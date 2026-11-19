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Drone κατέγραψε τα 12 λεπτά της πρώτης προπόνησης του Ποτσετίνο στη Γιουνάιτεντ, βίντεο και φωτογραφίες
Drone κατέγραψε τα 12 λεπτά της πρώτης προπόνησης του Ποτσετίνο στη Γιουνάιτεντ, βίντεο και φωτογραφίες
Το υλικό ανέβηκε στο διαδίκτυο και ήδη έχουν αρχίζει να εκφράζονται ανησυχίες για την ασφάλεια γύρω από το προπονητικό της ομάδας
Λίγες στιγμές ηρεμίας δεν μπορεί να βιώσει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ακόμα και μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο.
Τελευταίο ζήτημα που συζητιέται πολύ γύρω από το κλαμπ είναι η δημοσιοποίηση από drone των 12 λεπτών της πρώτης προπόνησης του Αργεντίνου τεχνικού. Το θέμα είναι πως το βίντεο δεν είναι επίσημο, δεν προήλθε δηλαδή από τον επίσημο λογαριασμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Τελευταίο ζήτημα που συζητιέται πολύ γύρω από το κλαμπ είναι η δημοσιοποίηση από drone των 12 λεπτών της πρώτης προπόνησης του Αργεντίνου τεχνικού. Το θέμα είναι πως το βίντεο δεν είναι επίσημο, δεν προήλθε δηλαδή από τον επίσημο λογαριασμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Αρκετοί εξέφρασαν απορίες για το θέμα της ασφάλειας γύρω από το προπονητικό κέντρο. Παρόλα αυτά, ο λογαριασμός που έβγαλε το βίντεο κάνει λόγο για μια περιοχή που επιτρέπεται να πετάξει drone και δεν υπάρχει τίποτα παράνομο σε αυτό.
🚨🎥 Pochettino’s first training session and footage has ALREADY been leaked on social media via a drone. I don’t know if the club can tighten security at Carrington to ensure this doesn’t happen again! @ManUtd https://t.co/WbgsYESv3w— Manchester United Forever (@UtdForever7) November 19, 2026
Όλα αυτά και ενώ την Κυριακή (22/11) ο Ποτσετίνο καλείται να αντιμετωπίσει την πρώτη του αγωνιστική δοκιμασία στον πάγκο της Γιουνάιτεντ, ίσως στο πιο δύσκολο ματς που θα μπορούσε να είχε, αυτό με τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ.
A drone captured around 12 minutes of Mauricio Pochettino's first Manchester United training session. 🔎 Never a dull day at Manchester United... 😂 https://t.co/kZ0SDYyJIW— Sleeper Football (@SleeperFooty) November 19, 2026
Mauricio Pochettino addressing some of the players in training today #MUFC https://t.co/7AB6tKp6hD— MUFC Scoop (@MUFCScoop) November 19, 2026
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