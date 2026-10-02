Άννα Φλωρινιώτη: Είχα την πιο ωραία οικογένεια και θεωρούσα ότι είμαι καλυμμένη, γι' αυτό δεν ήθελα να κάνω δική μου
Άννα Φλωρινιώτη: Είχα την πιο ωραία οικογένεια και θεωρούσα ότι είμαι καλυμμένη, γι' αυτό δεν ήθελα να κάνω δική μου
«Είναι δράμα να ζω με την απώλεια του πατέρα και του αδερφού μου, δεν περνάω καλά», εξομολογήθηκε μιλώντας για τον Γιάννη και τον Νίκο Φλωρινιώτη που έφυγαν από τη ζωή σε σύντομο χρονικό διάστημα
Καλυμμένη θεωρούσε πως ήταν η Άννα Φλωρινιώτη με τους γονείς και τον αδερφό της, γι' αυτό και όπως εξομολογήθηκε δεν ήθελε να κάνει δική της οικογένεια.
Η κόρη του Γιάννη Φλωρινιώτη εξήγησε πως θεωρούσε ότι ένας «ξένος» άνθρωπος δεν θα μπορούσε να γίνει οικογένειά της και στηριζόταν στην αγάπη που λάμβανε από τους δικούς της ανθρώπους. Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, επισήμανε πως μετά την απώλεια του πατέρα της και του Νίκου Φλωρινιώτη όλα άλλαξαν και αισθάνεται πως πλέον δεν κάνει όνειρα για το μέλλον της.
Η Άννα Φλωρινιώτη εξομολογήθηκε: «Γενικά έλεγα πάντα στη ζωή μου ότι είμαι ευλογημένη, γιατί λέω πώς γίνεται να κάνω μια δουλειά που λατρεύω και να έχω την πιο ωραία οικογένεια; Γι’ αυτό δεν ήθελα εγώ ποτέ να κάνω οικογένεια δική μου. Δηλαδή μου λέγαν όλοι "δεν θα παντρευτείς;". Γιατί να παντρευτώ ρε παιδιά; Μου έλεγαν "θα κάνεις οικογένεια". Μα η οικογένεια δεν είναι ο ξένος, οικογένεια είναι οι δικοί μου άνθρωποι. Θεωρούσα ότι είμαι καλυμμένη. Δηλαδή, δεν έχω ανάγκη από κανέναν. Τότε είχα στήριγμα. Είχα τον πατέρα μου, είχα τον αδερφό μου που ήταν για εμένα τα πάντα μου. Μου έλεγαν ότι "εμείς είμαστε εδώ"».
Δείτε το βίντεο
Όταν ρωτήθηκε πώς αισθάνεται μετά τον χαμό του πατέρα και του αδερφού της μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, απάντησε: «Είναι δράμα να ζω με την απώλεια του πατέρα και του αδερφού μου. Γιατί έχω πάψει πλέον να σκέφτομαι... να κάνω όνειρα για το μέλλον. Κάθομαι με τις φίλες μου και τους δικούς μου και λέμε ιστορίες για τα παλιά, τι ωραία που περνάγαμε. Δεν περνάω καλά. Απλά έχω μάθει τώρα και παρηγοριέμαι, γιατί πέρασα πάρα πολύ ωραία στη ζωή μου. Έχω πάρει τόσο πολλή αγάπη από όλα τα επίπεδα και είμαι καλυμμένη παντού».
Η Άννα Φλωρινιώτη ανέφερε πως έχει τοποθετήσει δίπλα από τις φωτογραφίες τους στο σπίτι της ένα καντήλι το οποίο είναι πάντα αναμμένο και έτσι τους αισθάνεται δίπλα της.
Η κόρη του Γιάννη Φλωρινιώτη εξήγησε πως θεωρούσε ότι ένας «ξένος» άνθρωπος δεν θα μπορούσε να γίνει οικογένειά της και στηριζόταν στην αγάπη που λάμβανε από τους δικούς της ανθρώπους. Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, επισήμανε πως μετά την απώλεια του πατέρα της και του Νίκου Φλωρινιώτη όλα άλλαξαν και αισθάνεται πως πλέον δεν κάνει όνειρα για το μέλλον της.
Η Άννα Φλωρινιώτη εξομολογήθηκε: «Γενικά έλεγα πάντα στη ζωή μου ότι είμαι ευλογημένη, γιατί λέω πώς γίνεται να κάνω μια δουλειά που λατρεύω και να έχω την πιο ωραία οικογένεια; Γι’ αυτό δεν ήθελα εγώ ποτέ να κάνω οικογένεια δική μου. Δηλαδή μου λέγαν όλοι "δεν θα παντρευτείς;". Γιατί να παντρευτώ ρε παιδιά; Μου έλεγαν "θα κάνεις οικογένεια". Μα η οικογένεια δεν είναι ο ξένος, οικογένεια είναι οι δικοί μου άνθρωποι. Θεωρούσα ότι είμαι καλυμμένη. Δηλαδή, δεν έχω ανάγκη από κανέναν. Τότε είχα στήριγμα. Είχα τον πατέρα μου, είχα τον αδερφό μου που ήταν για εμένα τα πάντα μου. Μου έλεγαν ότι "εμείς είμαστε εδώ"».
Δείτε το βίντεο
Όταν ρωτήθηκε πώς αισθάνεται μετά τον χαμό του πατέρα και του αδερφού της μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, απάντησε: «Είναι δράμα να ζω με την απώλεια του πατέρα και του αδερφού μου. Γιατί έχω πάψει πλέον να σκέφτομαι... να κάνω όνειρα για το μέλλον. Κάθομαι με τις φίλες μου και τους δικούς μου και λέμε ιστορίες για τα παλιά, τι ωραία που περνάγαμε. Δεν περνάω καλά. Απλά έχω μάθει τώρα και παρηγοριέμαι, γιατί πέρασα πάρα πολύ ωραία στη ζωή μου. Έχω πάρει τόσο πολλή αγάπη από όλα τα επίπεδα και είμαι καλυμμένη παντού».
Η Άννα Φλωρινιώτη ανέφερε πως έχει τοποθετήσει δίπλα από τις φωτογραφίες τους στο σπίτι της ένα καντήλι το οποίο είναι πάντα αναμμένο και έτσι τους αισθάνεται δίπλα της.
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