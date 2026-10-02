Η αιχμηρή απάντηση του Λάκη Γαβαλά στον Δημήτρη Παπανώτα: Τα look μου τα υποστηρίζω με τα αρ@@@ που έχω
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Λάκης Γαβαλάς Δημήτρης Παπανώτας

Η αιχμηρή απάντηση του Λάκη Γαβαλά στον Δημήτρη Παπανώτα: Τα look μου τα υποστηρίζω με τα αρ@@@ που έχω

Όλο αυτό το εκκεντρικό όλοι λένε «ναι αλλά το υποστηρίζει», δεν καταλαβαίνω τι εννοούν, κάθεται από κάτω και το κρατάει; είχε πει ο δημοσιογράφος, σχολιάζοντας τις εμφανίσεις του σχεδιαστή μόδας

Η αιχμηρή απάντηση του Λάκη Γαβαλά στον Δημήτρη Παπανώτα: Τα look μου τα υποστηρίζω με τα αρ@@@ που έχω
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Την ενόχληση του Λάκη Γαβαλά προκάλεσαν τα σχόλια του Δημήτρη Πανανώτα για τις στιλιστικές του επιλογές. Ο δημοσιογράφος εξέφρασε τη διαφωνία του με τις εμφανίσεις του σχεδιαστή μόδας, λέγοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η εικόνα του προκαλεί ακόμη και γέλιο. Από την πλευρά του, ο Λάκης Γαβαλάς θέλησε να υπερασπιστεί τις επιλογές του με μία αιχμηρή ανάρτηση στα social media.

«Δεν συμφωνώ με αυτές τις εμφανίσεις εγώ. Όλο αυτό το εκκεντρικό όλοι λένε “ναι αλλά το υποστηρίζει”. Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν. Κάθεται από κάτω και το κρατάει; Εγώ βλέπω έναν ώριμο άντρα σε μια ηλικία που επίσης δεν είναι παιδάκι, που ντύνεται κάπως που καμιά φορά μου προκαλεί το γέλιο. Καμιά φορά λέω “Μα πώς κυκλοφορείς έτσι”; Δηλαδή εμένα δε μου αρέσει, αλλά είναι προσωπικό μου γούστο, έτσι;», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Παπανώτας στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. 

Δείτε το βίντεο με όσα είπε


Η απάντηση του Λάκη Γαβαλά ήρθε λίγο αργότερα μέσα από τον λογαριασμό του στο Facebook, όπου έγραψε: «Κύριε Παπανώτα τα look μου τα υποστηρίζω βέβαια με κάτι από κάτω, και αυτό είναι τα αρ@@@α που ευκρινώς έχω».

Δείτε την ανάρτησή του

Η αιχμηρή απάντηση του Λάκη Γαβαλά στον Δημήτρη Παπανώτα: Τα look μου τα υποστηρίζω με τα αρ@@@ που έχω
41 ΣΧΟΛΙΑ

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