«Στον αέρα» το φιλικό του Μαρόκου: Η απόφαση που επηρεάζει τους Ουναΐ και Σαλάχ Εντίν

Ανατροπές και έντονο παρασκήνιο καταγράφονται στο διεθνές παράθυρο, με την εθνική ομάδα του Μαρόκου, στην οποία βρίσκονται στην αποστολή οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ και Ανάς Σαλάχ Εντίν να βλέπει τα πλάνα της να αλλάζουν την τελευταία στιγμή