«Πάρτε με από αυτό το σπίτι»: Η 15χρονη στο Αγρίνιο μίλησε για την κόλαση που ζούσε στα χέρια των γονιών της - Την εξέδιδαν σε ηλικιωμένους για 10 με 15 ευρώ