Λουίς Ενρίκε: Ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσεις τον Γιαμάλ είναι να μην του δώσεις τη μπάλα
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Λούις Ενρίκε Μπαρτσελόνα Παρί Σεν Ζερμέν

Λουίς Ενρίκε: Ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσεις τον Γιαμάλ είναι να μην του δώσεις τη μπάλα

Ο Λουίς Ενρίκε μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει τον Λαμίν Γιαμάλ και αναφέρθηκε ακόμα και στα αισθήματα που τρέφει για τη Μπαρτσελόνα

Λουίς Ενρίκε: Ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσεις τον Γιαμάλ είναι να μην του δώσεις τη μπάλα
Τιτανομαχία την Τρίτη (19/10) στο Παρίσι με την Παρί Σεν Ζερμέν να υποδέχεται τη Μπαρτσλεόνα σε ένα παιχνίδι που έχει τραβήξει πάνω του τα βλέμματα όλου του ποδοσφαιρικού πλανήτη. Η μονομαχία του Γιαμάλ με τον Ντεμπελέ δεσπόζει στα Μέσα της Ισπανίας και της Γαλλίας σε μία αναμέτρηση που την περιμένουν όλοι με αγωνία.

Ένας ακόμα λόγος που κάνει αυτό το ματς ξεχωριστό είναι και η παρουσία του Λουίς Ενρίκε στον πάγκο της Παρί. Ο τεχνικός των πρωταθλητών Ευρώπης, μάλιστα αναφέρθηκε και στον Λαμίν Γιαμάλ και στον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να τον αντιμετωπίσει.

«Ο καλύτερος τρόπος για να αμυνθείς απέναντι στον Γιαμάλ είναι να εμποδίσεις τη Μπαρτσελόνα έχει τη μπάλα», σχολίασε ο Λουίς Ενρίκε δίνοντας το στίγμα του για το δύσκολο έργο που έχει μπροστά της η ομάδα του.

Στη συνέχεια μίλησε και για τα αισθήματα που τρέφει για τη Μπαρτσελόνα, αλλά ξεκαθάρισε ότι τώρα είναι οπαδός της Παρί: «Είμαι μέλος της Μπαρτσελόνα, ήμουν παίκτης της και προπονητής της για έξι χρόνια, τρία ως παίκτης και τρία ως προπονητής. Η σύζυγος μου και τα παιδιά μου είναι Καταλανοί. Είμαι πολύ δεμένος με τη Μπάρτσα, αλλά είμαι οπαδός της Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθώ κάθε αγώνα της Μπαρτσελόνα ως οπαδός, όχι ως προπονητής. Κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε την Μπάρτσα, στην αρχή ήταν δύσκολο για μένα, αλλά τώρα έχω συνηθίσει», είπε ο Λουίς Ενρίκε.

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