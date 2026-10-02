Μητσοτάκης: Υπάρχει κίνδυνος για ακατάσχετη παροχολογία ενόψει εκλογών, στόχος μας μια τετραετία επενδύσεων και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας
Μητσοτάκης: Υπάρχει κίνδυνος για ακατάσχετη παροχολογία ενόψει εκλογών, στόχος μας μια τετραετία επενδύσεων και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας
«Δανειζόμαστε φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία» - Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τους πολίτες να αναρωτηθούν «ποια κυβέρνηση, ποιο κόμμα, ποια ηγεσία» μπορεί να φέρει εις πέρας την προεδρία της ΕΕ που θα αναλάβει η Αθήνα τον Ιούλιο του 2027 - «Εύκολο να ανοίξουμε το πουγκί, αλλά προέχει να χτίσουμε στην πρόοδο που έχουμε πετύχει»
Την ανάγκη πολιτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας, με φόντο τις μεγάλες προκλήσεις που διαμορφώνονται διεθνώς, ανέδειξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στην Κατερίνη.
Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε τον κίνδυνο μιας ακατάσχετης παροχολογίας, ενόψει των εκλογών, και παρατήρησε: "Είναι εύκολο να ανοίξω το πουγκί. Δεν θα το κάνω γιατί προέχει να χτίσουμε στην πρόοδο που έχουμε πετύχει και να σφυρηλατήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε οικοδομήσει. Υπάρχει κίνδυνος για ακατάσχετη παροχολογία ενόψει εκλογών. Εμείς πρέπει να περιγράψουμε το εξής: πως ο συλλογικός πλούτος θα γίνει ατομική ευημερία".
Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε παράλληλα το διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών, συνδέοντάς το με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και την επόμενη ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλώντας τους πολίτες να αναρωτηθούν «ποια κυβέρνηση, ποιο κόμμα, ποια ηγεσία» μπορεί να φέρει εις πέρας τη συγκεκριμένη αποστολή.
Ο πρωθυπουργός είπε ότι «η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι τετραετία μεγάλων επενδύσεων, προτεραιότητά μας η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας», υποστήριξε ότι η Ελλάδα χρειάζεται να εκπέμπει «ασφάλεια και αυτοπεποίθηση», και υπογράμμισε ότι η πολιτική σταθερότητα αποτελεί, όπως είπε, προϋπόθεση για τη διατήρηση της οικονομικής προόδου και για τον σχεδιασμό του μέλλοντος της χώρας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προκλήσεις της επόμενης τετραετίας, από τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις και την κλιματική κρίση έως την προσαρμογή του πρωτογενούς τομέα και την ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δημοσιονομική σταθερότητα και στις συνθήκες δανεισμού της Ελλάδας, συγκρίνοντάς τες με εκείνες άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών και διεθνών οικονομιών. Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι οι αγορές αναγνωρίζουν στη σημερινή κυβέρνηση σχέδιο και πρόγραμμα, ενώ τόνισε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα θα παραμείνει, όπως είπε, θεμέλιο της οικονομικής πολιτικής. τόνισε χαρακτηριστικά.
Στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε:
Έρχομαι σήμερα στην Πιερία για να επιβεβαιώσω μαζί σας ότι η συμφωνία αλήθειας την οποία είχαμε υπογράψει πριν από κάποια χρόνια ισχύει στο ακέραιο. Πριν από λίγο βρέθηκα στο Λιτόχωρο, όπου είχαμε την ευκαιρία να επισημοποιήσουμε μία δέσμευση που σας είχα δώσει πριν από κάποια χρόνια ότι θα καταφέρουμε να γράψουμε τον Όλυμπο στον κατάλογο των πολιτιστικών μνημείων της Ουνέσκο. Το είπαμε και το κάναμε.
Επισκέφτηκα μαζί με το δήμαρχο το νέο μουσικό σχολείο που κατασκευάζεται. Είχα δεσμευθεί ότι η Κατερίνη θα είναι πόλη που θα επωφεληθεί από το πρόγραμμα σύμπραξης Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα κατασκευής νέων σχολείων. Τον Σεπτέμβριο του 2027 το μουσικό σχολείο της Κατερίνης θα λειτουργεί, θα είναι το πιο σύγχρονο μουσικό σχολείο σε όλη την Ελλάδα.
