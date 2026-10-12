Χριστοφιλέας: «Χωρίς πίστη και... τρέλα δεν πας πουθενά, ήρθαμε στην Τούμπα για τη νίκη και το δείξαμε»
SPORTS
Super League 1 Καλαμάτα Παναγιώτης Χριστοφιλέας ΠΑΟΚ

Χριστοφιλέας: «Χωρίς πίστη και... τρέλα δεν πας πουθενά, ήρθαμε στην Τούμπα για τη νίκη και το δείξαμε»

Ο προπονητής της Καλαμάτας αποθέωσε τους ποδοσφαιριστές του για τη νοοτροπία που έδειξαν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και στάθηκε κυρίως στον Κένεθ Βάργκας

Χριστοφιλέας: «Χωρίς πίστη και... τρέλα δεν πας πουθενά, ήρθαμε στην Τούμπα για τη νίκη και το δείξαμε»
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Η Καλαμάτα πάγωσε την Τούμπα και σκόρπισε χαμόγελα στους δικούς της οπαδούς καθώς μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση (ακόμη κι όταν οι δύο ομάδες έπαιζαν 11 εναντίον 11) επικράτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της στην έδρα του ΠΑΟΚ.

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, δημιουργός αυτής της ομάδας μίλησε με κολακευτικά λόγια για τους παίκτες, στάθηκε στη δική του διαδρομή και ευχαρίστησε τον κόσμο του ΠΑΟΚ για το χειροκρότημα στο τέλος του αγώνα.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην κάμερα της Novasports:
«Ήρθαμε εδώ για να διεκδικήσουμε την νίκη, όπως σε κάθε παιχνίδι. Χωρίς σκληρή δουλειά δεν μπορείς να κατακτήσεις τίποτα. Πριν λίγα χρόνο ήμουν προπονητής σε τοπικό επίπεδο. Είμαι πολύ χαρούμενος για την νίκη, όλοι κάναμε υπερπροσπάθεια. Παίκτες σαν τον Βάργκας δεν έχουν όλες οι ομάδες.

Μένουμε αφοσιωμένοι στον στόχο μας, που είναι η παραμονή στην κατηγορία. Συγχαρητήρια στον κόσμο μας και στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ που μας χειροκρότησαν. Πρέπει κάθε Κυριακή να δίνουμε εξετάσεις».
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