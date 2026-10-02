Μητσοτάκης: Υπάρχει κίνδυνος για ακατάσχετη παροχολογία ενόψει εκλογών, στόχος μας μια τετραετία επενδύσεων και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας

«Δανειζόμαστε φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία» - Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τους πολίτες να αναρωτηθούν «ποια κυβέρνηση, ποιο κόμμα, ποια ηγεσία» μπορεί να φέρει εις πέρας την προεδρία της ΕΕ που θα αναλάβει η Αθήνα τον Ιούλιο του 2027 - «Εύκολο να ανοίξουμε το πουγκί, αλλά προέχει να χτίσουμε στην πρόοδο που έχουμε πετύχει»