Καθώς πλησιάζουμε προς εκλογές της άνοιξης του 2027 είναι σημαντικό όλες και όλοι να κάνουμε ταμείο τι είχαμε δεσμευτεί το 2023 όταν μας εμπιστευθήκατε δύο φορές με ποσοστά άνω του 40 τοις 100 και τι κάναμε πράξη. Και αν ήμασταν συνεπείς στις δεσμεύσεις μας.
Σε δύο μέρες από τώρα γιορτάζουμε τα 52α γενέθλια μας. Η μεγάλη μας παράταξη γεννήθηκε από τον Μακεδόνα Κωνσταντίνου Καραμανλή, ο οποίος σε δύσκολες στιγμές ίδρυσε μία παράταξη που ταύτισε την ιστορία της με τη σύγχρονη πορεία της Ελλάδας, με την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αναρωτηθείτε γιατί αυτή η παράταξη είναι η μόνη μεγάλη παράταξη που έδειξε ότι έχει διάρκεια στο χρόνο; Γιατί προσαρμοζόταν πάντα απαιτήσεις των καιρών, αλλά κυρίως γιατί ποτέ δεν έπαψε να παραμένει η μεγάλη λαϊκή παράταξη που βάζει το συμφέρον των Ελληνίδων και των Ελλήνων στην πρώτη γραμμή, στην πρώτη προτεραιότητα.
Η σταθερότητα από μόνη της δεν οδηγεί κάπου, αλλά είναι και το υπόστρωμα που μπορούμε να χτίσουμε την διατηρήσιμη πρόοδο της πατρίδας μας. Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος. Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα μέλλον όπως το οραματιζόμαστε. Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν μπορούμε να είμαστε συνεπείς απέναντι στις δεσμεύσεις μας.
Σήμερα που μιλάμε η Γαλλία βρίσκεται εν μέσω πολιτικής αναταραχής, καθώς τελειώνει η θητεία του προέδρου μακρόν, ενός διαχρονικού φίλου της πατρίδας μας που στάθηκε δίπλα στην Ελλάδα σε όλες τις δύσκολες στιγμές μας, και υπάρχει μία πολιτική αβεβαιότητα για το ποιος ή ποια μπορεί να τον διαδεχθεί. Το επιτόκιο δανεισμού της Γαλλίας σήμερα είναι κοντά στο 4,9% . Της Ελλάδας είναι κοντά στο 4,5%. Η Ελλάδα σήμερα δανείζεται με χαμηλότερο επιτόκιο από τη Γαλλία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί οι αγορές αναγνωρίζουν και πιστώνουν σε αυτήν την κυβέρνηση ότι έχει σχέδιο, ότι έχει πρόγραμμα, ότι ξέρει πώς να οδηγήσει το σκάφος της πατρίδας σε ταραγμένα νερά και κυρίως οι αγορές της πιστώνουν κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μια χώρα που πριν από 10 χρόνια στο χείλος χρεοκοπίας. Και αυτό είναι ότι εμείς πάντα θα προτάσσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα ως θεμέλιο πάνω στο οποίο θα χτίσουμε την οικονομική μας πολιτική.
Τα μέτρα της Θεσσαλονίκης ήταν κοστολογημένα και προσεγμένα. Και τώρα που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία πρωτοφανή ενεργειακή κρίση φαίνεται πόσο υπεύθυνη ήταν η πολιτική μας να μπορούμε πάντα να κρατάμε κάποιες εφεδρείες για να στηρίζουμε την κοινωνία. Και ξέρω ότι όταν βρίσκομαι στη βόρειο Ελλάδα, καθώς σιγά-σιγά πλησιάζει ο χειμώνας, σε λίγο θα αρχίσει να κάνει περισσότερο κρύο, θέλω να ξέρετε ότι η πρώτη προσοχή της κυβέρνησης είναι στη στήριξη της κοινωνίας όσον αφορά την θέρμανση και το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχω δεσμευτεί ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια ώστε να προστατέψουμε την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Σε 10 μέρες θα μπορούμε να γίνουμε πολύ πιο συγκεκριμένοι.
