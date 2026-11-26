Πώς αποκαλύφθηκε η δολοφονία του 24χρονου στη Δράμα: Οι αντιφάσεις του 50χρονου για την εξαφάνιση του κουμπάρου του και η καραμπίνα που δεν έχει βρεθεί
Πώς αποκαλύφθηκε η δολοφονία του 24χρονου στη Δράμα: Οι αντιφάσεις του 50χρονου για την εξαφάνιση του κουμπάρου του και η καραμπίνα που δεν έχει βρεθεί
Ο κτηνοτρόφος έπεφτε διαρκώς σε αντιφάσεις κατά τις καταθέσεις του στους αστυνομικούς, μέχρι που τελικά ομολόγησε – Τι ισχυρίστηκε για το κίνητρο της δολοφονίας και τι έκανε με το όπλο του εγκλήματος
Οι διαδοχικές αντιφάσεις στις οποίες έπεφτε ο 50χρονος κτηνοτρόφος κατά τις καταθέσεις του στους αστυνομικούς οδήγησαν τελικά στην αποκάλυψη της δολοφονίας του 24χρονου Βούλγαρου στη Δράμα, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το περασμένο Σάββατο (21/11). Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την αρχική έρευνα στην κατοικία του 50χρονου οι αστυνομικοί εντόπισαν κυνηγετικά όπλα, όχι όμως και εκείνο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία, καθώς ο ίδιος το είχε πετάξει σε χωράφι.
Από την αρχή των ερευνών για την εξαφάνιση του νεαρού, οι αστυνομικοί είχαν επικεντρώσει την προσοχή τους στον 50χρονο, ο οποίος ήταν εργοδότης και κουμπάρος του 24χρονου, καθώς από τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει προέκυπτε ότι ο νεαρός είχε μεταβεί στην περιοχή για να τον συναντήσει.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κάθε φορά που οι αστυνομικοί έπαιρναν κατάθεση από τον 50χρονο, εκείνος έπεφτε σε αντιφάσεις, μέχρι που τελικά ομολόγησε τη δολοφονία και υπέδειξε το χωράφι όπου είχε θάψει τη σορό του 24χρονου.
Ο 50χρονος απέδωσε τις πράξεις του σε προσωπικές διαφορές με τον νεαρό, καθώς, όπως υποστήριξε στους αστυνομικούς, πίστευε ότι ο 24χρονος απαιτούσε διαρκώς χρήματα, του αποσπούσε χρηματικά ποσά και τον έκλεβε. Ο ίδιος ισχυρίστηκε επίσης ότι διατηρούσε σεξουαλική σχέση με το θύμα.
Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί είχαν πραγματοποιήσει έρευνα στην κατοικία του 50χρονου κτηνοτρόφου, όπου εντόπισαν κυνηγετικά όπλα, όχι όμως και εκείνο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του νεαρού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος είχε πετάξει το όπλο του εγκλήματος σε χωράφι, με αποτέλεσμα να μην εντοπιστεί κατά την αρχική έρευνα στο σπίτι του.
Υπενθυμίζεται ότι η δολοφονία διαπράχθηκε το περασμένο Σάββατο στο μαντρί του 50χρονου, στο Περιθώρι Δράμας. Το κινητό τηλέφωνο του 24χρονου απενεργοποιήθηκε το βράδυ της ίδιας ημέρας και έκτοτε δεν υπήρξε καμία επικοινωνία μαζί του.
Επί πέντε ημέρες οι αστυνομικές Αρχές αναζητούσαν τα ίχνη του νεαρού, με την υπόθεση της εξαφάνισής του να εξιχνιάζεται τελικά μετά την ομολογία του 50χρονου.
Για την υπόθεση είχε συλληφθεί και ο 23χρονος ανιψιός του κτηνοτρόφου, ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για απλή υπόθαλψη εγκληματία.
Από την αρχή των ερευνών για την εξαφάνιση του νεαρού, οι αστυνομικοί είχαν επικεντρώσει την προσοχή τους στον 50χρονο, ο οποίος ήταν εργοδότης και κουμπάρος του 24χρονου, καθώς από τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει προέκυπτε ότι ο νεαρός είχε μεταβεί στην περιοχή για να τον συναντήσει.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κάθε φορά που οι αστυνομικοί έπαιρναν κατάθεση από τον 50χρονο, εκείνος έπεφτε σε αντιφάσεις, μέχρι που τελικά ομολόγησε τη δολοφονία και υπέδειξε το χωράφι όπου είχε θάψει τη σορό του 24χρονου.
Ο 50χρονος απέδωσε τις πράξεις του σε προσωπικές διαφορές με τον νεαρό, καθώς, όπως υποστήριξε στους αστυνομικούς, πίστευε ότι ο 24χρονος απαιτούσε διαρκώς χρήματα, του αποσπούσε χρηματικά ποσά και τον έκλεβε. Ο ίδιος ισχυρίστηκε επίσης ότι διατηρούσε σεξουαλική σχέση με το θύμα.
Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί είχαν πραγματοποιήσει έρευνα στην κατοικία του 50χρονου κτηνοτρόφου, όπου εντόπισαν κυνηγετικά όπλα, όχι όμως και εκείνο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του νεαρού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος είχε πετάξει το όπλο του εγκλήματος σε χωράφι, με αποτέλεσμα να μην εντοπιστεί κατά την αρχική έρευνα στο σπίτι του.
Υπενθυμίζεται ότι η δολοφονία διαπράχθηκε το περασμένο Σάββατο στο μαντρί του 50χρονου, στο Περιθώρι Δράμας. Το κινητό τηλέφωνο του 24χρονου απενεργοποιήθηκε το βράδυ της ίδιας ημέρας και έκτοτε δεν υπήρξε καμία επικοινωνία μαζί του.
Επί πέντε ημέρες οι αστυνομικές Αρχές αναζητούσαν τα ίχνη του νεαρού, με την υπόθεση της εξαφάνισής του να εξιχνιάζεται τελικά μετά την ομολογία του 50χρονου.
Για την υπόθεση είχε συλληφθεί και ο 23χρονος ανιψιός του κτηνοτρόφου, ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για απλή υπόθαλψη εγκληματία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα