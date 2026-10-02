Ο Μάικ Τζέιμς χειρουργήθηκε στον αχίλλειο τένοντα, θα μείνει εκτός γηπέδων έως και 9 μήνες
SPORTS
Μάικ Τζέιμς Αναντολού Εφές Euroleague

Ο Μάικ Τζέιμς χειρουργήθηκε στον αχίλλειο τένοντα, θα μείνει εκτός γηπέδων έως και 9 μήνες

Ο 36χρονος Αμερικανός τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Αναντολού Εφές στο Βελιγράδι με τον Ερυθρό Αστέρα

Ο Μάικ Τζέιμς χειρουργήθηκε στον αχίλλειο τένοντα, θα μείνει εκτός γηπέδων έως και 9 μήνες
Μια μέρα μετά το σοβαρό τραυματισμό του, ο Μάικ Τζέιμς πέρασε την πόρτα του χειρουργείου. 

Ο 36χρονος Αμερικανός μπασκετμπολίστας έπεσε στο παρκέ πιάνοντας το πόδι του στον χθεσινό (1/10) αγώνα της Αναντολού Εφές με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι (οι Σέρβοι νίκησαν 77-72) για την 3η αγωνιστική της Euroleague. 

Ο Τζέιμς, όπως ενημέρωσε σχετικά και η τουρκική ομάδα, χειρουργήθηκε στον αχίλλειο τένοντα και θα μείνει εκτός γηπέδων για μεγάλο χρονικό διάστημα, από 7 έως και 9 μήνες. 

Θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποθεραπείας του αλλά θα πρέπει να θεωρείται απίθανο ο Τζέιμς να παίξει ξανά φέτος με την Αναντολού. 

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