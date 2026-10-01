Εθνικό θέμα η αποχώρηση Ρονάλντο από την Πορτογαλία: Ο πρωθυπουργός μίλησε με όλους τους εμπλεκόμενους
Εθνικό θέμα η αποχώρηση Ρονάλντο από την Πορτογαλία: Ο πρωθυπουργός μίλησε με όλους τους εμπλεκόμενους
Ο Λουίς Μοντενέγκρο επικοινώνησε τόσο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο όσο και με τον Ζόρζε Ζέσους αλλά και τον πρόεδρο της ομοσπονδίας
Στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας βρίσκεται στην Πορτογαλία η αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την αποστολή της εθνικής ομάδας.
Όλα δείχνουν πως η απόφασή του να μη φορέσει ξανά τη φανέλα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος είναι οριστική και οι εξελίξεις απασχολούν όλη τη χώρα.
Είναι χαρακτηριστικό πως ακόμα και ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας επικοινώνησε με όλους τους εμπλεκόμενους. Ο Λουίς Μοντενέγκρο μίλησε τηλεφωνικά τόσο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο όσο και με τον προπονητή Ζόρζε Ζέσους αλλά και με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας Πέδρο Προένσα.
Όλα αυτά συνέβησαν όμως αφού ο 41χρονος σούπερ σταρ είχε αποχωρήσει από την αποστολή της εθνικής ομάδας και έπαιρνε τον δρόμο της επιστροφής στη Μαδρίτη με το ιδιωτικό του τζετ.
Με τους Ζέσους και Πέδρο Προένσα να φτάνουν έως και το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης για να μεταπείσουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο, όπως ανέφερε η Marca.
Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν κατέστη εφικτό, με τον Ρονάλντο να φεύγει γρήγορα με το που προσγειώθηκε το ιδιωτικό του τζετ στη Δανία. Μάλιστα, οι Ισπανοί αναφέρουν πως το αεροπλάνο έφτασε στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης στις 21:15 (ώρα Ελλάδας) το βράδυ της Τετάρτης (30/9) και στη συνέχεια απογειώθηκε με προορισμό τη Μαδρίτη στις 22:45.
Ήταν μια τελευταία προσπάθεια από τον Ζέσους και τον Προένσα προκειμένου να αλλάξει ο Ρονάλντο την απόφασή του και να παραμείνει στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας.
Όλα δείχνουν πως η απόφασή του να μη φορέσει ξανά τη φανέλα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος είναι οριστική και οι εξελίξεις απασχολούν όλη τη χώρα.
Είναι χαρακτηριστικό πως ακόμα και ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας επικοινώνησε με όλους τους εμπλεκόμενους. Ο Λουίς Μοντενέγκρο μίλησε τηλεφωνικά τόσο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο όσο και με τον προπονητή Ζόρζε Ζέσους αλλά και με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας Πέδρο Προένσα.
Όλα αυτά συνέβησαν όμως αφού ο 41χρονος σούπερ σταρ είχε αποχωρήσει από την αποστολή της εθνικής ομάδας και έπαιρνε τον δρόμο της επιστροφής στη Μαδρίτη με το ιδιωτικό του τζετ.
Με τους Ζέσους και Πέδρο Προένσα να φτάνουν έως και το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης για να μεταπείσουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο, όπως ανέφερε η Marca.
Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν κατέστη εφικτό, με τον Ρονάλντο να φεύγει γρήγορα με το που προσγειώθηκε το ιδιωτικό του τζετ στη Δανία. Μάλιστα, οι Ισπανοί αναφέρουν πως το αεροπλάνο έφτασε στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης στις 21:15 (ώρα Ελλάδας) το βράδυ της Τετάρτης (30/9) και στη συνέχεια απογειώθηκε με προορισμό τη Μαδρίτη στις 22:45.
Ήταν μια τελευταία προσπάθεια από τον Ζέσους και τον Προένσα προκειμένου να αλλάξει ο Ρονάλντο την απόφασή του και να παραμείνει στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας.
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