Είναι πολύ επικίνδυνο καθώς πλησιάζουμε στην προεκλογική περίοδο να παρασυρθούμε όλοι σε μια ακατάσχετη παροχολογία τάζοντας περισσότερα από όσα ενδεχομένως θα κάνει κανείς αν τον εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός. Εμείς είμαστε δύναμη ευθύνης. Και δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω αυτό. Ξέρω πολύ καλά ότι έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός, αλλά για να το κάνουμε αυτό, για να μπορούμε να είμαστε συνεπείς, πρέπει να περιγράψουμε ένα μέλλον για τα επόμενα τέσσερα χρόνια που θα έχει στον πυρήνα του έναν τίτλο. Πως ο συλλογικός πλούτος θα γίνει τελικά ατομική ευημερία.
Διατηρώ τον ίδιο ενθουσιασμό να πάμε τη χώρα μπροστά. Προτεραιότητά μας δε θα μπορούσε να είναι άλλη από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Από τότε έχουμε δημιουργήσει 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Όσο μειώνεται η ανεργία, τόσο αυξάνεται και η διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων. Οι μισθοί αυξάνουν γιατί ακριβώς μειώνεται η ανεργία.
Η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι τετραετία μεγάλων επενδύσεων σε όλη τη χώρα, δημοσίων και ιδιωτικών. Για να μπορέσουμε να πετύχουμε την πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη και μπορούμε να το καταφέρουμε. Μπορούμε να το καταφέρουμε γιατί έχουμε δώσει δείγματα γραφής, γιατί οι πολίτες ξέρουν ότι αυτά που τους λέμε μπορούμε να τα υλοποιήσουμε με τη δική σας στήριξη και με τη δική σας βοήθεια.
Έχουμε δύο πολέμους, έναν στην Ουκρανία και ένα στη μέση Ανατολή. Μεγάλες εντάσεις, μεγάλες γεωπολιτικές ανακατατάξεις, μία Ευρώπη που ψάχνει να βρει το δρόμο της και σε αυτό το περιβάλλον η εμπειρία ως δύναμη προωθητική αλλαγής έχει μεγάλη αξία. Το να μπορούμε να τοποθετούμε τη χώρα σωστά, να υπερασπιζόμαστε το εθνικό συμφέρον, έχει μεγάλη αξία. Την επόμενη εβδομάδα θα έχω την ευκαιρία να υποδεχθώ τον αμερικανό υπουργό εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο που έρχεται στην Αθήνα, μόνο στην Αθήνα για 36ώρες, στο πλαίσιο της ισχυρής γεωπολιτικής σχέσης που έχουμε αναπτύξει. Την ίδια στιγμή όμως η Ελλάδα πρωταγωνιστεί και εντός της ευρωπαϊκής ένωσης.
Στις επόμενες εκλογές δε θα ψηφίσετε μόνο για κυβέρνηση, αλλά και για το ποια κυβέρνηση θα αναλάβει να διεκπεραιώσει την προεδρία της ευρωπαϊκής ένωσης. Κοιτάξτε γύρω σας και αναρωτηθείτε ποια κυβέρνηση, ποιο κόμμα, ποια ηγεσία μπορεί να φέρει εις πέρας αυτή τη δύσκολη αποστολή.
