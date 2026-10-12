Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
ΠΑΟΚ - Καλαμάτα: Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων τίμησαν τους αδικοχαμένους φίλους του «δικεφάλου»
ΠΑΟΚ - Καλαμάτα: Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων τίμησαν τους αδικοχαμένους φίλους του «δικεφάλου»
Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων κατέθεσαν στεφάνια μπροστά στο πέταλο της θύρας «4» στη μνήμη των έξι αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη
Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η κατάθεση στεφάνων από τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και της Καλαμάτας πριν από την έναρξη της μεταξύ τους αναμέτρησης στην Τούμπα.
Οι δύο ομάδες τίμησαν τη μνήμη των έξι φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή των Τεμπών, στις 4 Οκτωβρίου 1999.
Η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει χαραχθεί βαθιά στη μνήμη της οικογένειας του «δικεφάλου», καθώς έξι νέοι άνθρωποι έφυγαν πρόωρα από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρο τον σύλλογο και τον κόσμο του.
Οι δύο ομάδες τίμησαν τη μνήμη των έξι φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή των Τεμπών, στις 4 Οκτωβρίου 1999.
Η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει χαραχθεί βαθιά στη μνήμη της οικογένειας του «δικεφάλου», καθώς έξι νέοι άνθρωποι έφυγαν πρόωρα από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρο τον σύλλογο και τον κόσμο του.
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