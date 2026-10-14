Ρόι Κιν για το ξέσπασμα του Μαρτίνες: «Στήστε του άγαλμα», βίντεο
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Ρόι Κιν Λισάντρο Μαρτίνες Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ρόι Κιν για το ξέσπασμα του Μαρτίνες: «Στήστε του άγαλμα», βίντεο

Ο Ρόι Κιν πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ του Λισάντρο Μαρτίνες, μετά τις αιχμηρές δηλώσεις του Αργεντινού αμυντικού για την κατάσταση που επικρατεί στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ρόι Κιν για το ξέσπασμα του Μαρτίνες: «Στήστε του άγαλμα», βίντεο
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Η κρίση στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν περιορίζεται πλέον στις επιδόσεις της ομάδας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οι ευθύνες της διοίκησης και η έλλειψη σταθερού πλάνου βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο, με τον Λισάντρο Μαρτίνες να εκφράζει δημόσια την άποψή του και να βρίσκει έναν ισχυρό υποστηρικτή στο πρόσωπο του Ρόι Κιν.


Ο πρώην αρχηγός της αγγλικής ομάδας, γνωστός για την αυστηρή κριτική που ασκεί εδώ και χρόνια στον σύλλογο, τάχθηκε στο πλευρό του Αργεντινού αμυντικού, θεωρώντας ότι οι δηλώσεις του αναδεικνύουν ένα πρόβλημα που ξεπερνά τα όρια του αγωνιστικού τμήματος.

Ο Ιρλανδός δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το γεγονός ότι ο Μαρτίνες επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά για τα προβλήματα του συλλόγου, χρησιμοποιώντας μια χαρακτηριστική ατάκα για να εκφράσει τη στήριξή του.

«Αν νομίζετε ότι θα με πείραζε να τον υποστηρίξω μετά από όσα είπε, τότε έχετε απόλυτο δίκιο. Στήστε του άγαλμα!», ανέφερε ο Κιν.

Ο κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έστειλε το δικό του μήνυμα σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στον σύλλογο, μετά την ήττα από την Ατλέτικο Μαδρίτης για τη League Phase του Champions League.

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Συγκεκριμένα ανέφερε: «Περιμένω περισσότερα από τον τεχνικό διευθυντή σε επίπεδο ενίσχυσης του ρόστερ, 100%. Δεν θεωρώ ότι έχουν στηρίξει τον Κάρικ όσο θα έπρεπε. Κάνει ό,τι μπορεί.Συνεχώς αλλάζουν οι προπονητές, αλλά τι γίνεται με άλλες θέσεις στο κλαμπ; Είναι εύκολο κάθε φορά να μιλάμε για τον προπονητή και τους παίκτες, αλλά να δούμε και τους υπόλοιπους, εντάξει;»
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