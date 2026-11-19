Αποχαιρετιστήριο παιχνίδι προς τιμήν του Κριστιάνο Ρονάλντο σχεδιάζει η ομοσπονδία της Πορτογαλίας
Οι Πορτογάλοι θεωρούν πως θα πρέπει να πει το αντίο στην εθνική ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο
Η κόντρα με τον προπονητή Ζόρζε Ζέσους έφερε την απόφαση του 41χρονου σούπερ σταρ, σε μια εξέλιξη που δεν άρεσε καθόλου στους συμπατριώτες του. Άλλωστε στο επόμενο παιχνίδι εμφανίστηκαν με φανέλες του Ρονάλντο στις εξέδρες, θέλοντας να δείξουν την υποστήριξή τους προς το πρόσωπό του.
Στην ομοσπονδία της Πορτογαλίας θέλουν να αποχαιρετήσουν τον 41χρονου σούπερ σταρ με ένα παιχνίδι προς τιμήν του. Ήταν κάτι που είχε ειπωθεί και τις ώρες μετά την αποχώρησή του και, σύμφωνα με το Athletic, πρόκειται για εξέλιξη που δρομολογείται.
Οι Πορτογάλοι θέλουν να αγωνιστεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο ακόμα μια φορά με τη φανέλα της εθνικής, προκειμένου να πει το αντίο του μέσα στο γήπεδο. Στο ίδιο δημοσίευμά πάντως, αναφέρεται πως δε θα είναι το παιχνίδι το οποίο θα είναι το τελευταίο του στο ποδόσφαιρο.
Cristiano Ronaldo’s sudden retirement from Portugal duty has put Jorge Jesus in the middle of a media avalanche, including taking a call from Portugal’s prime minister Luis Montenegro and this week being forced to respond to criticism from Ronaldo’s mother. This is the story of that retirement and its ramifications. @AdamCrafton_, @GuillermoRai_, @MarioCortegana and @Dan_Sheldon_ spoke to sources on all sides of the saga, who explained: ▪️ Ronaldo and Jesus did not speak between October and November’s internationals ▪️ Jesus made plans with his staff to include Ronaldo in squad ▪️ Still hopes of a more formal farewell game, and a separate farewell from football involving former team Real Madrid among other clubs ▪️ Ronaldo’s aim now is to hit 1,000-goal mark Free to read: https://t.co/YTDdNv6XUU— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 19, 2026
Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, ανάμεσα στις ομάδες που θα αγωνιστούν θέλει η πλευρά του παίκτη να είναι και η Ρεάλ Μαδρίτης, με την οποία έχει γράψει χρυσή ιστορία.
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