγελία που υπέβαλε σε βάρος του η ΚΑΕ Παναθηναϊκός σχετικά με τον αγώνα της Euroleague που διεξήχθη τον Φεβρουάριο του 2026 στο Ντουμπάι.
Αύριο (20/11), ο προπονητής μας θα απολογηθεί ενώπιον του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ, μετά από νέα καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αυτή τη φορά για τον αγώνα της περασμένης Κυριακής με τον Άρη.
Υπενθυμίζουμε, τέλος, ότι εκκρεμεί ενώπιον του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ η εκδίκαση ακόμη μίας καταγγελίας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατά του Γ. Μπαρτζώκα για τον αγώνα της 4ης Οκτωβρίου 2026 με τον Ηρακλή.
Παράλληλα, η Euroleague έχει ήδη απορρίψει την καταγγελία που είχε υποβληθεί για τον αγώνα της 1ης Οκτωβρίου 2026 με τη Βίρτους Μπολόνια».
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με επίσημη ανακοίνωσή της ενημέρωσε το κοινό ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει καταγγείλει τον Έλληνα προπονητή για τα παιχνίδια της Stoiximan Basket League με Άρη και Ηρακλή.
Η καταγγελία για την συμπεριφορά του στον αγώνα της Euroleague με τη Βίρτους απορρίφθηκε.
Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
«Ο προπονητής μας, Γιώργος Μπαρτζώκας απολογήθηκε σήμερα (19/11) ενώπιον της ΕΦΙΠΗΔ για την καταγγελία που υπέβαλε σε βάρος του η ΚΑΕ Παναθηναϊκός σχετικά με τον αγώνα της Euroleague που διεξήχθη τον Φεβρουάριο του 2026 στο Ντουμπάι.
Αύριο (20/11), ο προπονητής μας θα απολογηθεί ενώπιον του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ, μετά από νέα καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αυτή τη φορά για τον αγώνα της περασμένης Κυριακής με τον Άρη.
Υπενθυμίζουμε, τέλος, ότι εκκρεμεί ενώπιον του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ η εκδίκαση ακόμη μίας καταγγελίας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατά του Γ. Μπαρτζώκα για τον αγώνα της 4ης Οκτωβρίου 2026 με τον Ηρακλή.
Παράλληλα, η Euroleague έχει ήδη απορρίψει την καταγγελία που είχε υποβληθεί για τον αγώνα της 1ης Οκτωβρίου 2026 με τη Βίρτους Μπολόνια».
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