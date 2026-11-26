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Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως: Ρουβάς, Φουρέιρα, μεγάλη ρόδα, παγοδρόμιο και δωρεάν είσοδος
Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως: Ρουβάς, Φουρέιρα, μεγάλη ρόδα, παγοδρόμιο και δωρεάν είσοδος
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες - Το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον του Άρεως θα είναι ανοικτό καθημερινά από το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027
Τα φώτα ανάβουν, οι πύλες ανοίγουν και η εορταστική χαρά έρχεται να πλημμυρίσει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το κέντρο της πρωτεύουσας, στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής, που φιλοξενείται στο Πεδίον του Άρεως από το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 μέχρι και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027, με ελεύθερη είσοδο για όλους.
O Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς βρέθηκε στο Πεδίον του Άρεως, όπου παραχώρησε συνέντευξη Τύπου για την έναρξη της φετινής διοργάνωσης, που έχει καταστεί πλέον ως ο πιο αναγνωρίσιμος εορταστικός θεσμός της Αττικής και σημείο αναφοράς για μικρούς και μεγάλους.
Το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον του Άρεως θα είναι ανοικτό καθημερινά από το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027, με ελεύθερη είσοδο για όλους, από τις 16.30 έως τις 22.00 και τα Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί έως τις 22.00.
Την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου στις 19:30 το απόγευμα, ο Περιφερειάρχης Αττικής θα πραγματοποιήσει το άναμμα του μεγάλου δέντρου. Μία ώρα μετά, στις 20:30, στην κεντρική σκηνή του Χωριού θα ανέβει ο Σάκης Ρουβάς, που θα ξεσηκώσει με τις πιο γνωστές επιτυχίες του όλους, όσοι βρεθούν στον χώρο.
Στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη μαγευτική θέα σε ολόκληρο το χωριό από την ρόδα, να διασκεδάσουν στο υπερσύγχρονο παγοδρόμιο και να περιηγηθούν στα δεκάδες ξύλινα σπιτάκια, όπου θα βρουν χειροποίητες δημιουργίες, είδη δώρων και χριστουγεννιάτικα στολίδια. Θεατρικές παραστάσεις και καλλιτεχνικά δρώμενα για μικρούς και μεγάλους, διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά κάθε ηλικίας, πολύχρωμα καρουζέλ και γευστικές γωνιές θα συνθέσουν ένα μοναδικό σκηνικό γιορτής.
Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 42 καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα, καθώς και 11 μουσικά αφιερώματα, με επιλογές για κάθε ηλικία και κάθε μουσικό γούστο. Ένα πλούσιο πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους, με ελεύθερη, δωρεάν είσοδο για όλους.
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, το 2027 θα μας κάνει «ποδαρικό» με ένα ξέφρενο πάρτι στην κεντρική σκηνή. Η Ελένη Φουρέιρα επιστρέφει για να γιορτάσει μαζί μας την αλλαγή του χρόνου, όπως έκανε και πέρυσι. Φέτος θα έχει στο πλευρό της τη Ρία Ελληνίδου από τη Θεσσαλονίκη, που ξεκίνησε τη μουσική της διαδρομή με παραδοσιακά και σμυρναίικα τραγούδια πριν περάσει στο σύγχρονο λαϊκό. Την παρουσίαση έχουν αναλάβει ο Θέμης Γεωργαντάς με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
Στους αγαπημένους καλλιτέχνες περιλαμβάνονται ο Πάνος Μουζουράκης, ο Θοδωρής Μαραντίνης με την παρέα του, ο APON, ο Χρήστος Αδαμόπουλος, η Μάγδα Βαρούχα, ο AKYLAS ο Πέτρος Ιακωβίδης, η Νίνα Μαζάνη, οι Majovoli, ο Πασχάλης, ενώ στο MAD House Party θα βρεθούν οι Junior Papa, KONI, Nick Jojo και LIAK.
Στα θεματικά αφιερώματα, τον Στέλιο Καζαντζίδη θα τιμήσουν ο Δημήτρης Μπάσης, ο Στέλιος Διονυσίου, η Βιολέτα Ίκαρη και ο Βασίλης Κορακάκης. Ο Βασίλης Σκουλάς θα συναντήσει τον Γιώργο Ζερβάκη, τον Παντελή Θαλασσινό και την Ελένη Τορνεσάκη σε μια βραδιά αφιερωμένη στη διαδρομή του. Στίχους του Νίκου Γκάτσου θα ερμηνεύσουν ο Μανώλης Μητσιάς και η Αλεξάνδρα Γκράβας και στις μελωδίες του Θάνου Μικρούτσικου θα μας ταξιδέψουν η Τάνια Τσανακλίδου, η Ρίτα Αντωνοπούλου ο Κώστας Θωμαΐδης.
