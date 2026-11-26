Επιπροσθέτως η υπουργός αναφέρθηκε στη διπλή ιστορική αξία του μνημείου: αφενός ως εξαιρετικού δείγματος αστικής αθηναϊκής κατοικίας της πρώιμης οθωνικής περιόδου (1836–1837) και αφετέρου λόγω των σημαντικών αρχαιολογικών καταλοίπων στον αύλειο χώρο του (τμήμα της αρχαίας οδού των Τριπόδων, κλίμακα του 4ου αι. π.Χ., αρχαία υδραυλικά έργα, βυζαντινά κατάλοιπα), όπου συνυπάρχουν όλες οι ιστορικές φάσεις της Αθήνας. Όπως τόνισε εμφατικά, «η οδός Τριπόδων συνέδεε το θέατρο του Διονύσου με την Αρχαία Αγορά, συνεπώς τι πιο κατάλληλος χώρος για μια προβολή τέχνης!».Όπως πρόσθεσε η κα Μενδώνη «μέσα σε αυτή τη μοναδική ατμόσφαιρα, αυτή η αθηναϊκή οικία απέκτησε μια ακόμα ζωή μέσω του σινεμά, χάρη στον Γιώργο Τζαβέλλα, στον Γιώργο Κωνσταντίνου, τη Μάρω Κοντού, την Τασσώ Καββαδία και πολλούς άλλους ακόμα. Ένα ιστορικό κτήριο που συνδέθηκε και με την κινηματογραφική μνήμη αποκτά σύντομα νέα ζωή ως χώρος προβολής των ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου, ως χώρος συνάντησης των Αθηναίων με την ιστορία και την τέχνη τους. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό για μας που η Οικία Κοκοβίκου ανακηρύσσεται σήμερα Θησαυρός του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού. Πλέον συγκαταλέγεται, όπως ακούσατε, στα 70 τοπόσημα σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, με ιδιαίτερη συμβολική σημασία για την ιστορία του ευρωπαϊκού σινεμά».Ευχαριστώντας την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου «για την τιμητική αυτή διάκριση, που αφορά συνολικά την ελληνική κινηματογραφική παραγωγή — έτσι το εκλαμβάνουμε, όπως και τη διάκριση του Λευκού Πύργου το 2022, τοπόσημο στον κινηματογραφικό κόσμο του Θόδωρου Αγγελόπουλου», η κα Μενδώνη συνέδεσε την ανακήρυξη της «Οικίας Κοκοβίκου» σε «Θησαυρό του Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου» με τη στρατηγική του Υπουργείου για έναν εξωστρεφή, ανταγωνιστικό ελληνικό κινηματογράφο ενόψει της τελετής απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2027.Πλέον πέρα από την αναγνωρισμένη πλέον κινηματογραφική του ταυτότητα, το κτήριο αναδεικνύεται--ενόψει και της δημοπράτησης εντός ολίγου του έργου για την αναπαλαίωση και ανακατασκευή του και ως σημαντικό σημείο συνάντησης του κινηματογραφικού και του ευρύτερου πολιτιστικού γίγνεσθαι. Κάτι που σε συνδυασμό με την σημαντική ιστορική, αρχιτεκτονική κι αρχαιολογική του αξία, θα αναδείξει ακόμη περισσότερο την διαχρονική πολιτιστική αξία της περιοχής της Πλάκας. Σημειωτέον ότι ακριβώς απέναντι στην «Οικία Κοκοβίκου» παραμένει, αναξιοποίητη φευ! και η παραδοσιακή οικία όπου είχε γυρισθεί η ταινία «Διπλοπενιές» με τους Α.Βουγιουκλάκη και Δ. Παπαμιχαήλ, δίπλα του είναι η οικία όπου γεννήθηκε το 1856 ο ποιητής Γεώργιος Δροσίνης, ενώ στη διασταύρωση Τριπόδων και Θέσπιδος βρισκόταν η κατοικία του αξέχαστου Ορέστη Μακρή.Μετά τα εγκαίνια, οι ενδιαφερόμενοι ήταν δυνατόν να παρακολουθήσουν μία ειδική προβολή στις 17.00 στο Ινστιτούτο Γκαίτε της εμβληματικής πλέον ταινίας του Τζαβέλλα «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα». Ένα, με τη σειρά του, πραγματικό πολιτιστικό μνημείο, το οποίο όχι μόνο έχει καταξιωθεί και ταυτίζεται με τη συνείδηση της λαϊκής αστικής παράδοσης, αλλά και για την ιστορία του νεοελληνικού σινεμά, που παρουσιάζει μία Αθήνα (κι εν γένει μία Ελλάδα) στο μεταίχμιο της αλλαγής και της εξέλιξής της, όχι μόνον αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά, αλλά και όσον αφορά τη μετάβαση στα νέα ήθη και στην εξίσωση των σχέσεων ανάμεσα στα δύο φύλα.