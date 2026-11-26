«Πάρτε με από αυτό το σπίτι»: Η 15χρονη στο Αγρίνιο μίλησε για την κόλαση που ζούσε στα χέρια των γονιών της - Την εξέδιδαν σε ηλικιωμένους για 10 με 15 ευρώ
«Πάρτε με από αυτό το σπίτι»: Η 15χρονη στο Αγρίνιο μίλησε για την κόλαση που ζούσε στα χέρια των γονιών της - Την εξέδιδαν σε ηλικιωμένους για 10 με 15 ευρώ
Η σεξουαλική εκμετάλλευση του κοριτσιού φέρεται να είχε ξεκινήσει όταν ήταν μόλις 8 ετών – Η μητέρα κανόνιζε τις συναντήσεις και τρίτο πρόσωπο μετέφερε την ανήλικη στα σπίτια των ανδρών – Δέκα συλλήψεις για την υπόθεση
«Πάρτε με από αυτό το σπίτι». Με αυτά τα λόγια φέρεται να ζήτησε βοήθεια από κοντινό της πρόσωπο η 15χρονη από χωριό της περιοχής της Τριχωνίδας, αποκαλύπτοντας τη σεξουαλική εκμετάλλευση που, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, υφίστατο επί χρόνια από τους ίδιους τους γονείς της, οι οποίοι φέρονται να την εξέδιδαν σε ηλικιωμένους άνδρες έναντι χρηματικής αμοιβής που κυμαινόταν από 10 έως 15 ευρώ ανά συνάντηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι εκμυστηρεύτηκε σε κάτοικο του χωριού ότι τόσο ο πατέρας όσο και η μητέρα του το οδηγούσαν συστηματικά σε ηλικιωμένους άνδρες. Μάλιστα, όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα «Συνείδηση», η σεξουαλική εκμετάλλευση της ανήλικης φέρεται να είχε ξεκινήσει όταν ήταν μόλις 8 ετών.
Μετά την αποκάλυψη της 15χρονης ακολούθησε καταγγελία στην Αστυνομία και άμεση κινητοποίηση των Αρχών, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γινόταν η σεξουαλική εκμετάλλευση του παιδιού, αλλά και να ταυτοποιήσουν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Μέχρι στιγμής έχουν εκτελεστεί συνολικά δέκα εντάλματα σύλληψης, εκ των οποίων δύο αφορούν τους γονείς της 15χρονης και οκτώ τους άνδρες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.
Πρόκειται για έναν άνδρα, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει τη μεταφορά του κοριτσιού στις κατοικίες των ηλικιωμένων.
Στο πλαίσιο της έρευνας, η 15χρονη φέρεται να υπέδειξε συγκεκριμένα σπίτια στα οποία είχε μεταφερθεί παρά τη θέλησή της, καταγγέλλοντας ότι εκεί άνδρες προχωρούσαν σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της.
Για κάθε συνάντηση οι γονείς της ανήλικης φέρονται να εισέπρατταν από 10 έως 15 ευρώ. Το ζευγάρι έδινε στην τοπική κοινωνία την εικόνα μιας συνηθισμένης οικογένειας, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο γονείς φέρονται να έκαναν χρήση κάνναβης.
Η ανήλικη μεταφέρθηκε στην Πάτρα προκειμένου να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την εξέταση δεν προέκυψαν ευρήματα που να στοιχειοθετούν βιασμό, ενώ οι διώξεις αφορούν ασελγείς πράξεις σε βάρος του παιδιού.
Οι γονείς της 15χρονης είχαν συλληφθεί πριν από λίγες ημέρες για διαφορετική υπόθεση, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών για τη σεξουαλική εκμετάλλευση της ανήλικης έχουν προσαχθεί περισσότερα από δέκα άτομα από την ευρύτερη περιοχή.
Αρχικά είχαν εκτελεστεί επτά εντάλματα σύλληψης, ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο αριθμός τους έχει πλέον ανέλθει σε δέκα, ενώ αναμένεται η έκδοση επιπλέον ενταλμάτων, με τον συνολικό αριθμό τους να εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 15.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι εκμυστηρεύτηκε σε κάτοικο του χωριού ότι τόσο ο πατέρας όσο και η μητέρα του το οδηγούσαν συστηματικά σε ηλικιωμένους άνδρες. Μάλιστα, όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα «Συνείδηση», η σεξουαλική εκμετάλλευση της ανήλικης φέρεται να είχε ξεκινήσει όταν ήταν μόλις 8 ετών.
Μετά την αποκάλυψη της 15χρονης ακολούθησε καταγγελία στην Αστυνομία και άμεση κινητοποίηση των Αρχών, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γινόταν η σεξουαλική εκμετάλλευση του παιδιού, αλλά και να ταυτοποιήσουν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Μέχρι στιγμής έχουν εκτελεστεί συνολικά δέκα εντάλματα σύλληψης, εκ των οποίων δύο αφορούν τους γονείς της 15χρονης και οκτώ τους άνδρες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.
Η μητέρα κανόνιζε τις συναντήσεις και άλλος άνδρας μετέφερε τη 15χρονηΣύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας, η μητέρα της 15χρονης φέρεται να ήταν εκείνη που κανόνιζε τις συναντήσεις της ανήλικης με τους ηλικιωμένους άνδρες, ενώ στην υπόθεση φέρεται να είχε ενεργό ρόλο και τρίτο πρόσωπο.
Πρόκειται για έναν άνδρα, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει τη μεταφορά του κοριτσιού στις κατοικίες των ηλικιωμένων.
Στο πλαίσιο της έρευνας, η 15χρονη φέρεται να υπέδειξε συγκεκριμένα σπίτια στα οποία είχε μεταφερθεί παρά τη θέλησή της, καταγγέλλοντας ότι εκεί άνδρες προχωρούσαν σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της.
Για κάθε συνάντηση οι γονείς της ανήλικης φέρονται να εισέπρατταν από 10 έως 15 ευρώ. Το ζευγάρι έδινε στην τοπική κοινωνία την εικόνα μιας συνηθισμένης οικογένειας, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο γονείς φέρονται να έκαναν χρήση κάνναβης.
Η ανήλικη μεταφέρθηκε στην Πάτρα προκειμένου να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την εξέταση δεν προέκυψαν ευρήματα που να στοιχειοθετούν βιασμό, ενώ οι διώξεις αφορούν ασελγείς πράξεις σε βάρος του παιδιού.
Οι γονείς της 15χρονης είχαν συλληφθεί πριν από λίγες ημέρες για διαφορετική υπόθεση, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών για τη σεξουαλική εκμετάλλευση της ανήλικης έχουν προσαχθεί περισσότερα από δέκα άτομα από την ευρύτερη περιοχή.
Αρχικά είχαν εκτελεστεί επτά εντάλματα σύλληψης, ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο αριθμός τους έχει πλέον ανέλθει σε δέκα, ενώ αναμένεται η έκδοση επιπλέον ενταλμάτων, με τον συνολικό αριθμό τους να εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 15.
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