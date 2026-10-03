«Στον αέρα» το φιλικό του Μαρόκου: Η απόφαση που επηρεάζει τους Ουναΐ και Σαλάχ Εντίν
SPORTS

«Στον αέρα» το φιλικό του Μαρόκου: Η απόφαση που επηρεάζει τους Ουναΐ και Σαλάχ Εντίν

Ανατροπές και έντονο παρασκήνιο καταγράφονται στο διεθνές παράθυρο, με την εθνική ομάδα του Μαρόκου, στην οποία βρίσκονται στην αποστολή οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ και Ανάς Σαλάχ Εντίν να βλέπει τα πλάνα της να αλλάζουν την τελευταία στιγμή

«Στον αέρα» το φιλικό του Μαρόκου: Η απόφαση που επηρεάζει τους Ουναΐ και Σαλάχ Εντίν
Ενώ οι δύο «πράσινοι» διεθνείς προετοιμάζονταν για τη φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Γκάνα, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των φιλοξενούμενων ενημέρωσε εκτάκτως για την οριστική ακύρωση του παιχνιδιού. Οι λόγοι πίσω από αυτή την εξέλιξη αποδείχθηκαν ιδιαίτερα σοβαροί, αποκαλύπτοντας μια κατάσταση απόλυτου χάους στο ποδόσφαιρο της Γκάνας.

Το παρασκήνιο της ακύρωσηςς
Η Γκάνα, όπως αναφέρει το διεθνή δημοσίευμα, βιώνει μια από τις χειρότερες αγωνιστικές και διοικητικές κρίσεις της ιστορίας της. Μετά τις διαδοχικές ήττες από την Ακτή Ελεφαντοστού (0-2) και την Γκάμπια (2-4) για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, η ομοσπονδία της χώρας δήλωσε αδυναμία να κατεβάσει μια ανταγωνιστική ομάδα απέναντι στους Μαροκινούς.

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