Η Μάντσεστερ Σίτι κατέθεσε έφεση κατά της απόφασης που την έκρινε ένοχη για παραβάσεις κανονισμών της Premier League
Η Μάντσεστερ Σίτι κατέθεσε έφεση κατά της απόφασης που την έκρινε ένοχη για παραβάσεις κανονισμών της Premier League
Οι «πολίτες» επιθυμούν την ανατροπή της υπόθεσης προκειμένου να μην κινδυνεύσουν με διάφορες κυρώσεις
Η Μάντσεστερ Σίτι προχώρησε στην κίνηση που είχε κάνει γνωστή από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε η απόφαση που την έκρινε ένοχη για παραβάσεις κανονισμών της Premier League.
Οι «πολίτες» άσκησαν έφεση επιδιώκοντας προφανώς την ανατροπή της ετυμηγορίας και την αποφυγή ενδεχόμενων αυστηρών κυρώσεων. Να σημειωθεί πως η έφεση κατατέθηκε μια ημέρα πριν το τέλος της σχετικής διορίας.
Από την στιγμή, που δεν έχουν ανακοινωθεί οι ποινές, η φημολογία δίνει και παίρνει.
Από βαριά πρόστιμα έως αφαίρεση βαθμών ή ακόμα και τίτλων. Αν και το τελευταίο σενάριο δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Είναι κάτι που δεν επιθυμούν τη δεδομένη χρονική στιγμή η Premier League, η ομοσπονδία αλλά και όλοι οι αρμόδιοι φορείς.
Η Premier League όπως είναι γνωστό ανακοίνωσε την Τρίτη (29/9) πως η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για παραβάσεις κανονισμών.
Μεταξύ των οποίων πως είχε χρησιμοποιήσει «εικονικές» εμπορικές συμβάσεις για την τεχνητή αύξηση των εσόδων και την υποεκτίμηση των εξόδων, σε ποσό που αγγίζει τα 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Όλα αυτά σε διάστημα από το 2009 έως και το 2018.
«Ο σύλλογος είναι αθώος για τις κατηγορίες που διατύπωσε η Premier League και υπάρχει πλήθος αδιάψευστων στοιχείων που στηρίζουν τη θέση του επί του θέματος» είχε τοποθετηθεί η ομάδα του Μάντσεστερ που ανήκει στο Άμπου Ντάμπι United Group.
Οι «πολίτες» άσκησαν έφεση επιδιώκοντας προφανώς την ανατροπή της ετυμηγορίας και την αποφυγή ενδεχόμενων αυστηρών κυρώσεων. Να σημειωθεί πως η έφεση κατατέθηκε μια ημέρα πριν το τέλος της σχετικής διορίας.
Από την στιγμή, που δεν έχουν ανακοινωθεί οι ποινές, η φημολογία δίνει και παίρνει.
Από βαριά πρόστιμα έως αφαίρεση βαθμών ή ακόμα και τίτλων. Αν και το τελευταίο σενάριο δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Είναι κάτι που δεν επιθυμούν τη δεδομένη χρονική στιγμή η Premier League, η ομοσπονδία αλλά και όλοι οι αρμόδιοι φορείς.
Η Premier League όπως είναι γνωστό ανακοίνωσε την Τρίτη (29/9) πως η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για παραβάσεις κανονισμών.
Μεταξύ των οποίων πως είχε χρησιμοποιήσει «εικονικές» εμπορικές συμβάσεις για την τεχνητή αύξηση των εσόδων και την υποεκτίμηση των εξόδων, σε ποσό που αγγίζει τα 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Όλα αυτά σε διάστημα από το 2009 έως και το 2018.
«Ο σύλλογος είναι αθώος για τις κατηγορίες που διατύπωσε η Premier League και υπάρχει πλήθος αδιάψευστων στοιχείων που στηρίζουν τη θέση του επί του θέματος» είχε τοποθετηθεί η ομάδα του Μάντσεστερ που ανήκει στο Άμπου Ντάμπι United Group.
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