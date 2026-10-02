Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας προσπαθεί για συνάντηση του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον προπονητή της Πορτογαλίας
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Κριστιάνο Ρονάλντο Εθνική Πορτογαλίας Ζόρζε Ζεσούς

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας προσπαθεί για συνάντηση του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον προπονητή της Πορτογαλίας

Ο Πέδρο Προένσα θέλει να βρεθεί λύση προκειμένου ο 41χρονος σούπερ σταρ να επιστρέψει στην εθνική ομάδα

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας προσπαθεί για συνάντηση του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον προπονητή της Πορτογαλίας
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Η Πορτογαλία κέρδισε και τους δύο τελευταίους αγώνες της για το Nations League, εκτός έδρας τόσο τη Νορβηγία όσο και τη Δανία αλλά το θέμα που συνεχίζει να απασχολεί δεν είναι άλλο από αυτό του Κριστιάνο Ρονάλντο. 

Η αποχώρηση του 41χρονου σούπερ σταρ από την αποστολή της ομάδας και όπως όλα δείχνουν το τέλος του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. 

Το σίριαλ πάντως δείχνει πως θα έχει και άλλα πολλά επεισόδια. Όπως αναφέρει το «cmjornal.pt», ο πρόεδρος της ομοσπονδίας προσπαθεί να ρίξει τις γέφυρες για συνάντηση του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον προπονητή Ζόρζε Ζέσους. 

Ο Πέδρο Προένσα θέλει να τα πουν και πάλι από κοντά ο Ρονάλντο με τον προπονητή της εθνικής ομάδας, σε ακόμα μια προσπάθεια να αλλάξει η κατάσταση. Ρονάλντο και Ζέσους τα είχαν πει και πριν τον αγώνα με τη Δανία αλλά τελικά αυτή η συνάντηση οδήγησε στην αποχώρηση του παίκτη από την ομάδα. 

Η Πορτογαλία πάντως έχει αγώνα και την Κυριακή (4/10, 21:45) καθώς υποδέχεται τη Νορβηγία για την 4η αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. 

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