Τα ωραιότερα λαϊκά τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου θα τραγουδήσουν ο Παντελής Θαλασσινός και η Βίκυ Καρατζόγλου, σε καλλιτεχνική επιμέλεια Μανόλη Ανδρουλιδάκη. Θα ακουστούν κάλαντα από την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και τη Μάρθα Φριντζήλα, ενώ τραγούδια του αξέχαστου Δημήτρη Μητροπάνου θα ερμηνεύσουν η Γιώτα Νέγκα, ο Μπάμπης Στόκας και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τα θεματικά αφιερώματα περιλαμβάνουν επιστροφή στα «Καλύτερά μας χρόνια» της δεκαετίας του ’60, το έργο του αξεπέραστου Μίκη Θεοδωράκη μέσα από την ερμηνεία του Δημήτρη Μπάση και της Κλαυδίας. Θα ακολουθήσουμε, επίσης, την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας, τον Μπάμπη Τσέρτο και την Ασπασία Στρατηγού στη διαδρομή του ρεμπέτικου «Από τη Σμύρνη στον Πειραιά» και θα απολαύσουμε τα «Φώτα της γιορτής», το αφιέρωμα στη Λίνα Νικολακοπούλου με τον Θοδωρή Βουτσικάκη, τη Δήμητρα Σελεμίδου και την ίδια τη στιχουργό on stage.
O Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς βρέθηκε στο Πεδίον του Άρεως, όπου παραχώρησε συνέντευξη Τύπου για την έναρξη της φετινής διοργάνωσης, που έχει καταστεί πλέον ως ο πιο αναγνωρίσιμος εορταστικός θεσμός της Αττικής και σημείο αναφοράς για μικρούς και μεγάλους.
Το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον του Άρεως θα είναι ανοικτό καθημερινά από το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027, με ελεύθερη είσοδο για όλους, από τις 16.30 έως τις 22.00 και τα Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί έως τις 22.00.
Την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου στις 19:30 το απόγευμα, ο Περιφερειάρχης Αττικής θα πραγματοποιήσει το άναμμα του μεγάλου δέντρου. Μία ώρα μετά, στις 20:30, στην κεντρική σκηνή του Χωριού θα ανέβει ο Σάκης Ρουβάς, που θα ξεσηκώσει με τις πιο γνωστές επιτυχίες του όλους, όσοι βρεθούν στον χώρο.
Στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη μαγευτική θέα σε ολόκληρο το χωριό από την ρόδα, να διασκεδάσουν στο υπερσύγχρονο παγοδρόμιο και να περιηγηθούν στα δεκάδες ξύλινα σπιτάκια, όπου θα βρουν χειροποίητες δημιουργίες, είδη δώρων και χριστουγεννιάτικα στολίδια. Θεατρικές παραστάσεις και καλλιτεχνικά δρώμενα για μικρούς και μεγάλους, διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά κάθε ηλικίας, πολύχρωμα καρουζέλ και γευστικές γωνιές θα συνθέσουν ένα μοναδικό σκηνικό γιορτής.
Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 42 καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα, καθώς και 11 μουσικά αφιερώματα, με επιλογές για κάθε ηλικία και κάθε μουσικό γούστο. Ένα πλούσιο πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους, με ελεύθερη, δωρεάν είσοδο για όλους.
Αλλαγή χρόνου με Φουρέιρα και Ελληνίδου, αυλαία με Πέγκυ Ζήνα
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, το 2027 θα μας κάνει «ποδαρικό» με ένα ξέφρενο πάρτι στην κεντρική σκηνή. Η Ελένη Φουρέιρα επιστρέφει για να γιορτάσει μαζί μας την αλλαγή του χρόνου, όπως έκανε και πέρυσι. Φέτος θα έχει στο πλευρό της τη Ρία Ελληνίδου από τη Θεσσαλονίκη, που ξεκίνησε τη μουσική της διαδρομή με παραδοσιακά και σμυρναίικα τραγούδια πριν περάσει στο σύγχρονο λαϊκό. Την παρουσίαση έχουν αναλάβει ο Θέμης Γεωργαντάς με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
Στους αγαπημένους καλλιτέχνες περιλαμβάνονται ο Πάνος Μουζουράκης, ο Θοδωρής Μαραντίνης με την παρέα του, ο APON, ο Χρήστος Αδαμόπουλος, η Μάγδα Βαρούχα, ο AKYLAS ο Πέτρος Ιακωβίδης, η Νίνα Μαζάνη, οι Majovoli, ο Πασχάλης, ενώ στο MAD House Party θα βρεθούν οι Junior Papa, KONI, Nick Jojo και LIAK.
