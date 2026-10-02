Η Λίβερπουλ κοινοποίησε το post του Τσιμίκα με τον Φαν Ντάικ
Η Λίβερπουλ κοινοποίησε το post του Τσιμίκα με τον Φαν Ντάικ
Οι «κόκκινοι» δεν ξεχνούν τη συνύπαρξη του Έλληνα μπακ με τον Ολλανδό στόπερ στην ομάδα
Μπορεί η αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ολλανδία στην Τούμπα να είχε ένταση και μεγάλο ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό, ωστόσο υπήρξε και μία ξεχωριστή στιγμή που έφερε άρωμα… Λίβερπουλ στη Θεσσαλονίκη.
Στο παιχνίδι της «γαλανόλευκης» με τους Ολλανδούς, τέσσερις ποδοσφαιριστές με κοινό παρελθόν στους «Reds» βρέθηκαν αντιμέτωποι. Από την πλευρά της Ελλάδας αγωνίστηκε ο Κώστας Τσιμίκας, ενώ για την Ολλανδία έδωσαν το «παρών» οι Βίρτζιλ φαν Ντάικ, Ράιαν Γκράβενμπερχ και Τζέρεμι Φρίμπονγκ.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Έλληνας διεθνής φρόντισε να κρατήσει ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο από τη βραδιά. Ο Τσιμίκας δημοσίευσε στα social media φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται μαζί με τον Φαν Ντάικ στα σκαλιά της Τούμπας, σε ένα ιδιαίτερο «αντάμωμα» δύο συμπαικτών που αυτή τη φορά είχαν βρεθεί αντίπαλοι.
Η συγκεκριμένη ανάρτηση δεν πέρασε απαρατήρητη από τη Λίβερπουλ. Ο αγγλικός σύλλογος αναδημοσίευσε τη φωτογραφία στα δικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντάς την με τις σημαίες Ελλάδας και Ολλανδίας, αλλά και ένα emoji χειραψίας, σχολιάζοντας με τον δικό του τρόπο τη συνάντηση των δύο ποδοσφαιριστών μετά από ένα παιχνίδι που είχε εξελιχθεί σε πραγματικό θρίλερ.
Στο παιχνίδι της «γαλανόλευκης» με τους Ολλανδούς, τέσσερις ποδοσφαιριστές με κοινό παρελθόν στους «Reds» βρέθηκαν αντιμέτωποι. Από την πλευρά της Ελλάδας αγωνίστηκε ο Κώστας Τσιμίκας, ενώ για την Ολλανδία έδωσαν το «παρών» οι Βίρτζιλ φαν Ντάικ, Ράιαν Γκράβενμπερχ και Τζέρεμι Φρίμπονγκ.
Ο Τσιμίκας και ο Φαν Ντάικ γνωρίζονται πολύ καλά από τη συνύπαρξή τους στη Λίβερπουλ, όμως αυτή τη φορά οι δύο ποδοσφαιριστές βρέθηκαν σε διαφορετικά στρατόπεδα, διεκδικώντας τη νίκη για τις εθνικές τους ομάδες.
🇳🇱🤝🇬🇷 pic.twitter.com/1HexzHe9ta— Liverpool FC (@LFC) October 2, 2026
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Έλληνας διεθνής φρόντισε να κρατήσει ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο από τη βραδιά. Ο Τσιμίκας δημοσίευσε στα social media φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται μαζί με τον Φαν Ντάικ στα σκαλιά της Τούμπας, σε ένα ιδιαίτερο «αντάμωμα» δύο συμπαικτών που αυτή τη φορά είχαν βρεθεί αντίπαλοι.
Η συγκεκριμένη ανάρτηση δεν πέρασε απαρατήρητη από τη Λίβερπουλ. Ο αγγλικός σύλλογος αναδημοσίευσε τη φωτογραφία στα δικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντάς την με τις σημαίες Ελλάδας και Ολλανδίας, αλλά και ένα emoji χειραψίας, σχολιάζοντας με τον δικό του τρόπο τη συνάντηση των δύο ποδοσφαιριστών μετά από ένα παιχνίδι που είχε εξελιχθεί σε πραγματικό θρίλερ.
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