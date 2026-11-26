

Πανοραμική ρόδα στην είσοδο του χωριού



«Σχεδιάσαμε τις εκδηλώσεις μας με απόλυτο σεβασμό στον χαρακτήρα του Πεδίου του Άρεως»



Ενιαίος χριστουγεννιάτικος διάκοσμος: 2.383 φωτεινά στολίδια στις λεωφόρους Κηφισίας, Μεσογείων, Β. Σοφίας, Συγγρού και Ποσειδώνος

Το φετινό χωριό θα κλείσει τις πύλες του την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027, με μια μεγάλη συναυλία της Πέγκυ Ζήνα, ανανεώνοντας το ραντεβού του για τα επόμενα Χριστούγεννα.Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Χαρδαλιάς στις προδιαγραφές ασφαλείας της μεγάλης πανοραμικής ρόδας που έχει τοποθετηθεί στην είσοδο του Πεδίου του Άρεως. Όπως είπε, πρόκειται για μία κινητή, αποσυναρμολογούμενη εγκατάσταση ψυχαγωγίας, η οποία δεν συνιστά μόνιμο τεχνικό έργο και δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα του πάρκου. Η ρόδα κατασκευάστηκε το 2024 από την ολλανδική εταιρεία Lamberink Ferris Wheels, ενώ το συγκεκριμένο μοντέλο έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα σε μεγάλα φεστιβάλ στην Αυστρία και τη Μεγάλη Βρετανία, καθώς και σε αγώνες της Formula 1 στο Βέλγιο.Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι την ευθύνη της εγκατάστασης και διαχείρισης αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η κατασκευάστρια εταιρεία, ενώ πριν από την τοποθέτησή της έγιναν εξονυχιστικοί στατικοί έλεγχοι, που πιστοποίησαν την ανθεκτικότητα του εδάφους, στη βάσει εθνικών και διεθνών προτύπων. Κατόπιν τούτου, εκδόθηκε από διαπιστευμένο φορέα το απαιτούμενο πιστοποιητικό ασφαλείας για την τελική αδειοδότηση. Παράλληλα, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης, προβλέπεται διπλή εποπτεία από τους αρμόδιους τεχνικούς ασφαλείας, με καθημερινούς επιτόπιους ελέγχους και σύνταξη αναφορών κάθε βράδυ μετά το πέρας των εκδηλώσεων.«Είμαστε εδώ για να προσφέρουμε αγάπη και για να δώσουμε στις οικογένειες την ευκαιρία να ψυχαγωγηθούν δωρεάν» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς.Όπως τόνισε στις δηλώσεις του ο κ. Χαρδαλιάς, η διαρκώς αυξανόμενη επισκεψιμότητα του Χριστουγεννιάτικου Χωριού αποτυπώνει την καθιέρωση της διοργάνωσης στη συνείδηση των πολιτών, καθώς από τους 1.150.000 επισκέπτες της πρώτης χρονιάς, ο αριθμός τους πέρυσι ανήλθε στο 1,5 εκατομμύριο. «Έτσι έγινε θεσμός το Χωριό μας. Το βάλατε εσείς στις γιορτές σας», ανέφερε, επισημαίνοντας την ένταξη της διοργάνωσης από τον ΕΟΤ στους πλέον δυναμικούς εορταστικούς προορισμούς της χώρας. «Κι αν σας ρωτήσουν πού θα κάνετε Χριστούγεννα φέτος, η απάντηση είναι μία. Στο Χωριό, στην καρδιά της Αθήνας!» είπε χαρακτηριστικά.Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στο πλούσιο πρόγραμμα ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών δράσεων, με δωρεάν είσοδο για όλους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις δραστηριότητες για παιδιά, καθώς και στη φετινή προσθήκη της μεγάλης πανοραμικής ρόδας, ενώ υπογράμμισε ότι σταθερή προτεραιότητα της Περιφερειακής Αρχής παραμένει η ασφάλεια όλων των επισκεπτών.Ο κ. Χαρδαλιάς ευχαρίστησε θερμά για τη στήριξη τους χορηγούς και ανακοίνωσε ότι τα κέρδη της διοργάνωσης πλέον διατίθενται για τη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και στους 66 Δήμους της Αττικής, μέσα από το πρόγραμμα «Στην αγκαλιά της Αττικής». Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Έτσι, μια γιορτή που ξεκινά στο Πεδίον του Άρεως δίνει αφορμή για πολύ περισσότερες συναντήσεις στις γειτονιές της Αττικής και μετά τις γιορτές».Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του Πεδίου του Άρεως, αντιδιαστέλλοντας τη σημερινή εικόνα του πάρκου με τις πρόχειρες εμποροπανηγύρεις του παρελθόντος. «Σχεδιάσαμε, από την πρώτη κιόλας χρονιά, τις εκδηλώσεις μας με απόλυτο σεβασμό στον χαρακτήρα του Πεδίου του Άρεως», σημείωσε, τονίζοντας ότι ανάλογες παρεμβάσεις αναβάθμισης υλοποιούνται στο Αττικό Άλσος και στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», όπου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά το Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Δυτικής Αθήνας.Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Χαρδαλιάς προανήγγειλε μια ακόμα πρωτοβουλία για τις ημέρες των εορτών: τον ενιαίο χριστουγεννιάτικο διάκοσμο των κεντρικών οδικών αρτηριών του Λεκανοπεδίου, με τη διαδοχική φωταγώγηση της Λεωφόρου Κηφισίας την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασιλίσσης Σοφίας το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, της Λεωφόρου Συγγρού την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, ενώ μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου θα έχει φωτιστεί η παραλιακή, κατά μήκος της Λ. Ποσειδώνος. «Με 2.383 φωτεινά στολίδια, δημιουργούμε μια γιορτινή διαδρομή περίπου 49 χιλιομέτρων που διασχίζει 15 Δήμους και δίνει στις πιο γνώριμες διαδρομές μας μια κοινή χριστουγεννιάτικη ταυτότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.