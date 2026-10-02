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Κλοπ: Πρέπει να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα
Κλοπ: Πρέπει να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα
Ο Γιούργκεν Κλοπ μίλησε για το παιχνίδι της Γερμανίας με την Ελλάδα στο γήπεδο της Τούμπας και τόνισε πως η εμφάνιση με τη Σερβία θα βοηθήσει τους διεθνείς του
Στη νίκη επί της Σερβίας θέλει να χτίσει ο τεχνικός της Γερμανίας, Γιούργκεν Κλόπ. Η ομάδα του έχει μπροστά της το παιχνίδι με την Ελλάδα στο γήπεδο της Τούμπας και ο ομοσπονδιακός προπονητής στις δηλώσεις του τόνισε ότι οι διεθνείς του θα πρέπει να στείλουν ηχηρό μήνυμα για τη συνέχεια.
«Πρέπει να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα και θα στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα», είπε ο Γιούργκεν Κλοπ ενόψει του αγώνα της Γερμανίας με την Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη.
Στις δηλώσεις του έδειξε να ποντάρει πολλά πάνω στην καλή εμφάνιση που πραγματοποίησε η ομάδα του με τη Σερβία και ευελπιστεί αυτή να δώσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στους παίκτες του. «Όταν κερδίζεις έναν αγώνα, νιώθεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τη νίκη στον επόμενο απ' ό,τι αν είχες χάσει. Δυστυχώς, ο ανθρώπινος εγκέφαλος επηρεάζεται μόνο σε περιορισμένο βαθμό σε τέτοιες στιγμές. Αυτό το παιχνίδι σίγουρα βοήθησε. Θα δούμε πού ακριβώς θα οδηγήσει αυτό την Κυριακή , δεν το γνωρίζω ακόμα, φυσικά», τόνισε ο Κλοπ.
«Πρέπει να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα και θα στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα», είπε ο Γιούργκεν Κλοπ ενόψει του αγώνα της Γερμανίας με την Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη.
Στις δηλώσεις του έδειξε να ποντάρει πολλά πάνω στην καλή εμφάνιση που πραγματοποίησε η ομάδα του με τη Σερβία και ευελπιστεί αυτή να δώσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στους παίκτες του. «Όταν κερδίζεις έναν αγώνα, νιώθεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τη νίκη στον επόμενο απ' ό,τι αν είχες χάσει. Δυστυχώς, ο ανθρώπινος εγκέφαλος επηρεάζεται μόνο σε περιορισμένο βαθμό σε τέτοιες στιγμές. Αυτό το παιχνίδι σίγουρα βοήθησε. Θα δούμε πού ακριβώς θα οδηγήσει αυτό την Κυριακή , δεν το γνωρίζω ακόμα, φυσικά», τόνισε ο Κλοπ.
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