Κάποιοι μας ειρωνεύτηκαν που στέλνουμε γαλάζια γράμματα στην ευρωπαΐκή επιτροπή. Είναι τα ίδια γαλάζια γράμματα που μας οδήγησαν στο ταμείο ανάκαμψης και στα 36 δισεκατομμύρια που εκμεταλλεύτηκε η χώρα. Είναι τα ίδια γαλάζια γράμματα που μας οδήγησαν να υλοποιήσουμε το πιστοποιητικό για τον κορονοϊό και να μπορέσουμε να δώσουμε μια ανάσα στον τουρισμό πρώτα και πριν από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Είναι τα ίδια γαλάζια γράμματα που ώθησαν την Ευρώπη να αλλάξει μεταναστευτική πολιτική. Όταν εμείς είπαμε όχι στον Έβρο ήμασταν η εξαίρεση, κάποιοι άλλοι αριστεροί δήθεν μας κοιτούσαν και μας έλεγαν τι κάνετε εσείς εκεί; Η Ελλάδα και η Ευρώπη δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, εμείς καθορίζουμε ποιος μπαίνει στη χώρα μας με τους δικούς μας όρους.
Αν ήμασταν σε κανονικούς καιρούς όλα αυτά μπορεί να είχαν λιγότερη σημασία. Όμως σήμερα η Ελλάδα πρέπει να μπορεί να εκπέμπει αυτό το αίσθημα ασφάλειας και αυτοπεποίθησης που μόνο η κυβέρνηση της Ν.Δ. μπορεί να εγγυηθεί. Γιατί το ‘χουμε κάνει και μπορούμε να το ξανακάνουμε. Και δεν θα κουραστώ να λέω την επόμενη τετραετία θα αλλάξουν πολλά στον κόσμο, από τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις μέχρι την κλιματική κρίση, μέχρι την προσαρμογή του πρωτογενούς τομέα στις νέες πραγματικότητες και το σημαντικότερο από όλα, την ταχύτατη έλευση της τεχνητής νοημοσύνης που αλλάζει τα πάντα.
Ένας είναι ο σκοπός, το 2030 όταν η πατρίδα μας θα γιορτάζει τα 200 χρόνια από τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους, η Ελλάδα να είναι με την πλευρά των νικητών, η Ελλάδα να είναι μια ισχυρή και ασφαλής χώρα που εγγυάται την προκοπή και την πρόοδο όλων των Ελλήνων και όλων των Ελληνίδων. Και μέχρι τις εκλογές θα μιλώ τη γλώσσα της αλήθειας, δεν έχω τη φιλοδοξία ότι θα πείσουμε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Αλλά θέλω να απευθυνθώ ειδικά σε αυτούς που μπορεί να μας αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα και να του ζητήσω να σκεφτούν ότι αν συμφωνούν στα περισσότερα απ’ όσα λέμε, τότε αξίζει να μας εμπιστευτούν στις εκλογές του 2027.
Οι εκλογές τελικά κερδίζονται από τα στελέχη, από τη βάση, από την καρδιά της Ν.Δ.
Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε τον κίνδυνο μιας ακατάσχετης παροχολογίας, ενόψει των εκλογών, και παρατήρησε: "Είναι εύκολο να ανοίξω το πουγκί. Δεν θα το κάνω γιατί προέχει να χτίσουμε στην πρόοδο που έχουμε πετύχει και να σφυρηλατήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε οικοδομήσει. Υπάρχει κίνδυνος για ακατάσχετη παροχολογία ενόψει εκλογών. Εμείς πρέπει να περιγράψουμε το εξής: πως ο συλλογικός πλούτος θα γίνει ατομική ευημερία".
Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε παράλληλα το διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών, συνδέοντάς το με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και την επόμενη ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλώντας τους πολίτες να αναρωτηθούν «ποια κυβέρνηση, ποιο κόμμα, ποια ηγεσία» μπορεί να φέρει εις πέρας τη συγκεκριμένη αποστολή.
Ο πρωθυπουργός είπε ότι «η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι τετραετία μεγάλων επενδύσεων, προτεραιότητά μας η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας», υποστήριξε ότι η Ελλάδα χρειάζεται να εκπέμπει «ασφάλεια και αυτοπεποίθηση», και υπογράμμισε ότι η πολιτική σταθερότητα αποτελεί, όπως είπε, προϋπόθεση για τη διατήρηση της οικονομικής προόδου και για τον σχεδιασμό του μέλλοντος της χώρας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προκλήσεις της επόμενης τετραετίας, από τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις και την κλιματική κρίση έως την προσαρμογή του πρωτογενούς τομέα και την ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δημοσιονομική σταθερότητα και στις συνθήκες δανεισμού της Ελλάδας, συγκρίνοντάς τες με εκείνες άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών και διεθνών οικονομιών. Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι οι αγορές αναγνωρίζουν στη σημερινή κυβέρνηση σχέδιο και πρόγραμμα, ενώ τόνισε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα θα παραμείνει, όπως είπε, θεμέλιο της οικονομικής πολιτικής. τόνισε χαρακτηριστικά.
Στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε:
Έρχομαι σήμερα στην Πιερία για να επιβεβαιώσω μαζί σας ότι η συμφωνία αλήθειας την οποία είχαμε υπογράψει πριν από κάποια χρόνια ισχύει στο ακέραιο. Πριν από λίγο βρέθηκα στο Λιτόχωρο, όπου είχαμε την ευκαιρία να επισημοποιήσουμε μία δέσμευση που σας είχα δώσει πριν από κάποια χρόνια ότι θα καταφέρουμε να γράψουμε τον Όλυμπο στον κατάλογο των πολιτιστικών μνημείων της Ουνέσκο. Το είπαμε και το κάναμε.
Επισκέφτηκα μαζί με το δήμαρχο το νέο μουσικό σχολείο που κατασκευάζεται. Είχα δεσμευθεί ότι η Κατερίνη θα είναι πόλη που θα επωφεληθεί από το πρόγραμμα σύμπραξης Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα κατασκευής νέων σχολείων. Τον Σεπτέμβριο του 2027 το μουσικό σχολείο της Κατερίνης θα λειτουργεί, θα είναι το πιο σύγχρονο μουσικό σχολείο σε όλη την Ελλάδα.
Καθώς πλησιάζουμε προς εκλογές της άνοιξης του 2027 είναι σημαντικό όλες και όλοι να κάνουμε ταμείο τι είχαμε δεσμευτεί το 2023 όταν μας εμπιστευθήκατε δύο φορές με ποσοστά άνω του 40 τοις 100 και τι κάναμε πράξη. Και αν ήμασταν συνεπείς στις δεσμεύσεις μας.
Σε δύο μέρες από τώρα γιορτάζουμε τα 52α γενέθλια μας. Η μεγάλη μας παράταξη γεννήθηκε από τον Μακεδόνα Κωνσταντίνου Καραμανλή, ο οποίος σε δύσκολες στιγμές ίδρυσε μία παράταξη που ταύτισε την ιστορία της με τη σύγχρονη πορεία της Ελλάδας, με την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αναρωτηθείτε γιατί αυτή η παράταξη είναι η μόνη μεγάλη παράταξη που έδειξε ότι έχει διάρκεια στο χρόνο; Γιατί προσαρμοζόταν πάντα απαιτήσεις των καιρών, αλλά κυρίως γιατί ποτέ δεν έπαψε να παραμένει η μεγάλη λαϊκή παράταξη που βάζει το συμφέρον των Ελληνίδων και των Ελλήνων στην πρώτη γραμμή, στην πρώτη προτεραιότητα.
Η σταθερότητα από μόνη της δεν οδηγεί κάπου, αλλά είναι και το υπόστρωμα που μπορούμε να χτίσουμε την διατηρήσιμη πρόοδο της πατρίδας μας. Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος. Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα μέλλον όπως το οραματιζόμαστε. Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν μπορούμε να είμαστε συνεπείς απέναντι στις δεσμεύσεις μας.
