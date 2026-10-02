Ο Γιαννακόπουλος ανέβασε το βίντεο με την αντίδραση Μπαρτζώκα στους πανηγυρισμούς της Βίρτους: «Δεν γίνεται να υπάρχουν προπονητές που χειροδικούν και δεν τιμωρούνται»
Ο Γιαννακόπουλος ανέβασε το βίντεο με την αντίδραση Μπαρτζώκα στους πανηγυρισμούς της Βίρτους: «Δεν γίνεται να υπάρχουν προπονητές που χειροδικούν και δεν τιμωρούνται»
Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού έγραψε χαρακτηριστικά: «10 μήνες και 2 εκατομμύρια πρόστιμο στον Γιαννακόπουλο»
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε με ένα story στο instagram τη φάση με τους πανηγυρισμούς των παικτών της Βίρτους και την αντίδραση του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στην Μπολόνια από τη Βίρτους με 96-94 μετά από buzzer beater τρίποντο του Καρ και οι γηπεδούχοι όπως είναι φυσικό πανηγύρισαν την σπουδαία νίκη που πήραν.
Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών έπεσαν πάνω στον προπονητή των ερυθρολεύκων και αυτό προκάλεσε την αντίδρασή του.
Το όλο γεγονός σχολίασε ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού στο Instagram ανεβάζοντας το χαρακτηριστικό βίντεο και γράφοντας: «10 μήνες και 2 εκατομμύρια πρόστιμο στον Γιαννακόπουλο».
Λίγες ώρες μετά ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού ανέβασε εκ νέου story κάνοντας κριτική για τις τιμωρίες που επιβάλονται σε εκείνον και όχι σε άλλους:
«Ως μέτοχος αυτής της λίγκας, ως ιδιοκτήτης ομάδας.
Όταν βλέπω τέτοιες ενέργειες, δηλαδή ανθρώπους να δυσφημούνε το προϊόν, στο οποίο έχεις κάνει τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια καλή δουλειά η EuroLeague, να έχει ανέβει η αξία της, το ένα το άλλο. Όταν αυτά μένουν στο ατιμώρητο, σε αντίθεση με τους παράγοντες, βάζω και τον εαυτό μου μέσα.
Εδώ οι παίκτες τρώνε πρόστιμα δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες γιατί είπαν κάτι για έναν διαιτητή. Και υπάρχει χειροδικία και δεν ανοίγει ούτε καν διαδικασία; Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό.
Είτε το προστατεύουμε είτε δεν το προστατεύουμε. Δεν γίνεται επειδή πήγα τρία μέτρα πίσω από τη γραμματεία να τρώω τρεις αγωνιστικές μέσα στο Final Four κιόλας, εάν πηγαίναμε και να υπάρχουν προπονητές, παίκτες, παράγοντες ή οτιδήποτε που χειροδικούν και δεν τους ακουμπάει κανένας και είναι στο απυρόβλητο. Επιτέλους δηλαδή»
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στην Μπολόνια από τη Βίρτους με 96-94 μετά από buzzer beater τρίποντο του Καρ και οι γηπεδούχοι όπως είναι φυσικό πανηγύρισαν την σπουδαία νίκη που πήραν.
Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών έπεσαν πάνω στον προπονητή των ερυθρολεύκων και αυτό προκάλεσε την αντίδρασή του.
Το όλο γεγονός σχολίασε ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού στο Instagram ανεβάζοντας το χαρακτηριστικό βίντεο και γράφοντας: «10 μήνες και 2 εκατομμύρια πρόστιμο στον Γιαννακόπουλο».
Λίγες ώρες μετά ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού ανέβασε εκ νέου story κάνοντας κριτική για τις τιμωρίες που επιβάλονται σε εκείνον και όχι σε άλλους:
«Ως μέτοχος αυτής της λίγκας, ως ιδιοκτήτης ομάδας.
Όταν βλέπω τέτοιες ενέργειες, δηλαδή ανθρώπους να δυσφημούνε το προϊόν, στο οποίο έχεις κάνει τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια καλή δουλειά η EuroLeague, να έχει ανέβει η αξία της, το ένα το άλλο. Όταν αυτά μένουν στο ατιμώρητο, σε αντίθεση με τους παράγοντες, βάζω και τον εαυτό μου μέσα.
Εδώ οι παίκτες τρώνε πρόστιμα δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες γιατί είπαν κάτι για έναν διαιτητή. Και υπάρχει χειροδικία και δεν ανοίγει ούτε καν διαδικασία; Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό.
Είτε το προστατεύουμε είτε δεν το προστατεύουμε. Δεν γίνεται επειδή πήγα τρία μέτρα πίσω από τη γραμματεία να τρώω τρεις αγωνιστικές μέσα στο Final Four κιόλας, εάν πηγαίναμε και να υπάρχουν προπονητές, παίκτες, παράγοντες ή οτιδήποτε που χειροδικούν και δεν τους ακουμπάει κανένας και είναι στο απυρόβλητο. Επιτέλους δηλαδή»
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