Στα θεματικά αφιερώματα, τον Στέλιο Καζαντζίδη θα τιμήσουν ο Δημήτρης Μπάσης, ο Στέλιος Διονυσίου, η Βιολέτα Ίκαρη και ο Βασίλης Κορακάκης. Ο Βασίλης Σκουλάς θα συναντήσει τον Γιώργο Ζερβάκη, τον Παντελή Θαλασσινό και την Ελένη Τορνεσάκη σε μια βραδιά αφιερωμένη στη διαδρομή του. Στίχους του Νίκου Γκάτσου θα ερμηνεύσουν ο Μανώλης Μητσιάς και η Αλεξάνδρα Γκράβας και στις μελωδίες του Θάνου Μικρούτσικου θα μας ταξιδέψουν η Τάνια Τσανακλίδου, η Ρίτα Αντωνοπούλου ο Κώστας Θωμαΐδης.
Τα ωραιότερα λαϊκά τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου θα τραγουδήσουν ο Παντελής Θαλασσινός και η Βίκυ Καρατζόγλου, σε καλλιτεχνική επιμέλεια Μανόλη Ανδρουλιδάκη. Θα ακουστούν κάλαντα από την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και τη Μάρθα Φριντζήλα, ενώ τραγούδια του αξέχαστου Δημήτρη Μητροπάνου θα ερμηνεύσουν η Γιώτα Νέγκα, ο Μπάμπης Στόκας και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τα θεματικά αφιερώματα περιλαμβάνουν επιστροφή στα «Καλύτερά μας χρόνια» της δεκαετίας του ’60, το έργο του αξεπέραστου Μίκη Θεοδωράκη μέσα από την ερμηνεία του Δημήτρη Μπάση και της Κλαυδίας. Θα ακολουθήσουμε, επίσης, την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας, τον Μπάμπη Τσέρτο και την Ασπασία Στρατηγού στη διαδρομή του ρεμπέτικου «Από τη Σμύρνη στον Πειραιά» και θα απολαύσουμε τα «Φώτα της γιορτής», το αφιέρωμα στη Λίνα Νικολακοπούλου με τον Θοδωρή Βουτσικάκη, τη Δήμητρα Σελεμίδου και την ίδια τη στιχουργό on stage.
Το φετινό χωριό θα κλείσει τις πύλες του την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027, με μια μεγάλη συναυλία της Πέγκυ Ζήνα, ανανεώνοντας το ραντεβού του για τα επόμενα Χριστούγεννα.
Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Χαρδαλιάς στις προδιαγραφές ασφαλείας της μεγάλης πανοραμικής ρόδας που έχει τοποθετηθεί στην είσοδο του Πεδίου του Άρεως. Όπως είπε, πρόκειται για μία κινητή, αποσυναρμολογούμενη εγκατάσταση ψυχαγωγίας, η οποία δεν συνιστά μόνιμο τεχνικό έργο και δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα του πάρκου. Η ρόδα κατασκευάστηκε το 2024 από την ολλανδική εταιρεία Lamberink Ferris Wheels, ενώ το συγκεκριμένο μοντέλο έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα σε μεγάλα φεστιβάλ στην Αυστρία και τη Μεγάλη Βρετανία, καθώς και σε αγώνες της Formula 1 στο Βέλγιο.
Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι την ευθύνη της εγκατάστασης και διαχείρισης αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η κατασκευάστρια εταιρεία, ενώ πριν από την τοποθέτησή της έγιναν εξονυχιστικοί στατικοί έλεγχοι, που πιστοποίησαν την ανθεκτικότητα του εδάφους, στη βάσει εθνικών και διεθνών προτύπων. Κατόπιν τούτου, εκδόθηκε από διαπιστευμένο φορέα το απαιτούμενο πιστοποιητικό ασφαλείας για την τελική αδειοδότηση. Παράλληλα, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης, προβλέπεται διπλή εποπτεία από τους αρμόδιους τεχνικούς ασφαλείας, με καθημερινούς επιτόπιους ελέγχους και σύνταξη αναφορών κάθε βράδυ μετά το πέρας των εκδηλώσεων.
«Είμαστε εδώ για να προσφέρουμε αγάπη και για να δώσουμε στις οικογένειες την ευκαιρία να ψυχαγωγηθούν δωρεάν» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς.
