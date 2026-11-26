Η Ζιζέλ Μπούντχεν ανέβασε τρυφερές φωτογραφίες με τον σύζυγο και τα παιδιά της για την Ημέρα των Ευχαριστιών
Η Ζιζέλ Μπούντχεν ανέβασε τρυφερές φωτογραφίες με τον σύζυγο και τα παιδιά της για την Ημέρα των Ευχαριστιών
«Μακάρι να βρίσκουμε πάντα κάτι για το οποίο να είμαστε ευγνώμονες, όχι μόνο σήμερα, αλλά κάθε μέρα», έγραψε το μοντέλο
Τρυφερές φωτογραφίες με τον σύζυγο και τα παιδιά της ανέβασε η Ζιζέλ Μπούντχεν για την ημέρα των ευχαριστιών.
Το μοντέλο, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα από την παραλία με το μικρότερο παιδί της, το οποίο απέκτησε τον Φεβρουάριο του 2025, στην αγκαλιά της, ενώ σε επόμενες φωτογραφίες παρουσιάζει τον Χοακίμ Βαλέντε, τα μεγαλύτερα παιδιά που έχει αποκτήσει από τον προηγούμενο γάμο της, καθώς και εικόνες από τοπία τα οποία την κάνουν να αισθάνεται ευγνώμων.
Στη λεζάντα της ανάρτησης η Μπούντχεν έγραψε χαρακτηριστικά: «Η ποσότητα καλοσύνης που βιώνουμε στη ζωή εξαρτάται από την ικανότητά μας να την παρατηρούμε. Η ευγνωμοσύνη είναι μεταδοτική και όσο περισσότερο μπορούμε να εκτιμούμε την ομορφιά γύρω μας, τόσο περισσότερη χαρά φέρνουμε στη δική μας ζωή, αλλά και στις ζωές των άλλων. Μακάρι να βρίσκουμε πάντα κάτι για το οποίο να είμαστε ευγνώμονες, όχι μόνο σήμερα, αλλά κάθε μέρα. Χαρούμενη Ημέρα των Ευχαριστιών! Σας στέλνω πολλή αγάπη».
Δείτε τις φωτογραφίες
Το μοντέλο, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα από την παραλία με το μικρότερο παιδί της, το οποίο απέκτησε τον Φεβρουάριο του 2025, στην αγκαλιά της, ενώ σε επόμενες φωτογραφίες παρουσιάζει τον Χοακίμ Βαλέντε, τα μεγαλύτερα παιδιά που έχει αποκτήσει από τον προηγούμενο γάμο της, καθώς και εικόνες από τοπία τα οποία την κάνουν να αισθάνεται ευγνώμων.
Στη λεζάντα της ανάρτησης η Μπούντχεν έγραψε χαρακτηριστικά: «Η ποσότητα καλοσύνης που βιώνουμε στη ζωή εξαρτάται από την ικανότητά μας να την παρατηρούμε. Η ευγνωμοσύνη είναι μεταδοτική και όσο περισσότερο μπορούμε να εκτιμούμε την ομορφιά γύρω μας, τόσο περισσότερη χαρά φέρνουμε στη δική μας ζωή, αλλά και στις ζωές των άλλων. Μακάρι να βρίσκουμε πάντα κάτι για το οποίο να είμαστε ευγνώμονες, όχι μόνο σήμερα, αλλά κάθε μέρα. Χαρούμενη Ημέρα των Ευχαριστιών! Σας στέλνω πολλή αγάπη».
Δείτε τις φωτογραφίες
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