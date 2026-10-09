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Πιο κοντά στον στόχο των 1.000 γκολ ο Ρονάλντο, σκόραρε με την Αλ Νασρ, βίντεο
Πιο κοντά στον στόχο των 1.000 γκολ ο Ρονάλντο, σκόραρε με την Αλ Νασρ, βίντεο
Μετά απ’ όσα έγιναν με την εθνική του ομάδα ο Κριστιάνο Ρονάλντο επέστρεψε στα γκολ σκοράροντας με τη φανέλα της Αλ Νασρ
Μετά από τρία σερί παιχνίδια που δεν είχε σκοράρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρήκε ξανά δίχτυα. Ο Πορτογάλος μετά την ένταση με την που είχε προηγηθεί στην εθνική του ομάδα επέστρεψε στο σκοράρισμα.
Συγκεκριμένα πέτυχε γκολ στο παιχνίδι της Αλ Νασρ με την Αλ Ντιρίγια και έφτασε τα 980 τέρματα γεγονός που τον φέρνει ακόμα πιο κοντά στον στόχο των 1.000 γκολ στην καριέρα του.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήθελε να κάνει ένα νέο ξεκίνημα μετά απ’ όσα έγιναν με την Πορτογαλία. Πλέον θέλει 20 γκολ για να γράψει ακόμα ένα ιστορικό κεφάλαιο στην ήδη σπουδαία καριέρα του.
Συγκεκριμένα πέτυχε γκολ στο παιχνίδι της Αλ Νασρ με την Αλ Ντιρίγια και έφτασε τα 980 τέρματα γεγονός που τον φέρνει ακόμα πιο κοντά στον στόχο των 1.000 γκολ στην καριέρα του.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήθελε να κάνει ένα νέο ξεκίνημα μετά απ’ όσα έγιναν με την Πορτογαλία. Πλέον θέλει 20 γκολ για να γράψει ακόμα ένα ιστορικό κεφάλαιο στην ήδη σπουδαία καριέρα του.
🚨🚨| CRISTIANO RONALDO GOLAZOOO!!! 980 GOALS !!!!!! FIRST GOAL AFTER LEAVING THE NATIONAL TEAM!!! https://t.co/NbhMtZ0Lbq— Kalshi FC (@KalshiFC) October 9, 2026
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