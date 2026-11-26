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Απέδρασε έγκυος κρατούμενη στο Νέο Μεξικό, άρπαξε το αυτοκίνητο της αστυνομίας όταν έκανε στάση για φαγητό
Απέδρασε έγκυος κρατούμενη στο Νέο Μεξικό, άρπαξε το αυτοκίνητο της αστυνομίας όταν έκανε στάση για φαγητό
Αξιωματικός βρισκόταν κοντά στο όχημα, αλλά όχι μέσα σε αυτό, όταν συνέβη το περιστατικό, εξήγησε εκπρόσωπος των Αρχών
Μια έγκυος κρατούμενη δραπέτευσε από τα χέρια των αστυνομικών στην Πολιτεία του Νέου Μεξικού στις ΗΠΑ, αφού άρπαξε το όχημα της αστυνομίας ενώ επέστρεφαν στη φυλακή.
Η Ρεμπέκα Τέιλορ, 26 ετών, που είναι έγκυος στο δεύτερο τρίμηνο, κατάφερε να πάρει τον έλεγχο του οχήματος που μετέφερε την ίδια και μια άλλη κρατούμενη, επίσης έγκυο, όταν σταμάτησε στο Αλμπουκέρκι για να πάρει φαγητό. Και οι δύο γυναίκες είχαν μεταβεί συνοδεία της αστυνομίας σε ιατρικό ραντεβού για την πορεία της εγκυμοσύνης τους.
Οι Αρχές λένε ότι το όχημα και η στολή φυλακής της Τέιλορ βρέθηκαν, αλλά η ίδια παραμένει άφαντη.
Η 26χρονη έχει φυλακιστεί με κατηγορίες για κλοπή και διάρρηξη, αναφέρει το BBC.
Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η άλλη κρατούμενη κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο τη στιγμή που η Τέιλορ πήρε τον έλεγχο του οχήματος το πρωί της Τετάρτης.
«Από ό,τι γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, ένας αξιωματικός βρισκόταν κοντά στο όχημα, αλλά όχι μέσα σε αυτό, όταν συνέβη το περιστατικό», αναφέρθηκε εκπρόσωπος των Αρχών.
Η Τέιλορ διανύει το δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης της και για τον λόγο αυτό δεν της είχαν τοποθετηθεί δεσμά κατά τη μεταφορά, λένε οι Αρχές.
Η Ρεμπέκα Τέιλορ, 26 ετών, που είναι έγκυος στο δεύτερο τρίμηνο, κατάφερε να πάρει τον έλεγχο του οχήματος που μετέφερε την ίδια και μια άλλη κρατούμενη, επίσης έγκυο, όταν σταμάτησε στο Αλμπουκέρκι για να πάρει φαγητό. Και οι δύο γυναίκες είχαν μεταβεί συνοδεία της αστυνομίας σε ιατρικό ραντεβού για την πορεία της εγκυμοσύνης τους.
Οι Αρχές λένε ότι το όχημα και η στολή φυλακής της Τέιλορ βρέθηκαν, αλλά η ίδια παραμένει άφαντη.
Η 26χρονη έχει φυλακιστεί με κατηγορίες για κλοπή και διάρρηξη, αναφέρει το BBC.
Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η άλλη κρατούμενη κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο τη στιγμή που η Τέιλορ πήρε τον έλεγχο του οχήματος το πρωί της Τετάρτης.
«Από ό,τι γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, ένας αξιωματικός βρισκόταν κοντά στο όχημα, αλλά όχι μέσα σε αυτό, όταν συνέβη το περιστατικό», αναφέρθηκε εκπρόσωπος των Αρχών.
Η Τέιλορ διανύει το δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης της και για τον λόγο αυτό δεν της είχαν τοποθετηθεί δεσμά κατά τη μεταφορά, λένε οι Αρχές.
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