Σήμερα που μιλάμε η Γαλλία βρίσκεται εν μέσω πολιτικής αναταραχής, καθώς τελειώνει η θητεία του προέδρου μακρόν, ενός διαχρονικού φίλου της πατρίδας μας που στάθηκε δίπλα στην Ελλάδα σε όλες τις δύσκολες στιγμές μας, και υπάρχει μία πολιτική αβεβαιότητα για το ποιος ή ποια μπορεί να τον διαδεχθεί. Το επιτόκιο δανεισμού της Γαλλίας σήμερα είναι κοντά στο 4,9% . Της Ελλάδας είναι κοντά στο 4,5%. Η Ελλάδα σήμερα δανείζεται με χαμηλότερο επιτόκιο από τη Γαλλία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί οι αγορές αναγνωρίζουν και πιστώνουν σε αυτήν την κυβέρνηση ότι έχει σχέδιο, ότι έχει πρόγραμμα, ότι ξέρει πώς να οδηγήσει το σκάφος της πατρίδας σε ταραγμένα νερά και κυρίως οι αγορές της πιστώνουν κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μια χώρα που πριν από 10 χρόνια στο χείλος χρεοκοπίας. Και αυτό είναι ότι εμείς πάντα θα προτάσσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα ως θεμέλιο πάνω στο οποίο θα χτίσουμε την οικονομική μας πολιτική.
Τα μέτρα της Θεσσαλονίκης ήταν κοστολογημένα και προσεγμένα. Και τώρα που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία πρωτοφανή ενεργειακή κρίση φαίνεται πόσο υπεύθυνη ήταν η πολιτική μας να μπορούμε πάντα να κρατάμε κάποιες εφεδρείες για να στηρίζουμε την κοινωνία. Και ξέρω ότι όταν βρίσκομαι στη βόρειο Ελλάδα, καθώς σιγά-σιγά πλησιάζει ο χειμώνας, σε λίγο θα αρχίσει να κάνει περισσότερο κρύο, θέλω να ξέρετε ότι η πρώτη προσοχή της κυβέρνησης είναι στη στήριξη της κοινωνίας όσον αφορά την θέρμανση και το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχω δεσμευτεί ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια ώστε να προστατέψουμε την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Σε 10 μέρες θα μπορούμε να γίνουμε πολύ πιο συγκεκριμένοι.
Είναι πολύ επικίνδυνο καθώς πλησιάζουμε στην προεκλογική περίοδο να παρασυρθούμε όλοι σε μια ακατάσχετη παροχολογία τάζοντας περισσότερα από όσα ενδεχομένως θα κάνει κανείς αν τον εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός. Εμείς είμαστε δύναμη ευθύνης. Και δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω αυτό. Ξέρω πολύ καλά ότι έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός, αλλά για να το κάνουμε αυτό, για να μπορούμε να είμαστε συνεπείς, πρέπει να περιγράψουμε ένα μέλλον για τα επόμενα τέσσερα χρόνια που θα έχει στον πυρήνα του έναν τίτλο. Πως ο συλλογικός πλούτος θα γίνει τελικά ατομική ευημερία.
Διατηρώ τον ίδιο ενθουσιασμό να πάμε τη χώρα μπροστά. Προτεραιότητά μας δε θα μπορούσε να είναι άλλη από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Από τότε έχουμε δημιουργήσει 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Όσο μειώνεται η ανεργία, τόσο αυξάνεται και η διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων. Οι μισθοί αυξάνουν γιατί ακριβώς μειώνεται η ανεργία.
Η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι τετραετία μεγάλων επενδύσεων σε όλη τη χώρα, δημοσίων και ιδιωτικών. Για να μπορέσουμε να πετύχουμε την πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη και μπορούμε να το καταφέρουμε. Μπορούμε να το καταφέρουμε γιατί έχουμε δώσει δείγματα γραφής, γιατί οι πολίτες ξέρουν ότι αυτά που τους λέμε μπορούμε να τα υλοποιήσουμε με τη δική σας στήριξη και με τη δική σας βοήθεια.
Έχουμε δύο πολέμους, έναν στην Ουκρανία και ένα στη μέση Ανατολή. Μεγάλες εντάσεις, μεγάλες γεωπολιτικές ανακατατάξεις, μία Ευρώπη που ψάχνει να βρει το δρόμο της και σε αυτό το περιβάλλον η εμπειρία ως δύναμη προωθητική αλλαγής έχει μεγάλη αξία. Το να μπορούμε να τοποθετούμε τη χώρα σωστά, να υπερασπιζόμαστε το εθνικό συμφέρον, έχει μεγάλη αξία. Την επόμενη εβδομάδα θα έχω την ευκαιρία να υποδεχθώ τον αμερικανό υπουργό εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο που έρχεται στην Αθήνα, μόνο στην Αθήνα για 36ώρες, στο πλαίσιο της ισχυρής γεωπολιτικής σχέσης που έχουμε αναπτύξει. Την ίδια στιγμή όμως η Ελλάδα πρωταγωνιστεί και εντός της ευρωπαϊκής ένωσης.
