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Με πατερίτσες στην προπόνηση του ΠΑΟΚ ο Όσμαν πριν το ντέρμπι με τον Άρη
Με πατερίτσες στην προπόνηση του ΠΑΟΚ ο Όσμαν πριν το ντέρμπι με τον Άρη
Ο Τούρκος φόργουορντ που βρίσκεται σε διαδικασία αποκατάστασης από την εγχείρηση μηνίσκου επισκέφθηκε τους συμπαίκτες του στην προπόνηση πριν το μεγάλο ντέρμπι με τον Άρη
Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη έχοντας ανεβασμένη διάθεση, έπειτα από τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Μανρέσα στην Ισπανία, όπου κατάφερε να κάνει την ανατροπή με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μπριν Ταϊρί.
Πλέον, η ομάδα στρέφει την προσοχή της στο επερχόμενο ντέρμπι του Σαββάτου (21/11), καθώς θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον Άρη, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League.
Στην προπόνηση, αλλά και κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας των παικτών, υπήρξε μια ευχάριστη έκπληξη για το σύνολο του ΠΑΟΚ.
Ο Τσέντι Όσμαν, που πριν από λίγες ημέρες υποβλήθηκε σε επέμβαση στον μηνίσκο στην Κωνσταντινούπολη, επέστρεψε στην Ελλάδα και επισκέφθηκε την ομάδα, θέλοντας να βρεθεί κοντά στους συμπαίκτες του.
Σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο Τούρκος φόργουορντ εμφανίστηκε με ειδική πατερίτσα, προκειμένου να προστατεύσει το τραυματισμένο πόδι του.
Παράλληλα, είχε εγκάρδια συνομιλία με τον Αντρέα Τρινκιέρι και τους υπόλοιπους παίκτες, σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα.
Πλέον, η ομάδα στρέφει την προσοχή της στο επερχόμενο ντέρμπι του Σαββάτου (21/11), καθώς θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον Άρη, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League.
Στην προπόνηση, αλλά και κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας των παικτών, υπήρξε μια ευχάριστη έκπληξη για το σύνολο του ΠΑΟΚ.
Ο Τσέντι Όσμαν, που πριν από λίγες ημέρες υποβλήθηκε σε επέμβαση στον μηνίσκο στην Κωνσταντινούπολη, επέστρεψε στην Ελλάδα και επισκέφθηκε την ομάδα, θέλοντας να βρεθεί κοντά στους συμπαίκτες του.
Σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο Τούρκος φόργουορντ εμφανίστηκε με ειδική πατερίτσα, προκειμένου να προστατεύσει το τραυματισμένο πόδι του.
Παράλληλα, είχε εγκάρδια συνομιλία με τον Αντρέα Τρινκιέρι και τους υπόλοιπους παίκτες, σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα.
Look who came to see us 🤍🖤 @cediosman https://t.co/JFdJiahBT7— PAOK BC (@PAOKbasketball) November 19, 2026
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