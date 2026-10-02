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Κλήθηκε στην Εθνική ομάδα ο Πέλκας αντί του τραυματία Τζόλη
Κλήθηκε στην Εθνική ομάδα ο Πέλκας αντί του τραυματία Τζόλη
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε τον Δημήτρη Πέλκα στην Εθνική για το παιχνίδι με τη Γερμανία προκειμένου να καλύψει το κενό του Χρήστου Τζόλη
Την Κυριακή το βράδυ η Ελλάδα αντιμετωπίζει στο γήπεδο της Τούμπας τη Γερμανία στο τελευταίο παιχνίδι της τετράδας των υποχρεώσεων της για το Nations League. Για το τελευταίο ματς με αντίπαλο την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς ο Δημήτρης Πέλκας.
Ο λόγος που προχώρησε στην κλήση του άσου του ΠΑΟΚ ο ομοσπονδιακός προπονητής έχει να κάνει με τον τραυματισμό που αποκόμισε ο Χρήστος Τζόλης στο ματς της Ελλάδας με την Ολλανδία.
Θυμίζουμε πως ο Τζόλης έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω μυϊκού τραυματισμού και όπως έγινε γνωστό από την πρώτη στιγμή δεν θα ήταν στη διάθεση του Γιοβάνοβιτς για την αναμέτρηση με τη Γερμανία.
Έτσι ο Δημήτρης Πέλκας θα καλύψει το κενό του που φέτος έχει κάνει 9 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τον ΠΑΟΚ και έχει τρία γκολ και μία ασίστ. Ο 32χρονος επιθετικός έχει κάνει 47 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα με την τελευταία να έχει καταγραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου 2025 στην εντός έδρας ήττα με 3-0 από τη Δανία.
Ο λόγος που προχώρησε στην κλήση του άσου του ΠΑΟΚ ο ομοσπονδιακός προπονητής έχει να κάνει με τον τραυματισμό που αποκόμισε ο Χρήστος Τζόλης στο ματς της Ελλάδας με την Ολλανδία.
Θυμίζουμε πως ο Τζόλης έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω μυϊκού τραυματισμού και όπως έγινε γνωστό από την πρώτη στιγμή δεν θα ήταν στη διάθεση του Γιοβάνοβιτς για την αναμέτρηση με τη Γερμανία.
Έτσι ο Δημήτρης Πέλκας θα καλύψει το κενό του που φέτος έχει κάνει 9 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τον ΠΑΟΚ και έχει τρία γκολ και μία ασίστ. Ο 32χρονος επιθετικός έχει κάνει 47 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα με την τελευταία να έχει καταγραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου 2025 στην εντός έδρας ήττα με 3-0 από τη Δανία.
BREAKING 🚨News— Ethniki Omada (@EthnikiOmada) October 2, 2026
Νέα κλήση στην Εθνική Ανδρών 📝
Ο Πέλκας στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. 🇬🇷 pic.twitter.com/v2BONOwps0
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