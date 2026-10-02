Ο Μάικ Τζέιμς χειρουργήθηκε στον αχίλλειο τένοντα, θα μείνει εκτός γηπέδων έως και 9 μήνες
Ο Μάικ Τζέιμς χειρουργήθηκε στον αχίλλειο τένοντα, θα μείνει εκτός γηπέδων έως και 9 μήνες
Ο 36χρονος Αμερικανός τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Αναντολού Εφές στο Βελιγράδι με τον Ερυθρό Αστέρα
Μια μέρα μετά το σοβαρό τραυματισμό του, ο Μάικ Τζέιμς πέρασε την πόρτα του χειρουργείου.
Ο 36χρονος Αμερικανός μπασκετμπολίστας έπεσε στο παρκέ πιάνοντας το πόδι του στον χθεσινό (1/10) αγώνα της Αναντολού Εφές με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι (οι Σέρβοι νίκησαν 77-72) για την 3η αγωνιστική της Euroleague.
Ο Τζέιμς, όπως ενημέρωσε σχετικά και η τουρκική ομάδα, χειρουργήθηκε στον αχίλλειο τένοντα και θα μείνει εκτός γηπέδων για μεγάλο χρονικό διάστημα, από 7 έως και 9 μήνες.
Θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποθεραπείας του αλλά θα πρέπει να θεωρείται απίθανο ο Τζέιμς να παίξει ξανά φέτος με την Αναντολού.
Ο 36χρονος Αμερικανός μπασκετμπολίστας έπεσε στο παρκέ πιάνοντας το πόδι του στον χθεσινό (1/10) αγώνα της Αναντολού Εφές με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι (οι Σέρβοι νίκησαν 77-72) για την 3η αγωνιστική της Euroleague.
Ο Τζέιμς, όπως ενημέρωσε σχετικά και η τουρκική ομάδα, χειρουργήθηκε στον αχίλλειο τένοντα και θα μείνει εκτός γηπέδων για μεγάλο χρονικό διάστημα, από 7 έως και 9 μήνες.
Θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποθεραπείας του αλλά θα πρέπει να θεωρείται απίθανο ο Τζέιμς να παίξει ξανά φέτος με την Αναντολού.
Dün oynadığımız Kızılyıldız karşılaşmasında sakatlanan Mike James’e Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından aşil tendonu onarımı ameliyatı uygulandı.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) October 2, 2026
Doktorumuz Uğur Diliçıkık, ameliyat sonrası tedavi sürecinin seyri doğrultusunda oyuncumuzun sahalardan 7-9 ay uzak kalacağının… pic.twitter.com/TSDNu3cpOV
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