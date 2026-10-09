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«The Basketball Show»: O καταιγιστικός Παναθηναϊκός, τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού και καλεσμένος ο Βαγγέλης Ζιάγκος
SPORTS
The Basketball Show Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Βαγγέλης Ζιάγκος

«The Basketball Show»: O καταιγιστικός Παναθηναϊκός, τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού και καλεσμένος ο Βαγγέλης Ζιάγκος

Παρουσιάζουν Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Μαυροειδής, Κώστας Σωτηρίου - Στην εκπομπή του protothema.gr σήμερα και ο προπονητής της Μυκόνου λίγες ημέρες μετά την πρώτη, ιστορική νίκη της ομάδας σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

4X4 ο Παναθηναϊκός, πρώτη εντός έδρας δοκιμασία για Ολυμπιακό - «The Basketball Show» by allwyn
«The Basketball Show»: O καταιγιστικός Παναθηναϊκός, τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού και καλεσμένος ο Βαγγέλης Ζιάγκος
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«The Basketball Show»: Η νίκη του καταιγιστικού Παναθηναϊκού κόντρα στη Φενέρ και όλα τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού πριν τη μάχη με την Έφες. Καλεσμένος ο προπονητής της Μυκόνου, Βαγγέλης Ζιάγκος.

Το «Τhe Basketball Show» πιστό σε ένα ένα ακόμα ραντεβού, αναλύει τη νίκη του Παναθηναϊκού - που συνοδεύτηκε με σπουδαία εμφάνιση - απέναντι στην ισχυρή Φενέρμπαχτσε και μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού εν όψει της αποψινής μάχης κόντρα στην πάντα υπολογίσιμη Αναντολού Έφες στη «SUNEL Arena».

Παρουσιάζουν Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Μαυροειδής, Κώστας Σωτηρίου. Καλεσμένος ο προπονητής της Μυκόνου, Βαγγέλης Ζιάγκος, λίγες ημέρες μετά την πρώτη, ιστορική νίκη της ομάδας των Κυκλάδων σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Γιώργος Πετρίδης, Μιχάλης Στεφάνου, Σταύρος Σουντουλίδης και Φώτης Πλιάκος, μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, Άρη, ώστε να είστε πάντα έγκαιρα και έγκυρα ενημερωμένοι. «The Basketball Show», κάθε Παρασκευή 15:00 - 17:00.

Διπλή αγωνιστική στην Euroleague; Διπλό «The Basketball Show» με έκτακτη εκπομπή την Τετάρτη 15:00 - 17:00.
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