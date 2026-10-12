Δείτε το νέο προσωπικό αυτοκίνητο του Ελ Κααμπί - Πόσο κοστίζει

Μπορεί ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί να μην αγωνίστηκε στο χθεσινό ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ωστόσο κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα πριν ακόμη περάσει τις πύλες του «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Μαροκινός επιθετικός έφτασε στο γήπεδο οδηγώντας ο ίδιος ένα εντυπωσιακό Audi RS Q8, το οποίο ξεχώριζε για την επιβλητική εμφάνιση, τη σκούρα ματ γκρι απόχρωση και τις μαύρες λεπτομέρειες του αμαξώματος.

Το γερμανικό SUV καταγράφηκε σε βίντεο κατά την άφιξή του στο φαληρικό γήπεδο, ενώ λίγο αργότερα ο ποδοσφαιριστής εμφανίστηκε με πατερίτσα, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Για τους φίλους του αυτοκινήτου, ωστόσο, το ενδιαφέρον συγκέντρωσε και η επιλογή του. Το RS Q8 δεν είναι απλώς ένα μεγάλο και πολυτελές