Οργή στην Άγκυρα για το Ευρωκοινοβούλιο: «Απορρίπτουμε το ψήφισμα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο ως πολιτικά υποκινούμενο και αβάσιμο»

Σε ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ τονίζει ότι η ΕΕ δεν έχει καμία εξουσία να οριοθετεί θαλάσσιες ζώνες και υποστηρίζει ότι η εδραίωση της ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο θα είναι δυνατή μέσω προσεγγίσεων που δίνουν προτεραιότητα στον διάλογο και την καλή γειτονία