Όπως τόνισε στις δηλώσεις του ο κ. Χαρδαλιάς, η διαρκώς αυξανόμενη επισκεψιμότητα του Χριστουγεννιάτικου Χωριού αποτυπώνει την καθιέρωση της διοργάνωσης στη συνείδηση των πολιτών, καθώς από τους 1.150.000 επισκέπτες της πρώτης χρονιάς, ο αριθμός τους πέρυσι ανήλθε στο 1,5 εκατομμύριο. «Έτσι έγινε θεσμός το Χωριό μας. Το βάλατε εσείς στις γιορτές σας», ανέφερε, επισημαίνοντας την ένταξη της διοργάνωσης από τον ΕΟΤ στους πλέον δυναμικούς εορταστικούς προορισμούς της χώρας. «Κι αν σας ρωτήσουν πού θα κάνετε Χριστούγεννα φέτος, η απάντηση είναι μία. Στο Χωριό, στην καρδιά της Αθήνας!» είπε χαρακτηριστικά.
Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στο πλούσιο πρόγραμμα ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών δράσεων, με δωρεάν είσοδο για όλους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις δραστηριότητες για παιδιά, καθώς και στη φετινή προσθήκη της μεγάλης πανοραμικής ρόδας, ενώ υπογράμμισε ότι σταθερή προτεραιότητα της Περιφερειακής Αρχής παραμένει η ασφάλεια όλων των επισκεπτών.
Ο κ. Χαρδαλιάς ευχαρίστησε θερμά για τη στήριξη τους χορηγούς και ανακοίνωσε ότι τα κέρδη της διοργάνωσης πλέον διατίθενται για τη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και στους 66 Δήμους της Αττικής, μέσα από το πρόγραμμα «Στην αγκαλιά της Αττικής». Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Έτσι, μια γιορτή που ξεκινά στο Πεδίον του Άρεως δίνει αφορμή για πολύ περισσότερες συναντήσεις στις γειτονιές της Αττικής και μετά τις γιορτές».
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του Πεδίου του Άρεως, αντιδιαστέλλοντας τη σημερινή εικόνα του πάρκου με τις πρόχειρες εμποροπανηγύρεις του παρελθόντος. «Σχεδιάσαμε, από την πρώτη κιόλας χρονιά, τις εκδηλώσεις μας με απόλυτο σεβασμό στον χαρακτήρα του Πεδίου του Άρεως», σημείωσε, τονίζοντας ότι ανάλογες παρεμβάσεις αναβάθμισης υλοποιούνται στο Αττικό Άλσος και στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», όπου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά το Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Δυτικής Αθήνας.
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Χαρδαλιάς προανήγγειλε μια ακόμα πρωτοβουλία για τις ημέρες των εορτών: τον ενιαίο χριστουγεννιάτικο διάκοσμο των κεντρικών οδικών αρτηριών του Λεκανοπεδίου, με τη διαδοχική φωταγώγηση της Λεωφόρου Κηφισίας την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασιλίσσης Σοφίας το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, της Λεωφόρου Συγγρού την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, ενώ μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου θα έχει φωτιστεί η παραλιακή, κατά μήκος της Λ. Ποσειδώνος. «Με 2.383 φωτεινά στολίδια, δημιουργούμε μια γιορτινή διαδρομή περίπου 49 χιλιομέτρων που διασχίζει 15 Δήμους και δίνει στις πιο γνώριμες διαδρομές μας μια κοινή χριστουγεννιάτικη ταυτότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Δείτε φωτογραφίες:
Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Χαρδαλιάς στις προδιαγραφές ασφαλείας της μεγάλης πανοραμικής ρόδας που έχει τοποθετηθεί στην είσοδο του Πεδίου του Άρεως. Όπως είπε, πρόκειται για μία κινητή, αποσυναρμολογούμενη εγκατάσταση ψυχαγωγίας, η οποία δεν συνιστά μόνιμο τεχνικό έργο και δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα του πάρκου. Η ρόδα κατασκευάστηκε το 2024 από την ολλανδική εταιρεία Lamberink Ferris Wheels, ενώ το συγκεκριμένο μοντέλο έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα σε μεγάλα φεστιβάλ στην Αυστρία και τη Μεγάλη Βρετανία, καθώς και σε αγώνες της Formula 1 στο Βέλγιο.
