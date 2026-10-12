ΠΑΟΚ - Καλαμάτα: Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων τίμησαν τους αδικοχαμένους φίλους του «δικεφάλου»
SPORTS
ΠΑΟΚ Καλαμάτα στεφάνι

ΠΑΟΚ - Καλαμάτα: Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων τίμησαν τους αδικοχαμένους φίλους του «δικεφάλου»

Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων κατέθεσαν στεφάνια  μπροστά στο πέταλο της θύρας «4» στη μνήμη των έξι αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη

ΠΑΟΚ - Καλαμάτα: Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων τίμησαν τους αδικοχαμένους φίλους του «δικεφάλου»
Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η κατάθεση στεφάνων από τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και της Καλαμάτας πριν από την έναρξη της μεταξύ τους αναμέτρησης στην Τούμπα.

ΠΑΟΚ - Καλαμάτα: Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων τίμησαν τους αδικοχαμένους φίλους του «δικεφάλου»


Οι δύο ομάδες τίμησαν τη μνήμη των έξι φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή των Τεμπών, στις 4 Οκτωβρίου 1999.

ΠΑΟΚ - Καλαμάτα: Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων τίμησαν τους αδικοχαμένους φίλους του «δικεφάλου»


Η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει χαραχθεί βαθιά στη μνήμη της οικογένειας του «δικεφάλου», καθώς έξι νέοι άνθρωποι έφυγαν πρόωρα από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρο τον σύλλογο και τον κόσμο του.

ΠΑΟΚ - Καλαμάτα: Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων τίμησαν τους αδικοχαμένους φίλους του «δικεφάλου»
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