Football Leaks: Ο Ρούι Πίντο βγαίνει εκτός προγράμματος προστασίας
Football Leaks: Ο Ρούι Πίντο βγαίνει εκτός προγράμματος προστασίας
Ο Πορτογάλος χάκερ θα βγει εκτός προγράμματος προστασίας τις προσεχείς μέρες
Οι δικηγόροι του Ρούι Πίντο-Πορτογάλος χάκερ, ακτιβιστής, γνωστός ως ο δημιουργός της ιστοσελίδας Football Leaks -, αποκαλύπτοντας και οικονομικές παραβιάσεις που αποδίδονται στη Μάντσεστερ Σίτι, κατήγγειλαν (2/10) τον τερματισμό στις 10 Οκτωβρίου του ειδικού προγράμματος προστασίας που λάμβανε από τον Αύγουστο του 2020.
«Σε λίγες ημέρες, χωρίς να έχει προηγηθεί ακρόαση όπως απαιτείται από το νόμο, θα έχανε την ασφαλή, εμπιστευτική στέγαση που του είχε ανατεθεί και θα αναγκαζόταν να βρει επειγόντως νέο σπίτι, χωρίς καμία εγγύηση ότι η αστυνομική προστασία θα συνεχιζόταν. Είναι μία απόφαση με τρομερές συνέπειες», ανέφεραν οι Πορτογάλοι δικηγόροι Φρανσίσκο Τεϊσέιρα ντα Μότα και Λουίζα Τεϊσέιρα ντα Μότα, και οι Γάλλοι δικηγόροι Γουίλιαμ Μπουρντόν και Βίνσεντ Μπρένγκαρ σε κοινό δελτίο Tύπου.
«Οι απειλές εναντίον του δεν είναι απλώς θεωρητικές. Δέχτηκε επίθεση στη Λισαβόνα τον περασμένο Απρίλιο. Οι αποκαλύψεις του ενέπλεκαν ισχυρές προσωπικότητες με τεράστιους πόρους και πολλές νομικές διαδικασίες που προέκυψαν βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη», πρόσθεσαν.
Τον Απρίλιο, ο 37χρονος Πορτογάλος υπήκοος αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες σε μια δεύτερη δίκη ενώπιον των πορτογαλικών δικαστηρίων. Είχε καταδικαστεί προηγουμένως για παρόμοια αδικήματα τον Σεπτέμβριο του 2023.
Εκείνη την εποχή, έλαβε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών με αναστολή για μια σειρά εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο, καθώς και για απόπειρα εκβίασης εναντίον ενός αθλητικού επενδυτικού ταμείου. Ο Ρούι Πίντο ήταν τόσο κατηγορούμενος όσο και προστατευόμενος μάρτυρας στο πορτογαλικό δικαστικό σύστημα.
Συνελήφθη στην Ουγγαρία, όπου ζούσε, τον Ιανουάριο του 2019 και στη συνέχεια εκδόθηκε στην πατρίδα του. Ο Ρούι Πίντο πέρασε πάνω από ένα χρόνο σε προφυλάκιση προτού συμφωνήσει να συνεργαστεί με τις αρχές σε άλλες υποθέσεις, παρέχοντάς τους πρόσβαση στα κρυπτογραφημένα δεδομένα που είχε στην κατοχή του.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
🚨🚨| Rui Pinto, the Football Leaks whistleblower who exposed Man City’s alleged “sham” contracts, says his security situation is now “critical” after Portugal plans to remove his protection on October 10. His lawyers say he remains at risk after a recent assault. pic.twitter.com/07ppY1D7AS— Kalshi FC (@KalshiFC) October 2, 2026
«Σε λίγες ημέρες, χωρίς να έχει προηγηθεί ακρόαση όπως απαιτείται από το νόμο, θα έχανε την ασφαλή, εμπιστευτική στέγαση που του είχε ανατεθεί και θα αναγκαζόταν να βρει επειγόντως νέο σπίτι, χωρίς καμία εγγύηση ότι η αστυνομική προστασία θα συνεχιζόταν. Είναι μία απόφαση με τρομερές συνέπειες», ανέφεραν οι Πορτογάλοι δικηγόροι Φρανσίσκο Τεϊσέιρα ντα Μότα και Λουίζα Τεϊσέιρα ντα Μότα, και οι Γάλλοι δικηγόροι Γουίλιαμ Μπουρντόν και Βίνσεντ Μπρένγκαρ σε κοινό δελτίο Tύπου.
«Οι απειλές εναντίον του δεν είναι απλώς θεωρητικές. Δέχτηκε επίθεση στη Λισαβόνα τον περασμένο Απρίλιο. Οι αποκαλύψεις του ενέπλεκαν ισχυρές προσωπικότητες με τεράστιους πόρους και πολλές νομικές διαδικασίες που προέκυψαν βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη», πρόσθεσαν.
Τον Απρίλιο, ο 37χρονος Πορτογάλος υπήκοος αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες σε μια δεύτερη δίκη ενώπιον των πορτογαλικών δικαστηρίων. Είχε καταδικαστεί προηγουμένως για παρόμοια αδικήματα τον Σεπτέμβριο του 2023.
Εκείνη την εποχή, έλαβε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών με αναστολή για μια σειρά εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο, καθώς και για απόπειρα εκβίασης εναντίον ενός αθλητικού επενδυτικού ταμείου. Ο Ρούι Πίντο ήταν τόσο κατηγορούμενος όσο και προστατευόμενος μάρτυρας στο πορτογαλικό δικαστικό σύστημα.
Συνελήφθη στην Ουγγαρία, όπου ζούσε, τον Ιανουάριο του 2019 και στη συνέχεια εκδόθηκε στην πατρίδα του. Ο Ρούι Πίντο πέρασε πάνω από ένα χρόνο σε προφυλάκιση προτού συμφωνήσει να συνεργαστεί με τις αρχές σε άλλες υποθέσεις, παρέχοντάς τους πρόσβαση στα κρυπτογραφημένα δεδομένα που είχε στην κατοχή του.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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