Πανοραμική ρόδα στην είσοδο του χωριού
Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι την ευθύνη της εγκατάστασης και διαχείρισης αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η κατασκευάστρια εταιρεία, ενώ πριν από την τοποθέτησή της έγιναν εξονυχιστικοί στατικοί έλεγχοι, που πιστοποίησαν την ανθεκτικότητα του εδάφους, στη βάσει εθνικών και διεθνών προτύπων. Κατόπιν τούτου, εκδόθηκε από διαπιστευμένο φορέα το απαιτούμενο πιστοποιητικό ασφαλείας για την τελική αδειοδότηση. Παράλληλα, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης, προβλέπεται διπλή εποπτεία από τους αρμόδιους τεχνικούς ασφαλείας, με καθημερινούς επιτόπιους ελέγχους και σύνταξη αναφορών κάθε βράδυ μετά το πέρας των εκδηλώσεων.
«Είμαστε εδώ για να προσφέρουμε αγάπη και για να δώσουμε στις οικογένειες την ευκαιρία να ψυχαγωγηθούν δωρεάν» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς.
Όπως τόνισε στις δηλώσεις του ο κ. Χαρδαλιάς, η διαρκώς αυξανόμενη επισκεψιμότητα του Χριστουγεννιάτικου Χωριού αποτυπώνει την καθιέρωση της διοργάνωσης στη συνείδηση των πολιτών, καθώς από τους 1.150.000 επισκέπτες της πρώτης χρονιάς, ο αριθμός τους πέρυσι ανήλθε στο 1,5 εκατομμύριο. «Έτσι έγινε θεσμός το Χωριό μας. Το βάλατε εσείς στις γιορτές σας», ανέφερε, επισημαίνοντας την ένταξη της διοργάνωσης από τον ΕΟΤ στους πλέον δυναμικούς εορταστικούς προορισμούς της χώρας. «Κι αν σας ρωτήσουν πού θα κάνετε Χριστούγεννα φέτος, η απάντηση είναι μία. Στο Χωριό, στην καρδιά της Αθήνας!» είπε χαρακτηριστικά.
«Σχεδιάσαμε τις εκδηλώσεις μας με απόλυτο σεβασμό στον χαρακτήρα του Πεδίου του Άρεως»
Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στο πλούσιο πρόγραμμα ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών δράσεων, με δωρεάν είσοδο για όλους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις δραστηριότητες για παιδιά, καθώς και στη φετινή προσθήκη της μεγάλης πανοραμικής ρόδας, ενώ υπογράμμισε ότι σταθερή προτεραιότητα της Περιφερειακής Αρχής παραμένει η ασφάλεια όλων των επισκεπτών.
Ο κ. Χαρδαλιάς ευχαρίστησε θερμά για τη στήριξη τους χορηγούς και ανακοίνωσε ότι τα κέρδη της διοργάνωσης πλέον διατίθενται για τη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και στους 66 Δήμους της Αττικής, μέσα από το πρόγραμμα «Στην αγκαλιά της Αττικής». Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Έτσι, μια γιορτή που ξεκινά στο Πεδίον του Άρεως δίνει αφορμή για πολύ περισσότερες συναντήσεις στις γειτονιές της Αττικής και μετά τις γιορτές».
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του Πεδίου του Άρεως, αντιδιαστέλλοντας τη σημερινή εικόνα του πάρκου με τις πρόχειρες εμποροπανηγύρεις του παρελθόντος. «Σχεδιάσαμε, από την πρώτη κιόλας χρονιά, τις εκδηλώσεις μας με απόλυτο σεβασμό στον χαρακτήρα του Πεδίου του Άρεως», σημείωσε, τονίζοντας ότι ανάλογες παρεμβάσεις αναβάθμισης υλοποιούνται στο Αττικό Άλσος και στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», όπου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά το Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Δυτικής Αθήνας.
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Χαρδαλιάς προανήγγειλε μια ακόμα πρωτοβουλία για τις ημέρες των εορτών: τον ενιαίο χριστουγεννιάτικο διάκοσμο των κεντρικών οδικών αρτηριών του Λεκανοπεδίου, με τη διαδοχική φωταγώγηση της Λεωφόρου Κηφισίας την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασιλίσσης Σοφίας το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, της Λεωφόρου Συγγρού την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, ενώ μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου θα έχει φωτιστεί η παραλιακή, κατά μήκος της Λ. Ποσειδώνος. «Με 2.383 φωτεινά στολίδια, δημιουργούμε μια γιορτινή διαδρομή περίπου 49 χιλιομέτρων που διασχίζει 15 Δήμους και δίνει στις πιο γνώριμες διαδρομές μας μια κοινή χριστουγεννιάτικη ταυτότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ενιαίος χριστουγεννιάτικος διάκοσμος: 2.383 φωτεινά στολίδια στις λεωφόρους Κηφισίας, Μεσογείων, Β. Σοφίας, Συγγρού και Ποσειδώνος
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