Στις επόμενες εκλογές δε θα ψηφίσετε μόνο για κυβέρνηση, αλλά και για το ποια κυβέρνηση θα αναλάβει να διεκπεραιώσει την προεδρία της ευρωπαϊκής ένωσης. Κοιτάξτε γύρω σας και αναρωτηθείτε ποια κυβέρνηση, ποιο κόμμα, ποια ηγεσία μπορεί να φέρει εις πέρας αυτή τη δύσκολη αποστολή.
Κάποιοι μας ειρωνεύτηκαν που στέλνουμε γαλάζια γράμματα στην ευρωπαΐκή επιτροπή. Είναι τα ίδια γαλάζια γράμματα που μας οδήγησαν στο ταμείο ανάκαμψης και στα 36 δισεκατομμύρια που εκμεταλλεύτηκε η χώρα. Είναι τα ίδια γαλάζια γράμματα που μας οδήγησαν να υλοποιήσουμε το πιστοποιητικό για τον κορονοϊό και να μπορέσουμε να δώσουμε μια ανάσα στον τουρισμό πρώτα και πριν από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Είναι τα ίδια γαλάζια γράμματα που ώθησαν την Ευρώπη να αλλάξει μεταναστευτική πολιτική. Όταν εμείς είπαμε όχι στον Έβρο ήμασταν η εξαίρεση, κάποιοι άλλοι αριστεροί δήθεν μας κοιτούσαν και μας έλεγαν τι κάνετε εσείς εκεί; Η Ελλάδα και η Ευρώπη δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, εμείς καθορίζουμε ποιος μπαίνει στη χώρα μας με τους δικούς μας όρους.
Αν ήμασταν σε κανονικούς καιρούς όλα αυτά μπορεί να είχαν λιγότερη σημασία. Όμως σήμερα η Ελλάδα πρέπει να μπορεί να εκπέμπει αυτό το αίσθημα ασφάλειας και αυτοπεποίθησης που μόνο η κυβέρνηση της Ν.Δ. μπορεί να εγγυηθεί. Γιατί το ‘χουμε κάνει και μπορούμε να το ξανακάνουμε. Και δεν θα κουραστώ να λέω την επόμενη τετραετία θα αλλάξουν πολλά στον κόσμο, από τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις μέχρι την κλιματική κρίση, μέχρι την προσαρμογή του πρωτογενούς τομέα στις νέες πραγματικότητες και το σημαντικότερο από όλα, την ταχύτατη έλευση της τεχνητής νοημοσύνης που αλλάζει τα πάντα.
Ένας είναι ο σκοπός, το 2030 όταν η πατρίδα μας θα γιορτάζει τα 200 χρόνια από τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους, η Ελλάδα να είναι με την πλευρά των νικητών, η Ελλάδα να είναι μια ισχυρή και ασφαλής χώρα που εγγυάται την προκοπή και την πρόοδο όλων των Ελλήνων και όλων των Ελληνίδων. Και μέχρι τις εκλογές θα μιλώ τη γλώσσα της αλήθειας, δεν έχω τη φιλοδοξία ότι θα πείσουμε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Αλλά θέλω να απευθυνθώ ειδικά σε αυτούς που μπορεί να μας αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα και να του ζητήσω να σκεφτούν ότι αν συμφωνούν στα περισσότερα απ’ όσα λέμε, τότε αξίζει να μας εμπιστευτούν στις εκλογές του 2027.
Οι εκλογές τελικά κερδίζονται από τα στελέχη, από τη βάση, από την καρδιά της Ν.Δ.
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